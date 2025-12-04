ماكرون يعد بالسعي للإفراج عن الصحافي كريستوف غليز المدان في الجزائر

- أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه العميق إزاء تأييد القضاء الجزائري لحكم السجن على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، وأكد التزامه بالعمل مع السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه. - أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن إطلاق سراح غليز يعد عنصراً أساسياً في المناقشات بين باريس والجزائر، وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن "الأسف الشديد" لتثبيت الحكم. - أوقف غليز في الجزائر بتهم تتعلق بدخوله البلاد بتأشيرة سياحية وتمجيد الإرهاب، واعترف بارتكابه "أخطاء صحافية" وطلب العفو.

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ في أعقاب قرار القضاء الجزائري تأييد حكم سابق بحق الصحافي الفرنسي كريستوف غليز بالسجن سبع سنوات، بعدما وُجّهت إليه تهمة "الإشادة بالإرهاب"، لتواصله مع أعضاء في حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك)، المصنفة تنظيماً إرهابياً من قبل السلطات الجزائرية.

وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن ماكرون "عَلِم بقلق بالغ بإدانة مواطننا كريستوف غليز بالاستئناف"، ووعد بالتحرك لإطلاق سراح الصحافي. وجاء في البيان: "سنواصل العمل مع السلطات الجزائرية حتى إطلاق سراحه وعودته إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن".

وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، اليوم الخميس، إن إطلاق سراح كريستوف غليز "كان عنصراً أساسياً في المناقشات الجارية بين باريس والجزائر"، بعد استئناف الاتصالات السياسية في أعقاب قرار الرئيس الجزائري العفو في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، والسماح له بالمغادرة إلى ألمانيا للعلاج. كما أعربت وزارة الخارجية عن "الأسف الشديد" لتثبيت الحكم أمس الأربعاء، داعيةً إلى "إطلاق سراحه" كي "يعود سريعاً إلى أحبّته".

غليز هو الصحافي الفرنسي الوحيد المسجون خارج بلاده.

كانت محكمةُ الاستئناف في الجزائر أيدت، أمس الأربعاء، الحكمَ بالسجن سبع سنوات على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز الموقوف منذ يونيو/حزيران الماضي بتهمة "الإشادة بالإرهاب".

كريستوف غليز يعمل لصالح مجلّتَي "سو فوت" و"سوسايتي" التابعتين لمجموعة سو بريس، وزار الجزائر في مايو/ أيار 2024 لإعداد تقرير عن نادي شبيبة القبائل الرياضية. أوقف في 28 مايو 2024 في مدينة تيزي وزو، ووُضع تحت المراقبة القضائية بتهمة "دخول البلاد بتأشيرة سياحية"، و"تمجيد الإرهاب"، و"حيازة منشورات أو نشرات أو أوراق لأغراض دعائية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية". وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود حينها إلى أنّ "هذه الاتهامات الأخيرة، التي لا أساس لها من الصحة ودحضت بالكامل، تستند فقط إلى كون الصحافي تواصل في عامي 2015 و2017 مع رئيس نادي تيزي وزو لكرة القدم، الذي كان يشغل أيضاً منصباً في حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك)، المصنفة تنظيماً إرهابياً من قبل السلطات الجزائرية منذ عام 2021". وأكدت المنظمة أنّ هذين الاتصالين حصلا "قبل وقت طويل من صدور قرار التصنيف من السلطات الجزائرية"، وأضافت أنّ "الاتصال الوحيد الذي تم عام 2024 كان في سياق إعداد تقرير صحافي عن نادي شبيبة القبائل، وهو أمر لم يُخفه كريستوف غليز قطّ.

وأمام المحكمة، طلب غليز العفو عنه، معترفاً بأنه ارتكب "أخطاء صحافية" رغم "حسن النية"، ومقراً بأنه كان عليه طلب تأشيرة صحافية قبل القدوم إلى الجزائر، وأن يكون على بيّنة من ارتباط بعض من تواصل معهم بحركة مصنّفة إرهابية. وخلال الجلسة أمس الأربعاء، سألت المحكمة الصحافي إذا كان يعلم بتصنيف "ماك" منظمةً إرهابيةً منذ مايو 2021، حين التقى رئيسها فرحات مهني في باريس في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. فأجاب: "لم أكن على علم، وأشعر بالخجل لقول ذلك... لقد فاتتني هذه المعلومة تماماً". وبصوت تخنقه الغصة، قال غليز إن "ألماً واحداً" يعتصره: بقاؤه بعيداً عن عائلته، طالباً تمكينه من "العودة إليها". وأكد محاميه أن "تحليل جهاز الكمبيوتر الخاص به لم يُظهر شيئاً" وأنه "لا يوجد أي دليل مادي" يدعم تهمة "الإشادة بالإرهاب".

ووفقاً لرئيس محكمة الاستئناف، يملك غليز ثمانية أيام للطعن في الحكم أمام محكمة النقض.