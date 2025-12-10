ماكدونالدز تسحب إعلاناً صنعه الذكاء الاصطناعي بعد موجة استياء

- تعرضت سلسلة مطاعم ماكدونالدز لانتقادات حادة بعد نشر إعلان أعياد الميلاد الذي أُنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وُصف الإعلان بالسيئ والمهين، مما دفع الشركة لحذفه لتهدئة الغضب العام. - الإعلان الذي استهدف الجمهور الهولندي، أظهر موسم الأعياد كفترة سيئة، مع مشاهد لطقس سيئ وحوادث، بينما ظهر مطعم ماكدونالدز في أجواء دافئة، مما أثار استياء المشاهدين. - شركة TBWA\NEBOKO الهولندية أنتجت الإعلان، وأكدت أن العمل لم يكن مجرد خدعة ذكاء اصطناعي، بل جهد فريق عمل متفانٍ، رغم السخرية من جودة الإنتاج.

تلقّت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأميركية موجة انتقادات واسعة بعدما عمدت إلى توليد إعلان لموسم الأعياد بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي. الإعلان وُصف بالسيئ والفظيع، والمهين لأعياد الميلاد، ويعاني مشاكل في الصوت والصورة والتفاصيل، وهو ما دفع الشركة إلى حذفه على أمل إسكات الأصوات الغاضبة.

وفي إعلان ماكدونالدز الذي يبدو أنه صُنع للجمهور الهولندي، تظهر مجموعة من المواقف التي تجعل من موسم الأعياد "أسوأ فترة في السنة"، بحسب ما تردّده الأغنية في الإعلان. يمكن مشاهدة طقس سيئ، وسقوط ثلج، وفقدان هدايا، وانزلاقات، وتدمير شجرة الميلاد، وحرائق، وحوادث عدة، بينما يظهر أحد مطاعم ماكدونالدز في أجواء دافئة ومسالمة.

وصنعت إعلانَ ماكدونالدز شركة تُدعى TBWA\NEBOKO في هولندا، في استديو يُدعى "ذا سويتشوب". وقد حُذف الإعلان من قناة الاستديو على موقع يوتيوب التي نشرته. وجاء في بيان لـ"ذا سويتشوب" شرح مفصل لمختلف مراحل إنتاج هذا العمل، الذي وصفه الاستديو بأنه "لم يكن مجرد خدعة من الذكاء الاصطناعي. كان فيلماً".

وبحسب البيان "السحر ليس في التكنولوجيا. السحر يكمن في الفريق الذي يقف وراءه، أولئك الذين بذلوا جهداً كبيراً، وتساءلوا، وجرّبوا، وانتقدوا النماذج المعيبة، وحلّوا مشاكل مستحيلة، ورفضوا التوقف حتى بدت كل لقطة سينمائية". وقال البيان إنه "على مدى سبعة أسابيع، بالكاد نمنا، حيث عمل ما يصل إلى عشرة من متخصصي الذكاء الاصطناعي وما بعد الإنتاج الداخليين لدينا في نادي البستنة جنباً إلى جنب مع المخرجين".

وسخر معلقون من فكرة أن فريق الاستديو لم ينم، باعتبار أن المقاطع تتطلب عبارات قليلة من أجل توليدها، من دون الحاجة إلى قدرات إنتاجية عالية ومن دون معدّات أو فريق كبير. كذلك دوّن معلّق واصفاً الإعلان بأنه "سيئ" و"فظيع"، و"لا يوجد فيه أي فن. لا ذكاء. لا سحر. لا دفء. لا إنسانية. يمكنك أن تعرف أنه ذكاء اصطناعي من مسافة بعيدة. أكرهه. يجب أن تكرهوه أنتم أيضاً. يجب أن نسخر ونتنمر بلا هوادة على أي شخص أو شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة". وكتب معلّق آخر على منصة إكس: "لا يهمني إن لم يكن ذكاءً اصطناعياً. إن جعل إعلانكم يتمحور حول وصف عيد الميلاد بأنه أسوأ فترة في السنة هو مشكلة أكبر".