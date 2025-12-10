ماكدونالدز تسحب إعلاناً صنعه الذكاء الاصطناعي بعد موجة استياء

10 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:21 (توقيت القدس)
إعلان ماكدونالدز بالذكاء الاصطناعي (إكس)
تلقّت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأميركية موجة انتقادات واسعة بعدما عمدت إلى توليد إعلان لموسم الأعياد بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي. الإعلان وُصف بالسيئ والفظيع، والمهين لأعياد الميلاد، ويعاني مشاكل في الصوت والصورة والتفاصيل، وهو ما دفع الشركة إلى حذفه على أمل إسكات الأصوات الغاضبة.

وفي إعلان ماكدونالدز الذي يبدو أنه صُنع للجمهور الهولندي، تظهر مجموعة من المواقف التي تجعل من موسم الأعياد "أسوأ فترة في السنة"، بحسب ما تردّده الأغنية في الإعلان. يمكن مشاهدة طقس سيئ، وسقوط ثلج، وفقدان هدايا، وانزلاقات، وتدمير شجرة الميلاد، وحرائق، وحوادث عدة، بينما يظهر أحد مطاعم ماكدونالدز في أجواء دافئة ومسالمة.

وصنعت إعلانَ ماكدونالدز شركة تُدعى TBWA\NEBOKO في هولندا، في استديو يُدعى "ذا سويتشوب". وقد حُذف الإعلان من قناة الاستديو على موقع يوتيوب التي نشرته. وجاء في بيان لـ"ذا سويتشوب" شرح مفصل لمختلف مراحل إنتاج هذا العمل، الذي وصفه الاستديو بأنه "لم يكن مجرد خدعة من الذكاء الاصطناعي. كان فيلماً".

وبحسب البيان "السحر ليس في التكنولوجيا. السحر يكمن في الفريق الذي يقف وراءه، أولئك الذين بذلوا جهداً كبيراً، وتساءلوا، وجرّبوا، وانتقدوا النماذج المعيبة، وحلّوا مشاكل مستحيلة، ورفضوا التوقف حتى بدت كل لقطة سينمائية". وقال البيان إنه "على مدى سبعة أسابيع، بالكاد نمنا، حيث عمل ما يصل إلى عشرة من متخصصي الذكاء الاصطناعي وما بعد الإنتاج الداخليين لدينا في نادي البستنة جنباً إلى جنب مع المخرجين".

مقر "غوغل" في نيويورك، 9 يناير 2024 (مايكل إم سانتياغو/Getty)
تكنولوجيا
التحديثات الحية

"غوغل" تطلق نظارات بالذكاء الاصطناعي في 2026

وسخر معلقون من فكرة أن فريق الاستديو لم ينم، باعتبار أن المقاطع تتطلب عبارات قليلة من أجل توليدها، من دون الحاجة إلى قدرات إنتاجية عالية ومن دون معدّات أو فريق كبير. كذلك دوّن معلّق واصفاً الإعلان بأنه "سيئ" و"فظيع"، و"لا يوجد فيه أي فن. لا ذكاء. لا سحر. لا دفء. لا إنسانية. يمكنك أن تعرف أنه ذكاء اصطناعي من مسافة بعيدة. أكرهه. يجب أن تكرهوه أنتم أيضاً. يجب أن نسخر ونتنمر بلا هوادة على أي شخص أو شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة". وكتب معلّق آخر على منصة إكس: "لا يهمني إن لم يكن ذكاءً اصطناعياً. إن جعل إعلانكم يتمحور حول وصف عيد الميلاد بأنه أسوأ فترة في السنة هو مشكلة أكبر".

