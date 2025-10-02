ماسك ينضم إلى حملة لمقاطعة "نتفليكس"

- دعا إيلون ماسك متابعيه لإلغاء اشتراكاتهم في نتفليكس، متهماً المنصة بالترويج للدعاية للمتحولين جنسياً، مستنداً إلى مسلسل "ديد إند: بارانورمال بارك" وجهود التنوع المؤسسي. - انخفضت أسهم نتفليكس بنسبة 4% خلال يومين بسبب الجدل، بينما يواجه مبتكر المسلسل، هاميش ستيل، اتهامات بإدلاء تصريحات غير محترمة حول اغتيال الناشط تشارلي كيرك. - لدى ماسك صلة شخصية بقضايا المتحولين جنسياً، حيث أعلنت ابنته تحولها الجنسي عام 2022، معتبراً أن "فيروس العقل الواعي" أثر على هويتها.

حثّ رجل الأعمال إيلون ماسك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، والبالغ عددهم 227 مليوناً، على إلغاء اشتراكاتهم في منصة البث نتفليكس، متهماً إياها بالترويج لما وصفه بالدعاية للمتحولين جنسياً. وانضمّ رئيس "تسلا" إلى حملة أطلقها حساب "ليبز أوف تيك توك" المحافظ على مواقع التواصل، مبرّراً إلغاء الاشتراك في المنصة بمسلسل الرسوم المتحركة "ديد إند: بارانورمال بارك" وجهود "نتفليكس" في مجال التنوع المؤسسي.

كتب ماسك في منشور له على منصة إكس، التي يملكها، "ألغوا الاشتراك في نتفليكس"، مقتبساً منشوراً آخر نشره "ليبز أوف تيك توك". وجاء في هذا المنشور لقطات شاشة لتقرير صادر عن شركة نتفليكس، يفيد بزيادة عدد المخرجين والممثلين الرئيسيين غير البيض في برامجها. وفي منشور لاحق حول هذه القضية، حثّ ماسك متابعيه على "إلغاء اشتراك نتفليكس حفاظاً على صحة أطفالكم".

مشكلة أكبر من "نتفليكس"

يُتّهم هاميش ستيل، مبتكر المسلسل، بالإدلاء بتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك في سبتمبر/أيلول، والتي اعتبرها المحافظون على الإنترنت غير محترمة، وأدّت إلى ردود فعل عنيفة. وتناول ستيل الجدل في بعض منشوراته على منصة بلوسكاي، والتي حُذفت لاحقاً، قائلاً: "كلها أكاذيب وافتراءات!".

وانخفضت أسهم "نتفليكس" بنسبة 2 في المائة أمس الأربعاء مع تزايد الجدل، وانخفضت بنسبة 2 في المائة أخرى اليوم الخميس في وول ستريت. ولدى ماسك، أغنى رجل في العالم، صلة شخصية بقضايا المتحولين جنسياً. فقد أعلنت ابنته الكبرى، فيفيان جينا ويلسون، عن تحولها الجنسي عام 2022، وغيرت اسمها وهويتها الجنسية قانونياً. وادعى ماسك أن طفلته "قُتلت" بسبب "فيروس العقل الواعي" الذي زُرع في مدرسة راقية في كاليفورنيا بحسبه.