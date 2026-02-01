ماسك يريد توظيف كتاب مرموقين لتدريب "غروك"

تريد شركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك توظيف كتاب روائيين وسيناريست حائزين جوائز أو عملوا في استوديوهات إنتاج سينمائي كبرى من أجل تدريب روبوت الدردشة المثير للجدل غروك. ورصد مستخدمون في منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، إعلاناً وظيفياً في شركة إيلون ماسك، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، تبحث فيه عن كُتّاب برواتب تراوح بين 40 و125 دولاراً أميركياً في الساعة.

الكتاب المطلوبون ينتمون إلى ما لا يقل عن 12 مجالاً مختلفاً، بما في ذلك الكتابة الطبية والقانونية والصحافة. وترغب الشركة في توظيفهم من أجل "تقييم وصقل وإنشاء كتابات عالية المستوى في مختلف الأنواع والأساليب، بهدف تطوير قدرات غروك". والكتاب الذين تقصدهم هم من أرقى مستوى، إذ تطلب الشروط مبيعات روايات تتجاوز 50 ألف نسخة، والحصول على جوائز أدبية كبرى مثل جائزة هوغو، ونشر رواية مع أكبر دور النشر. وتشترط على كتاب السيناريو الوصول إلى المراحل النهائية لجوائز الأوسكار وإيمي. كذلك تشترط الوظائف خبرة واسعة في الكتابة لأعرق المؤسسات الإعلامية مثل "نيويورك تايمز".

و"غروك" هو روبوت دردشة من إيلون ماسك يقدّم أجوبة حول مختلف تساؤلات مستخدمي "إكس"، على غرار روبوتات الدردشة الأخرى مثل "تشات جي بي تي"، لكن أجوبته تثير الجدل باستمرار، إذ سبق أن نشر نظريات مؤامرة عنصرية حول جنوب أفريقيا، وأشاد بهتلر، ودعا إلى محرقة جديدة، وولّد صوراً إباحية للضحايا، ما استدعى الإدانات من أوروبا إلى آسيا، وفتحت بعض الدول تحقيقات.

ووصف موقع غيزمودو هذا العرض بالمهين، مذكراً بأن "الأمر يبدو مهيناً نوعاً ما عند التفكير ملياً في هذا العرض. فهؤلاء، نظرياً، من بين أكثر الكتاب موهبة في مجالاتهم. ويُطلب منهم تدريب الأداة التي من المفترض أن تحل محلهم مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 40 دولاراً في الساعة".

وشكّل الذكاء الاصطناعي هاجساً لدى الكتّاب. شهدت هوليوود إضرابين كبيرين استمرّا أشهراً عدة عام 2023، أحدهما للممثلين والآخر لنقابة كتّاب السيناريو الأميركيين التي تمثل 11 ألفاً و500 من مؤلفي النصوص السينمائية والتلفزيونية. في نهاية المطاف، اتفق المنتجون والاستديوهات مع المضربين على وضع قواعد صارمة للحماية من الذكاء الاصطناعي. كذلك يواجه المؤلفون معارك قانونية عدة مع الذكاء الاصطناعي الذي يتهمونه بسرقة محتواهم من دون تعويضهم مالياً.