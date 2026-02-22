"ماستودون" تعيد تصميم منصّتها لاستقطاب مستخدمي إكس وثريدز

أعلنت منصّة "ماستودون" (Mastodon)، وهي شبكة تواصل اجتماعي لامركزية ومفتوحة المصدر تُطرح بديلاً للمنصّات الأكبر حجماً مثل "إكس" و"ثريدز" المملوكتين لشركات التكنولوجيا الكبرى، عن اعتزامها جعل تطبيقها أكثر سهولة في الاستخدام بالنسبة إلى الوافدين الجدد، مع التركيز على استقطاب صنّاع المحتوى ومنتجيه عبر طرح خصائص جديدة.

وتأتي هذه التغييرات بعد توسّع فريق التطوير الأساسي في "ماستودون" خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ليشمل مطوّرين ذوي خبرة في مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة والبرمجيات الخلفية، إضافة إلى تعيين مصمّم متخصّص. وجاء ذلك وفق منشور نُشر على مدوّنة "ماستودون" شارك في كتابته المدير التقني رينو شابو والمصمّمة إيماني جوي.

وعادت "ماستودون"، وهي جزء من شبكة "فيديفيرس" (Fediverse) اللامركزية الأكبر حجماً، والتي تعمل وفق بروتوكول "أكتيفيتي بوب" (ActivityPub)، إلى دائرة الضوء مجدداً بعد استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" (الذي بات يُعرف الآن باسم "إكس") في أكتوبر/تشرين الأول 2022. ومنذ ذلك الحين شهدت المنصّة طفرات نمو متقطّعة، لكنها ما زالت تجد صعوبة في الحفاظ على المستخدمين الجدد بسبب بنيتها الأكثر تعقيداً.

ففي "ماستودون"، لا يكتفي المستخدم بإنشاء حساب عبر اسم مستخدم وكلمة مرور، بل يتعيّن عليه أيضاً اختيار خادم للانضمام إليه، وهي خطوة إضافية غالباً ما تربك الوافدين الجدد على التطبيقات اللامركزية.

وحالياً، يبلغ عدد مستخدمي "ماستودون" النشطين شهرياً بين 750 ألفاً ومليون مستخدم؛ إذ تشير إحدى منصّات التتبّع إلى أنّ العدد أقرب إلى 750 ألفاً، في حين تقدّر منصّة أخرى الرقم بمليون مستخدم. أما موقع "ماستودون" الرسمي فيشير إلى نحو 785 ألف مستخدم.

وضمن التحديثات المقبلة، تعلن المنصّة أنّها ستسعى إلى جعل عملية الانضمام أكثر سهولة ووضوحاً، مع تشجيع استخدام الخوادم الأصغر حجماً. فحتى الآن، غالباً ما يتّجه المستخدمون الجدد نحو الخوادم الكبيرة، ما يُضعف مبدأ اللامركزية التي تقوم عليها الشبكة.

وستتيح أدوات الإدارة الجديدة لمشغّلي الخوادم المستقلة إدارة مهام الصيانة والإشراف بشكل أبسط، بما في ذلك استخدام قوائم الحظر الخارجية. كما ستوفّر المنصّة وسائل لإعداد فحص المحتوى للكشف عن المواد غير القانونية والبريد العشوائي، إلى جانب أدوات تساعد في تقليل استخدام مساحة التخزين عبر إتاحة تقديم منشورات الوسائط عن بُعد من خلال طرف ثالث موثوق به.

