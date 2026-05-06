ماريون كوتيار في مهرجان كان السينمائي الـ79

- تعود الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار إلى الشاشة الكبيرة بفيلم "Roma Elastica" للمخرج برتران مانديكو، الذي يُعرض في مهرجان "كانّ" السينمائي 2026، حيث تؤدي دور نجمة سينمائية متألقة في تحية لسينما تشينيتشيتا في ثمانينيات القرن العشرين. - يُعرف مانديكو بجرأته البصرية وعالمه الخيالي المثير للجدل، حيث يسعى لخلق نوع من التصفية والتغيير في أفلامه، متجاهلاً الواقعية ومفضلاً التجارب الفنية التي قد تصدم المشاهدين. - كوتيار تصف فيلمها الجديد بأنه مغامرة في عالم الغرابة، حيث تغطي التماثيل بجلد بشري لإضفاء الحياة عليها، وتُعتبر في هوليوود رمزاً للإعجاب، حيث يصفها نجوم مثل جينيفر لورانس وليوناردو دي كابريو وكايت بلانشيت بعبارات ثناء.

رغم إعلانها تخفيف وتيرة اشتغالاتها الفنية في الأعوام الأخيرة، لتكريس نفسها ووقتها وجهدها لطفليها لويز (9 أعوام) ومرسيل (15 عاماً)، تعود الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار إلى الشاشة الكبيرة، بجديد مواطنها برتران مانديكو، Roma Elastica، الذي يُعرض للمرة الأولى عالمياً في الدورة الـ79 (12 ـ 23 مايو/أيار 2026) لمهرجان "كانّ" السينمائي، مؤدّية فيه دور ممثلة/نجمة سينمائية متألّقة، مدعومة بخبيرة التجميل المخلصة (نعومي ميرلان)، "في تحية رائعة لسينما تشينيتشيتا في ثمانينيّات القرن الـ20" (ويكيبيديا الفرنسية).

بحسب ناثان مِرْشادييه وفيولان شوتز (المجلة الشهرية الفرنسية Numéro)، "ستواصل ماريون كوتيار إبهارنا" (13 إبريل/نيسان 2026). يُضيفان أنّ المخرج "معروف بجرأته البصرية، وعالمه الخيالي المثير للجدل"، يُصرّح للمجلة قبل أعوام بأنّ الواقعية لا تهمّه، بل يُحاول بأفلامه الروائية "خلق نوع من التصفية والتغيير"، لأنه يرى أن الخيال جرى التخلّي عنه "لأنه مُكلف". لذا؛ تحتجزه الاستديوهات الكبرى، "التي تنمّطه، خاصة عبر صُور مارفل". يقول إنه متأكّد من أن الجمهور "سيقدّر بعض المبالغات والتجارب الفنية"، وأن المشاهدين "ربما لن يشعروا بالراحة مع أفلامي، وسيُصدمون ببعض الأفكار، ويرتبكون من المَشاهد الصريحة".

أما كوتيار، فتقول عن جديدها (أوليفييه بوشارا، الطبعة الفرنسية لـVanity Fair، 29 إبريل/نيسان 2026) إن "لوحة الإلهام غريبة بعض الشيء"، قبل كشف مُهمِّة شخصيتها: "تغطية التماثيل بجلد بشري، لإضفاء الحياة عليها". وعند استغراب بوشارا، تبتسم وتقول "إنه مانديكو". يُضيف أنها تعشق "المغامرة في عالم الغرابة وغير المتوقع". في هوليوود، يكفي ذكر اسمها لإثارة عبارات إعجاب وثناء، تبدو أصدق من المعتاد. جينيفر لورانس تصفها بـ"رائعة"، وليوناردو دي كابريو بـ"كنز"، وكايت بلانشيت بـ"عبقرية".