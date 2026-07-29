مارك زوكربيرغ يدعو لتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

- دعا مارك زوكربيرغ إلى تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، محذراً من أن القيود التنظيمية قد تعيق الابتكار وتضعف التنافسية أمام الصين، مشيراً إلى الفوائد الملموسة للذكاء الاصطناعي في المجتمع وسوق العمل. - في مقال رأي بـ"وول ستريت جورنال"، أكد زوكربيرغ أن "الذكاء الفائق" سيكون أعظم تقدم تكنولوجي، بشرط عدم احتكاره، وانتقد النظرة المتشائمة التي تحذر من إلغاء الوظائف، مشيراً إلى خلق فرص عمل جديدة. - عارض زوكربيرغ فرض قيود على النماذج مفتوحة المصدر من الصين، مشدداً على دعم الصناعة المحلية، وشرح استخدامه الشخصي للذكاء الاصطناعي في حياته اليومية لتحسين جودة الحياة.

دعا الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، الولايات المتحدة إلى تسريع وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن "فرض قيود تنظيمية سيعوق الابتكار وسيقوّض القدرة التنافسية الأميركية في مواجهة منافسين عالميين، في مقدمتهم الصين". وانتقد زوكربيرغ، في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" الأميركية، الثلاثاء، النظرة المتشائمة السائدة حول الذكاء الاصطناعي، رغم المؤشرات المتزايدة على أنه يحقّق فوائد ملموسة للمجتمع وسوق العمل، حسب رأيه. ودعا إلى التفاؤل حول مستقبل التكنولوجيا، مشيراً إلى أن نظرته تستند إلى تجارب تاريخية وبيانات حديثة عن سوق العمل، إضافةً لاستخدامه الشخصي للذكاء الاصطناعي في حياته اليومية.

وفي مقال رأي، نشره في الصحيفة نفسها، الثلاثاء أيضاً، اعتبر زوكربيرغ أن "الذكاء الفائق"، وهو المصطلح الذي تستخدمه "ميتا" للإشارة إلى أنظمة ذكاء اصطناعي تتفوق على القدرات البشرية، سيكون "أعظم تقدم تكنولوجي في حياتنا"، بشرط ألا تحتكر تطويره أو التحكم فيه مجموعة محدودة من المؤسسات. كما عبّر عن "دهشته" من أن يكون "خطاب الكثير ممّن يطوّرون الذكاء الاصطناعي مليئاً بالتشاؤم"، في انتقاد لتحذيرات مديرين في شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي من احتمالية إلغاء أعداد كبيرة من الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي.

وتأتي تصريحات زوكربيرغ الداعية إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في وقت يشتد فيه الجدال داخل الولايات المتحدة حول تنظيم القطاع، مع مساعي شركته ميتا إلى تقليص الفجوة مع منافسيها. وقال في المقابلة: "هناك قضايا جديدة يتعين علينا دراستها بعناية، ولكن في الوقت نفسه يبدو أن نشر هذه التكنولوجيا يحقّق قيمة تفوق بكثير حجم الأضرار المحتملة على مختلف الأصعدة".

وعلّق مؤسّس "ميتا" على أمر تنفيذي تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على تطبيقه ويقضي بفرض فترة مراجعة طوعية مدتها 30 يوماً للنماذج الجديدة؛ وعبّر عن اعتقاده بضرورة إجراء مثل هذه المراجعات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، محذّراً من أن "هذا المجال يتطور بسرعة هائلة، ولذلك فإن هذه المدة تُعد في الواقع مؤثرة للغاية".

كذلك، أعرب زوكربيرغ عن معارضته فرض قيود على استخدام الشركات الأميركية النماذج مفتوحة المصدر أو مفتوحة الأوزان المطورة في الصين، معتبراً أن "حظرها لن يكون خطوة فعالة، وأن الأولوية يجب أن تكون لدعم الصناعة المحلية وإزالة العقبات التي تبطئ الابتكار، بما في ذلك التطبيقات الطبية وتطوير الأدوية".

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وعلى الرغم من أن "ميتا" سرّحت نحو 8000 موظف في مايو/ أيار الماضي، في إطار إعادة توجيه مواردها نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي، فإن رئيسها التنفيذي رفض الرأي القائل إن الذكاء الاصطناعي يؤدي بالضرورة إلى تقليص فرص العمل. وأضاف: "أعتقد أن العمل المرتبط بالذكاء الاصطناعي أدى في المحصلة إلى خلق عددٍ كبير من الوظائف، لأن هناك بنية تحتية ضخمة يجب إنشاؤها، ولذلك فإن المخاوف بشأن فقدان الوظائف لم تتحقق بالطريقة التي كان يخشاها الناس".

وعلى الصعيد الشخصي، قال زوكربيرغ، لـ"وول ستريت جورنال"، إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار وصفات الطعام وطلب المكونات اللازمة للخبز مع ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات في عطلة نهاية كل أسبوع، كما يستعين به للحفاظ على لياقته البدنية. وأضاف: "لقد وضعت كاميرات في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بي، وهي تراقب تدريباتي وتقدّم ملاحظات حول أدائي"، مؤكداً أن التكنولوجيا "تساعده ببساطة في إنجاز كل هذه الأمور".