مارتن ماكدونا و"وايلد هورس ناين"... مغامرة في جزيرة الفصح

- رحلة سينمائية جديدة: يعود المخرج مارتن ماكدونا بفيلم "وايلد هورس ناين"، الذي يمزج بين الكوميديا السوداء والدراما السياسية، مستعرضًا رحلة عميلين من وكالة المخابرات المركزية في تشيلي عام 1973، حيث تتحدى مهمتهما الغامضة ولاءهما في ظل ظروف سياسية مشحونة. - أداء مميز وكيمياء متوترة: كتب ماكدونا الأدوار خصيصًا لجون مالكوفيتش وسام روكويل، حيث يجسد مالكوفيتش عميلًا مخضرمًا يعاني من تدهور صحي، بينما يمثل روكويل التلميذ المخلص، مما يضفي توترًا إنسانيًا على الفيلم. - إطلاق مرتقب وتجربة بصرية فريدة: يُعرض الفيلم في نوفمبر 2026، ويتميز بتصويره الساحر لجزيرة الفصح، مما يجعله مرشحًا قويًا للجوائز العالمية، ويعكس عمق المأساة وبراعة الكوميديا التي اشتهر بها ماكدونا.

بعد النجاح الذي حققه فيلمه الأخير "ذا بانشيز أوف إنيشيرين" (The Banshees of Inisherin) الذي صدر عام 2022، يعود المخرج والكاتب الأيرلندي، مارتن ماكدونا (1970)، ليأخذنا في رحلة سينمائية جديدة ومثيرة بعنوان "وايلد هورس ناين" (Wild Horse Nine).

ومن خلال الصور الأولى والفيديو التشويقي الذي نشرته الشركة المنتجة سيرتش لايت بكتشرز (Searchlight Pictures)، يبدو أننا أمام عمل يمزج بين الكوميديا السوداء والدراما السياسية والتأملات الوجودية، في واحد من أكثر المواقع عزلةً في العالم.

تدور أحداث الفيلم في عام 1973 في تشيلي، قبيل الانقلاب العسكري التاريخي. يتتبع الفيلم عميلين من وكالة المخابرات المركزية الأميركية، هما كريس (جون مالكوفيتش) ولي (سام روكويل). تبدأ القصة بمهمة غامضة تقودهما في رحلة من العاصمة سانتياغو إلى جزيرة الفصح (Easter Island)، وهي جزيرة بركانية نائية تشتهر بتماثيل الموايي الغامضة. هذه الرحلة لا تختبر مهاراتهما المهنية فحسب، بل تضع ولاءهما وثقتهما المتبادلة على المحك في ظل ظروف سياسية مشحونة.

في حديثه إلى مجلة فانيتي فير، أعرب ماكدونا عن انبهاره بموقع التصوير، واصفاً جزيرة الفصح بأنها "واحدة من أكثر الأماكن عزلة في العالم"، ما جعلها بالنسبة إليه المكان المثالي لتصوير قصة تدور حول العزلة والذنب والتبعات التاريخية.

أكد ماكدونا أن الفيلم يمثل نوعاً من التكريم لأفلام التجسس الكلاسيكية، لكنه مغلف بلمسته الخاصة التي تركز على الجوانب الإنسانية المضحكة والمأساوية في آن واحد، كما عهدنا في أفلامه السابقة مثل "في بروج" و"السايكوباثيون السبعة".

أشار المخرج إلى أنه كتب الأدوار خصيصاً لمالكوفيتش وروكويل، قائلاً إن الأخير هو أحد القلائل الذين يمكنهم مجاراة عبقرية مالكوفيتش على الشاشة. تحدث ماكدونا عن رغبته في استكشاف "الغموض الأخلاقي" لمهنة التجسس، وكيف يتداخل الولاء الشخصي مع الواجب المهني في لحظات التحول التاريخي الكبرى.

تُظهر التفاصيل أن شخصية جون مالكوفيتش (كريس) تتمثّل بعميل مخضرم يعاني من تدهور صحي ويحاول كتابة مذكراته للتكفير عن خطايا الماضي، ما يضفي نغمة سوداوية على الفيلم.

في المقابل، يمثل سام روكويل شخصية لي، التلميذ المخلص والمعقد الذي يجد نفسه ممزقاً بين إعجابه بمعلمه، والمهمة القاسية الموكلة إليهما. ووُصفت الكيمياء بين الممثلين بأنها "متوترة وإنسانية"، إذ تبرز الصور مالكوفيتش وهو يقف بمسدسه أمام تماثيل الموايي في مشهد ليلي يوحي بذروة درامية عالية.

يضم "وايلد هورس ناين" طاقماً تمثيلياً يشمل ستيف بوشيمي وباركر بوزي وتوم ويتس، إضافةً إلى مواهب تشيلية مثل ماريانا دي غيرولامو. وقد تعاون ماكدونا مجدداً مع مدير التصوير بن ديفيس لالتقاط المناظر الطبيعية الساحرة والموحشة لجزيرة الفصح، ما يضمن تجربة بصرية فريدة.

حدّدت شركة سيرتش لايت بكتشرز تاريخ السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 موعداً لإطلاق الفيلم في دور السينما، وهو توقيت استراتيجي يضعه في مقدمة السباق نحو الجوائز العالمية.

ومع صدور الإعلان الترويجي الأول، بدأ النقاد يتوقعون أن يكون "وايلد هورس ناين" هو "العمل الأهم" (Opus) في مسيرة ماكدونا، إذ يجمع بين عمق المأساة وبراعة الكوميديا التي اشتهر بها، ليقدم تأملاً عميقاً في الذاكرة والإرث الإنساني.