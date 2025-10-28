ماذا يحدث للإنسان عند اقترابه من الثقوب السوداء؟

- الثقوب السوداء هي مناطق في الفضاء ذات جاذبية قوية لا يمكن للضوء الإفلات منها، تتشكل عند انهيار نجم ضخم، وتُحاط بأفق الحدث الذي لا يمكن تجاوزه. توجد أنواع مختلفة منها، مثل الثقوب السوداء النجمية وفائقة الكتلة ومتوسطة الكتلة. - عند سقوط إنسان في ثقب أسود، تتشوه الزمان والمكان، ويشكل الجسم قرص تراكم دوار يصدر طاقة هائلة، مما يؤدي إلى تمدد الجسم بشكل طولي حتى تمزقه. - بالنسبة لمراقب خارجي، يتباطأ الزمن عند أفق الحدث، بينما يرى الساقط الكون الخارجي يمر بسرعة. بعد عبور الأفق، يصبح الساقط معزولاً عن العالم الخارجي.

لا تزال الثقوب السوداء من بين أكثر الظواهر الفلكية غموضاً بالنسبة للعلماء، إذ إنها ليست محاطة بالظلام حرفياً فقط، بل إن نشأتها وتطورها تطرح العديد من الأسئلة التي لا توجد إجابات لها حتى الآن، بحسب موقع إم إس إن.

والثقوب السوداء مناطق في الفضاء تمتلك جاذبية قوية جداً، لا يمكن حتى للضوء الإفلات منها، كما أنها تكون في كثير من الأحيان أكبر من الشمس بكثير، إضافةً إلى كونها غير مرئية.

وتتشكل الثقوب السوداء عندما تنفد الطاقة النووية من نجم ضخم، فينهار تحت تأثير جاذبيته الذاتية، ويؤدي الانهيار إلى ضغط نواة النجم لتصبح نقطة ذات كثافة لا نهائية تُعرف باسم التفرّد (Singularity)، وتُحاط بحد يُسمّى أفق الحدث (Event Horizon)، وهو الحدّ الذي لا يمكن لأي شيء تجاوزه والعودة، إذ يسحب الجسم بشكل لا رجعة فيه.

وتوجد أنواع مختلفة من الثقوب السوداء في الفضاء، فمنها:

الثقوب السوداء النجمية التي تتكوّن من بقايا النجوم الضخمة بعد أن تنفجر

الثقوب السوداء فائقة الكتلة، والموجودة في مراكز المجرات، ومن ضمنها درب التبانة، وهي أكبر بملايين إلى مليارات من كتلة الشمس

الثقوب السوداء متوسطة الكتلة، والتي يُعتقد أنها تتشكل من اندماج ثقوب سوداء أصغر أو انهيار مجموعات نجمية ضخمة، وتُشكّل حلقة وصل بين الأنواع السابقة.

في مركز الثقب الأسود تنهار قوانين الفيزياء المعروفة، وتُضغط كتلة النجم في حيّز صغير جداً إلى درجة لا يمكن تصورها.

لكن ما الذي سيختبره إنسان في حال سقوطه داخل ثقب أسود؟ هذا هو السؤال الذي حاولت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الإجابة عنه، هذا العام، من خلال استخدام الحاسوب العملاق ديسكوفر لإجراء محاكاة لما سيحدث إذا سقط إنسان في ثقب أسود فائق الكتلة (حجمه يساوي 4.3 ملايين مرة كتلة الشمس).

مع اقتراب الإنسان من ثقبٍ أسود تزداد الجاذبية بشكل هائل، ويبدأ الزمان والمكان بالتشوه، وتصير رؤيته للعالم غريبة ومشوشة وغير واقعية. عندما يسقط الإنسان أو أي مادة في الثقب الأسود، فإنها تشكّل قرصاً دوّاراً ساخناً من الغاز والغبار، يصدّر أشعة وطاقة هائلة، فيما يعرف باسم "قرص التراكم". لكن التعرض المكثف لإشعاع قرص التراكم قد يرفع حرارة الجسد إلى درجات قاتلة. كما سيؤدي الاختلاف الشديد في قوة الجاذبية بين الرأس والقدمين بحالة تمغط، تؤدي إلى تمدد الجسم بشكل طولي مثل السباغيتي، حتى تمزّقه.

بالنسبة لمراقب من خارج الثقب الأسود، ستتباطأ حركة الانسان في الداخل كلّما اقترب من أفق الحدث، حتى يتجمد في مكانه. أما بالنسبة لمن هو في الداخل، فسيرى الكون الخارجي يمر بسرعة هائلة. أما بعد عبور أفق الحدث، لن يشعر الانسان بتغيّر فوري، لكنه لن يتمكن من العودة أبداً ولن يكون قادراً على إرسال أو استقبال أي إشارات، وسيصير مقطوعاً بالكامل عن العالم الخارجي.

في مركز الثقب الأسود، تتوقف القوانين الفيزيائية المعروفة عن العمل. تشير النسبية العامة إلى أن الكثافة تصبح لا نهائية والحجم يقترب من الصفر. وفيما تقترح بعض النظريات وجود جدار من الطاقة يُبخّر أي شيء يصل إليه، لكن لا يوجد ما يؤكد ذلك حتى الآن.