ماذا نعرف حتى الآن عن دراما رمضان 2027؟

- تتسارع شركات الإنتاج لحسم مشاريع دراما رمضان 2027، حيث يتبقى سبعة أشهر فقط لإنجاز المسلسلات، مما يتطلب تسريع التحضيرات والقرارات. - نادين نجيم قد تبتعد مؤقتاً عن التمثيل للتركيز على مشروعها في مستحضرات التجميل، رغم نجاح مسلسل "ممكن" الذي واجه انتقادات. - تعاون جديد بين صادق الصبّاح وتيم حسن وسامر البرقاوي لمسلسل "هلال" المقرر عرضه في رمضان 2027، بينما يستعد سامر رضوان لعمل جديد مع رشا شربتجي.

لم تتضح بعد خريطة دراما رمضان 2027، إذ لا تزال شركات الإنتاج والنجوم في مرحلة الاتفاق على المشاريع، بانتظار انتهاء الصيف والانطلاق في التنفيذ. ويحلّ شهر رمضان العام المقبل في فبراير/ شباط، ما يعني أن أمام شركات الإنتاج نحو سبعة أشهر فقط لإنجاز المسلسلات المخصصة للموسم، وهو جدول زمني يفرض تسريع التحضيرات وحسم الخيارات خلال الأسابيع المقبلة.

قبل أيام، نشرت "سيدرز آرت برودكشن" صورة جمعت المنتج صادق الصبّاح بالممثلة نادين نجيم، بعد أيام قليلة من انتهاء عرض مسلسل "ممكن" للمخرج أمين درّة، الذي شاركت في بطولته إلى جانب التونسي ظافر العابدين. وجاء اللقاء رغم معلومات متقاطعة أفادت بأن نجيم تفكر في الابتعاد مؤقتاً عن التمثيل للتفرغ لمشروعها في مجال مستحضرات التجميل، بعدما صرحت أكثر من مرة بأن هذا المجال يحتاج إلى متابعة وتسويق مستمرين، ما يصعب التوفيق بينه وبين التزاماتها الفنية. ورغم النجاح الجماهيري الذي حققه "ممكن"، فإنه واجه انتقادات تناولت ضعف الفكرة والمعالجة والتنفيذ.

في المقابل، أعلن المنتج صادق الصبّاح عن تعاون جديد يجمع شركته بالممثل تيم حسن والمخرج سامر البرقاوي، ليستأنف الثلاثي شراكة امتدت لأكثر من عقد وقدمت أعمالاً حققت نسب مشاهدة مرتفعة، أبرزها "الهيبة" للكاتب هوزان عكو، و"تحت سابع أرض" للكاتب عمر أبو سعدة. ويستعد أبو سعدة لتسليم النص النهائي لمسلسل "هلال"، المقرر عرضه في رمضان 2027، والذي تشير المعلومات إلى أنه سيُصوَّر في دمشق، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية السورية.

في معلومات خاصة بـ"العربي الجديد"، لم ينجز الكاتب سامر رضوان حتى الآن قصة مسلسله المخصص لرمضان المقبل، ولم يضع بعد الخطوط العريضة للمشروع. وكان رضوان قد وقّع عقد إنتاج مع المخرجة رشا شربتجي والمنتج الفني عبده مدخنة، في عمل يترقبه الجمهور السوري والعربي، إذ يعيد التعاون بين رضوان وشربتجي بعد النجاح الكبير الذي حققاه في "الولادة من الخاصرة" بجزأيه عامي 2011 و2012، وهو العمل الذي ما زال أحد أبرز محطات الدراما السورية.

توازياً مع التحضيرات للموسم الرمضاني، انطلقت في دمشق قبل أيام عمليات تصوير مسلسل "خارج التغطية" للمخرج أمير مصطفى نعمو، من تأليف مؤيد النابلسي، وإنتاج "جود فيلمز" و"إن إم إس آرت". وينتمي العمل إلى الكوميديا، وهو اللون الذي تراجع حضوره في الدراما السورية خلال السنوات الأخيرة، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين السوريين، بينهم فايز قزق، وولاء عزام، ووائل زيدان.