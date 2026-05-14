مادونا وشاكيرا و"بي تي إس" في نهائي كأس العالم 2026

- مادونا، شاكيرا، وفرقة BTS سيحيون عرض ما بين الشوطين لنهائي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، بإدارة كريس مارتن من فرقة كولدبلاي، في 19 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي. - شاكيرا، التي سبق وقدمت أغنية كأس العالم 2010، كشفت عن أغنيتها الجديدة "داي داي" عبر إنستغرام، حيث تظهر في ملعب ماراكانا الشهير، حاملة كرة البطولة الرسمية "تريوندا". - بطولة 2026، الأكبر في تاريخ المونديال، ستشهد مشاركة 48 منتخباً، وتُقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، مع أول عرض فني بين الشوطين في نهائي كأس عالم.

يُحيي كلٌّ من مادونا وشاكيرا وفرقة الكيبوب الكورية الجنوبية بي تي إس (BTS)، عرضَ ما بين الشوطين لنهائي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنه المنظمون الخميس.

وسيتولّى كريس مارتن، نجم فرقة "كولدبلاي" (Coldplay)، الإدارةَ الفنية لهذا العرض، الذي يُقام للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية في 19 يوليو/ تموز على ملعب "ميتلايف" (MetLife Stadium) في نيوجيرسي.

وليست هذه المرّة الأولى التي تتعاون فيها شاكير مع "فيفا"، إذ سبق وقدّمت أغنية كأس العالم الرسمية عام 2010 في جنوب أفريقيا، بعنوان "واكا واكا"، التي حقّقت شهرةً واسعةً، آنذاك، كما غنّت في المباراتَين النهائيتَين لكأس العالم 2006 في ألمانيا و2014 في البرازيل.

وكانت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا قد كشفت عن الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد أن نشرت مقطعاً قصيراً من الأغنية، عبر حسابها على "إنستغرام"، الخميس الماضي. وفي المقطع المنشور من الأغنية الجديدة التي تحمل اسم "داي داي"، تظهر شاكيرا وهي تسير داخل ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في البرازيل، حاملةً كرة البطولة الرسمية "تريوندا"، ثم تؤدّي مقطعاً من الأغنية برفقة راقصين يرتدون ألوان المنتخبات المشاركة في البطولة. واختتم المقطع الذي شاركه أيضاً حساب كأس العالم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، برسالة تقول: "نحن جاهزون!".

وتُقام نسخة 2026، وهي الأكبر في تاريخ المونديال، بمشاركة 48 منتخباً، اعتباراً من 11 يونيو/ حزيران، في كلٍّ من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، قد أعلن في مارس/ آذار أن البطولة ستشهد "أول عرض فني بين الشوطين في نهائي كأس عالم تابع للفيفا".

وتستعيد هذه المبادرة أجواء العرض الفني الذي أُقيم خلال نهائي بطولة "كوبا أميركا" (Copa América) العام الماضي على ملعب "هارد روك" (Hard Rock Stadium) في ميامي، الذي أحيته شاكيرا، كما تأتي امتداداً للتقليد الأميركي المرتبط بعروض الاستراحة الشهيرة خلال نهائي دوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول" (Super Bowl).

(فرانس برس، العربي الجديد)