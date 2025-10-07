ماتيو بلازي يُعيد رسم ملامح "شانيل" في عرضٍ مبهر بباريس

- أطلق ماتيو بلازي، مدير الإبداع في شانيل، تحديثات جديدة لتصاميم الدار في عرض أزياء مسائي بباريس، تميز بأثواب منخفضة الخصر وقمصان طويلة، بعد أشهر من التشويق. - أقيم العرض في القصر الكبير، حيث استقطب جمهوراً كبيراً، وبرزت تصاميم شانيل الشهيرة مثل نسيج التويد وشعار الدار على الأحذية والحقائب، وسط أجواء مبهرة بكواكب متوهجة. - تضمن العرض تنانير مزيّنة بريش وفساتين متلألئة، واختتم بتصفيق حار لأكثر من ألفي متفرج، حيث انضم بلازي لشانيل خلفاً لفيرجيني فيار.

أطلق ماتيو بلازي، مدير الإبداع في دار شانيل (Chanel)، مساء أمس الاثنين، تحديثه لتصاميم الدار الفرنسية العريقة، من خلال عرض أزياء مسائي تميّز بأثواب منخفضة الخصر وقمصان طويلة ذات أزرار، بعد أشهرٍ من التشويق والترقّب. ونال بلازي (41 عاماً)، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المنصبَ الأكثر جذباً في عالم الموضة، ليصبح أحد أبرز المصممين الجدد الذين استقطبتهم علامات تجارية كبرى تسعى إلى استعادة اهتمام المتسوّقين في ظلّ الضغوط الاقتصادية والتضخّم العالمي.

وأقيم العرض الأول لبلازي في القصر الكبير (Grand Palais) في باريس، حيث استقطب أعداداً كبيرة من الضيوف الذين ارتدوا أزياء مصنوعة من نسيج التويد الشهير، وهو السمة المميّزة لعلامة شانيل. كما برز شعار الدار الشهير، المؤلف من حرفي C متعاكسين، على كعوب الأحذية والحُلي وحقائب اليد. وفي داخل القاعة الزجاجية الواسعة ذات الهيكل الفولاذي، تزيّنت الأجواء بكواكب عملاقة متوهّجة عُلّقت في الفضاء الداخلي. وسارت العارضات على ممشى أسود أنيق وهنّ يرتدين تنانير منخفضة الخصر وقمصاناً حريرية وسترات منسّقة مع تنانير تنسدل حوافها بخفّة.

وشملت الإطلالات مجموعةً من التنانير المزيّنة بريشٍ ملوّن، وفساتين بخيوطٍ متدلّية، وقطعاً متلألئة من التريكو. إلى جانب الحقائب الجلدية الكلاسيكية التي تُعدّ من رموز "شانيل"، حملت العارضات أيضاً تصاميم جديدة باللونين الذهبي والفضي.

وفي ختام العرض، دوّى تصفيقٌ حار من أكثر من ألفَي متفرّج عندما خرج بلازي مسرعاً لينحني أمام الجمهور تقديراً لهذا الاستقبال الحافل.

وكان بلازي قد انضمّ إلى "شانيل" قادماً من دار بوتيغا فينيتا (Bottega Veneta) التابعة لمجموعة كيرينغ (Kering)، خلفاً للمصمّمة فيرجيني فيار التي عملت مع "شانيل" لسنواتٍ طويلة قبل مغادرتها في يونيو/ حزيران من العام الماضي. ويُختتم أسبوع الموضة في باريس (Paris Fashion Week) اليوم الثلاثاء، ليُسدل الستار على شهرٍ كامل من عروض الأزياء التي جابت نيويورك ولندن وميلانو.

(رويترز)