- تعرض روبوت الدردشة "جيميناي" من غوغل لهجمات استخلاص مكثفة، حيث تم استخدام أكثر من مائة ألف سؤال لمحاولة استنساخه، بهدف كشف آلياته الداخلية واستغلالها لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي منافسة. - تشير غوغل إلى أن هذه الهجمات تأتي من جهات ذات دوافع تجارية، غالباً شركات خاصة أو باحثون، تسعى لتحقيق ميزة تنافسية من خلال استنساخ تقنيات "جيميناي". - تتوقع غوغل أن تصبح هذه الهجمات شائعة ضد أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة، مما يشير إلى تصاعد التهديدات في هذا المجال.

أعلنت شركة غوغل أن روبوت الدردشة جيميناي قد تعرّض لهجمات استخدمت أكثر من مائة ألف سؤال لمحاولة استنساخه. وأوضحت أن جهات ذات دوافع تجارية تحاول استنساخه من خلال تكرار الأسئلة عليه، وأحياناً بآلاف الاستفسارات المختلفة، بما في ذلك حملة واحدة وُجّهت فيها الأسئلة إلى "جيميناي" أكثر من مائة ألف مرة.

وفي تقرير نُشر اليوم الخميس، ذكرت "غوغل" أنها تتعرض بشكل متزايد لـ"هجمات استخلاص"، وهي عبارة عن أسئلة متكررة مصمَّمة لحمل روبوت الدردشة على كشف آلياته الداخلية. ووصفت "غوغل" هذا النشاط بأنه "استخراج النموذج"، حيث يقوم من يحاولون استنساخه بفحص النظام بحثاً عن الأنماط والمنطق الذي يجعله يعمل. ويبدو أن المهاجمين يرغبون في استخدام هذه المعلومات لبناء أو تعزيز أنظمة ذكاء اصطناعي خاصة بهم، بحسب "غوغل".

وتعتقد الشركة أن الجُناة هم في الغالب شركات خاصة أو باحثون يسعون إلى تحقيق ميزة تنافسية. ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن متحدث باسم "غوغل" أن الشركة تعتقد أن الهجمات انطلقت من مختلف أنحاء العالم، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه بهم. ونقلت الشبكة عن كبير محللي مجموعة استخبارات التهديدات في "غوغل"، جون هولتكوست، أن نطاق الهجمات على منصة "جيميناي" يشير إلى أنها على الأرجح شائعة، أو ستصبح كذلك قريباً، ضد أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركات الصغيرة أيضاً. وبحسبه، "سنكون بمثابة مؤشر مبكر لمزيد من الحوادث".