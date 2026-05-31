مئوية مارلين مونرو... موهبة وثقافة وجسد وحرفة

- في الأول من يونيو 2026، تحل الذكرى المئوية لميلاد مارلين مونرو، التي تجمع بين الجمال والسحر في حضورها وأدائها، مما يستدعي احتفالاً رغم أهوال الحروب التي تشوه الجمال.
- تثير الذكرى تساؤلات حول ما إذا كان هناك جديد يمكن قوله عن مونرو، وما إذا كانت هناك أسرار لم تُكشف بعد، وكيف كان يمكن أن تتطور أسطورتها لو عاشت أطول.
- المنشور يسعى للاحتفاء بمارلين مونرو وتذكّرها، مع قراءة الذات في ضوء تأثيرها المستمر.
في الأول من يونيو/حزيران 2026، تمرّ الذكرى المئوية الأولى لولادة مارلين مونرو. مناسبة تستدعي احتفالاً، لكن لحظة الاحتفال المشتهى معطوبة، فالعالم برمّته يعاني أهوال حروب تُشوِّه كلّ جمال وسحر، ومونرو نفسها تجمع ثنائية الجمال والسحر بروعة الحضور، وبهاء النبرة، وإتقان الأداء. لكن، هناك أسئلة تُطرح: أهناك جديد يُقال عنها الآن؟ أهناك أسرار مدفونة، تُنبش في مناسبة كهذه؟ ماذا لو أنّها غير متوفاة باكراً (36 عاماً، فوفاتها حاصلة في 4 أغسطس/آب 1926): هل ستطوّر آليات أسطورتها، فتزداد حضوراً وتأثيراً وجذباً، أم تفقد مقوّمات هذا كلّه مع التقدّم في العمر؟ المنشور هنا محاولة للاحتفاء والتذكّر، ولقراءة شيءٍ من الذات إزاءها.