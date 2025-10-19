- أطلقت مؤسسة قطر سلسلة "من القلب إلى القلب" لإحياء المقام العربي الفصيح، بإشراف مصطفى سعيد، بهدف تعزيز التفاعل الطبيعي بين الصوت البشري والآلات الموسيقية دون استخدام التكنولوجيا الحديثة. - تفتتح السلسلة في 1 نوفمبر في "المسرح الأسود" بملتقى مركز طلاب المدينة التعليمية، حيث تقدم "مجموعة الدوحة للمقام الفصيح" عروضًا موسيقية حية، مع التركيز على الصوت الطبيعي والتفاعل المباشر مع الجمهور. - تتضمن الأمسيات مقطوعات جديدة مبنية على التراث الموسيقي العربي، وتستمر بمشاركة موسيقيين من دول عربية مختلفة، مع تنظيم ورش عمل فنية بالتعاون مع برنامج "حِرفة".

أطلقت مؤسسة قطر ضمن مبادرة "الغرّة للآداب والفنون"، سلسلة من العروض الموسيقية الحيّة بعنوان "من القلب إلى القلب"، بإشراف الموسيقي والملحن والباحث مصطفى سعيد، مؤسس مجموعة "أصيل". تهدف السلسلة إلى إحياء المقام العربي الفصيح بمستوياته الكلاسيكية والمعاصرة، من خلال أمسيات موسيقية تمتد على مدار الموسم الثقافي في الدوحة.

تفتتح السلسلة مساء السبت 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل عند الساعة السابعة في "المسرح الأسود" بملتقى مركز طلاب المدينة التعليمية، حيث تقدم "مجموعة الدوحة للمقام الفصيح"، بمشاركة أساتذة القسم العربي في أكاديمية قطر للموسيقى، عرضًا موسيقيًّا حيًّا من دون استخدام الشاشات أو مكبرات الصوت أو الهواتف المحمولة. يهدف هذا النهج إلى استعادة تجربة السماع الطبيعي للصوت البشري والآلة الموسيقية في تفاعل مباشر بين المؤدين والجمهور.

يقول مصطفى سعيد إن التجربة تسعى إلى إعادة الاعتبار للصوت الحيّ بوصفه وسيلة للتفاعل الطبيعي بين الموجة الصوتية والأذن البشرية، مؤكدًا أن أنظمة تكبير الصوت الحديثة تُفقد النغم بعضًا من دقته وعمقه الطبيعيين. ويرى أن الإصغاء المباشر إلى الآلات التقليدية، مثل العود، يتيح للمستمع إدراك التناغم الطبيعي الذي يتجاوز حدود التقنية الحديثة. ويضيف أن الهدف من سلسلة "من القلب إلى القلب" هو إبراز نظام المقام العربي وتقديم أعمال جديدة مبنية على الموروث الموسيقي، في محاولة لربط التراث بالحاضر، وإنتاج نغم معاصر يحافظ على روح الموسيقى العربية الأصيلة.

تضمّ الأمسية الافتتاحية مقطوعات مبنية على بحث موسيقي في مخطوطات النغم العربي، وتتخللها أعمال تُقدَّم للمرة الأولى بمشاركة الموسيقيين توفيق ميرخان، أحمد الكوري، إبراهيم كدر، هاني الخطيب، إلى جانب علي حوت من مجموعة "أصيل".

بعد العرض، سيتمكن الجمهور من لقاء الفنانين ضمن جلسة نقاش تنظمها مبادرة "بالعربي" التابعة لمؤسسة قطر، في إطار توسيع الحوار بين الموسيقيين والجمهور.

وتتواصل أمسيات "من القلب إلى القلب" خلال الموسم بمشاركة موسيقيين من بلدان عربية عدة، من بينهم نغار بوبان التي تقدم أمسية بعنوان "المرأة والعود" في نهاية نوفمبر، والدكتور أحمد الصالحي في يناير، وفكرت قره قايَه في مارس، ومحمد عنتر في مايو، في عرض مخصص لآلة الناي. كما تُنظَّم بالتوازي ورش عمل فنية بالتعاون مع برنامج "حِرفة"، تحتفي بالموسيقى والتراث العربي، وتقام قبل كل أمسية موسيقية ضمن السلسلة.