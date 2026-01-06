مؤسسة البث العام الأميركية تحلّ نفسها بعد خفض التمويل الفيدرالي

- أعلنت مؤسسة البث العام الأميركية حلّها رسمياً بعد تخفيضات كبيرة في تمويلها الفيدرالي منذ عودة ترامب للسلطة في 2025، حيث صوّت مجلس إدارتها على الحلّ بعد 60 عاماً من تأسيسها. - أُنشئت المؤسسة في 1967 لتوزيع 500 مليون دولار سنوياً على إذاعة إن بي آر وتلفزيون بي بي إس ومحطات محلية، لكنها واجهت انتقادات من ترامب وحلفائه باعتبارها إنفاقاً غير ضروري. - توقفت عمليات المؤسسة في أغسطس بعد إلغاء الكونغرس تمويلاً بقيمة 1.1 مليار دولار، مما يهدد بإغلاق محطات في المجتمعات الريفية.

أعلنت مؤسسة البث العام الأميركية حلّها رسمياً بعد التخفيضات الكبيرة التي نالت تمويلها الفيدرالي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة مطلع عام 2025.

وقالت المؤسسة التي كانت مسؤولة عن توزيع التمويل الحكومي للإذاعات والمحطات العامة في الولايات المتحدة إن مجلس إدارتها صوّت على حلّ المؤسسة بعد نحو 60 عاماً على تأسيسها. فيما أشارت رئيستها ومديرتها التنفيذية باتريشيا هاريسون إلى أن القرار نابع من "مسؤولية عميقة"، موضحةً بقولها: "نريد حماية نزاهة نظام الإعلام العام والقيم الديمقراطية من خلال حلّ المؤسسة، بدل السماح ببقائها دون تمويل وعرضةً لمزيد من الهجمات".

وأُنشئت مؤسسة البث العام سنة 1967 بموجب قانون فيدرالي، وكانت مكلّفة توزيع التمويل الحكومي البالغ 500 مليون دولار سنوياً لإذاعة إن بي آر وتلفزيون بي بي إس ونحو 1500 محطة وإذاعة عامة محلية. لكن عمل المؤسسة تحوّل إلى مثار للجدل في السنوات الأخيرة، نتيجة تعرّضها لانتقادات متواصلة من ترامب وحلفائه، الذين قالوا إن تمويلها من أموال دافعي الضرائب إنفاق حكومي غير ضروري، وهاجموا في أحيان أخرى ما وصفوه بأنه "تحيز ضد المحافظين" و"تبني أجندات ليبرالية".

وكانت المؤسسة قد أوقفت عملياتها في أغسطس/ آب الماضي بعد أن صوت الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في يوليو/ تموز على إلغاء تمويل مخصص لها تصل قيمته إلى 1.1 مليار دولار على مدى عامين.

وبحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، سيترك الفراغ الذي سيخلّفه غياب التمويل تأثيراً كبيراً في المجتمعات الريفية التي تشكل قرابة نصف المستفيدين من أموال الهيئة، ومن المتوقع أن تغلق العديد من الإذاعات والمحطات من دون الدعم الفيدرالي، ولفتت إلى أن 15% من المحطات المحلية معرّضة للإغلاق في السنوات الثلاث المقبلة نتيجة خفض التمويل.