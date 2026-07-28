"لينكد إن" يتحوّل إلى تطبيق مواعدة وعلاقات رومانسية

- يلجأ العديد من الموظفين إلى "لينكد إن" للبحث عن شريك رومانسي، حيث أظهرت دراسة أن 12% أقاموا علاقة عاطفية بدأت على المنصة، وربع المشاركين يرون استخدام التطبيق للتعارف مقبولاً. - تعتبر صورة البروفايل (57%) وقسم السيرة الذاتية (55%) والعلاقات المشتركة (41%) من أهم العوامل التي تجذب المستخدمين، حيث يعتقد 48% أن المعلومات على "لينكد إن" أكثر موثوقية من تطبيقات المواعدة. - رغم ذلك، يعتقد 65% أن استخدام "لينكد إن" للتعارف قد يضر بسمعتهم المهنية، مما يثير تساؤلات حول ملاءمة استخدام المنصة لأغراض رومانسية.

يلجأ مزيد من الموظفين إلى "لينكد إن"، تطبيق التواصل المهني، من أجل البحث عن الحب وشريك رومانسي. واستطلعت شركة زيتي لأدوات البحث عن عمل آراء ألف موظف أميركي، فوجدت أن واحداً من كل ثمانية أشخاص قد كوّن علاقةً رومانسيةً بدأت على "لينكد إن"؛ واعترف واحد من كل خمسة باستخدام التطبيق للبحث عن شريك رومانسي محتمل؛ وربع المشاركين تقريباً يرون استخدام التطبيق للتعارف أمراً مقبولاً. ولاحظت الدراسة أن 22% تواصلوا مع شخص ما على "لينكد إن" أو ردوا عليه بنية رومانسية؛ و12% أقاموا علاقة عاطفية بدأت على "لينكد إن".

وبحسب نتائج الدراسة، تشمل أهم العوامل التي تجذب المستخدم إلى بروفايل معين في "لينكد إن":

صورة البروفايل: 57%

قسم السيرة الذاتية/نبذة عن الشخص الذي يُبرز شخصيته: 55%

العلاقات المشتركة: 41%

المسار الوظيفي: 35%

المؤهلات العلمية: 35%

المسمى الوظيفي/الدور الحالي: 30%

المهارات/التوصيات: 28%

جهة العمل الحالية: 19%

ويرى البعض في "لينكد إن" وسيلة أكثر فعالية للعثور على شريك رومانسي من تطبيقات المواعدة التقليدية. فالتطبيق الأزرق المهني يستبدل البحث العادي ببحث يستند إلى أساس الاهتمامات المشتركة والأهداف المهنية والروابط المشتركة. ويعتقد ما يقرب من نصف المشاركين (48%) أن المعلومات الموجودة على ملفات تعريف "لينكد إن" أكثر موثوقيةً من تلك الموجودة على تطبيقات المواعدة. وإلى جانب صور البروفايل (57%)، يقول المستجوَبون إن إبراز الشخصية في النبذات التعريفية أو قسم "نبذة عني" (55%) والروابط المشتركة (41%) من أهم ميزات "لينكد إن" التي تؤثر باهتمامهم الرومانسي بشخص ما.

لكن هل استخدام تطبيقي مهني للتعارف الرومانسي مناسب؟ يعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع الموظفين أن التطبيق يجب أن يبقى منصة مهنية بحتة، بينما يقول ربعهم (26%) إنه مناسب تماماً للعلاقات العاطفية. وفي التفاصيل تتوزع الآراء حول هذه النقطة كالتالي:

34% سيشعرون بعدم الارتياح.

31% سيشعرون بالحياد ويقولون إن الأمر يعتمد على الموقف.

19% سيبلغون عن المرسل أو يحظرونه.

16% سيشعرون بالإطراء.

ويتخوّف مستخدمون من مخاطر هذا الاستخدام الرومانسي لمنصة مهنية. 65% يعتقدون أن استخدام "لينكد إن" للتعارف قد يضر بسمعتهم؛ بينما 35% لا يعتقدون أنه يشكل خطراً عليها. وهذا التردد الواسع منطقي عند تذكّر أن بناء سمعة مهنية طيبة يستغرق سنوات، بينما يكفي موقف محرج واحد لتشويهها.

وتخلص الشركة إلى أن "التفاعلات الرومانسية على المنصة أكثر شيوعاً مما قد يتصوّره الكثيرون". وتضيف أن التطبيق أصبح، دون قصد، بمثابة علامة التوثيق الزرقاء في عالم المواعدة، حيث يُستخدم كأداة تحقق أكثر موثوقية من تطبيقات المواعدة التقليدية. وفي عصر الاختفاء المفاجئ والخداع عبر الإنترنت، تُعتبر السيرة الذاتية وسجل العمل الموثق مؤشرين حقيقيين على الاستقرار والنزاهة.