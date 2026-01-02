"ليل"... فضاء الدراما المعربة الخيالي

- مسلسل "ليل" المعرب عن "ابنة السفير" يعاني من تعريب مستهلك واختيار ممثلين مألوفين دون إضافة فنية، مما يفقده الدهشة مقارنة بالنسخة التركية الأصلية التي تميزت ببناء درامي متماسك وأداء تمثيلي قوي. - النسخة العربية تفتقر إلى الإخراج الجيد وتحريك الممثلين، مع مواقع تصوير فقيرة، مما يجعل المقارنة مع النسخة التركية حتمية ومحبطة، خاصة مع غياب التفاصيل النفسية العميقة للشخصيات. - رغم نجاح محمود نصر في أعمال سابقة، إلا أن أداؤه في "ليل" جاء باهتاً، مما يثير التساؤلات حول جدوى إعادة إنتاج مسلسلات تركية بنسخ أقل روحاً وضعفاً.

تعرض "إم بي سي" مسلسل "ليل" المعرّب عن المسلسل التركي الشهير "ابنة السفير"، في محاولة جديدة لإعادة تدوير نجاحٍ سابق ضمن موجة الدراما المعربة. غير أن الحلقات الثلاث الأولى تكشف سريعاً أزمة مألوفة: تعريب مستهلك، واختيار ممثلين باتوا جزءاً من قالب جاهز لهذا النوع من الإنتاجات، من دون إضافة فنية حقيقية.

في النسخة الأصلية، التي لعب بطولتها إنجين أكيوريك إلى جانب نسليهان أتاغول، حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية في تركيا والعالم العربي، مستنداً إلى بناء درامي متماسك، وأداء تمثيلي عالي الكثافة، وقدرة واضحة على إدارة التفاصيل النفسية للشخصيات. أما النسخة العربية فتبدو منذ بدايتها فاقدة للدهشة ومثقَلة بوجوه مألوفة استُهلكت في تجارب تعريب سابقة: محمود نصر، وصباح الجزائري، ووسام فارس، وكارمن بصيبص التي كانت من أوائل الممثلات اللواتي خضن تجربة الدراما المعربة عام 2019 في "عروس بيروت".

نقلت النص إلى العربية رغدة الشعراني، وأشرف على إخراج "ليل" بهادير إنش، تحت إشراف المنتجة سارة دبوس. ومع ذلك، يصعب تجاهل الفارق الكبير بين النسختين، سواء على مستوى الإخراج، أو تحريك الممثلين، أو حتى اختيار مواقع التصوير، التي بدت فقيرة ومسطّحة قياساً إلى النسخة التركية.

تدور حبكة "ابنة السفير" حول فتاة تعرّضت لصدمات نفسية عميقة منذ طفولتها، بلغت ذروتها باعتداء جنسي عقب عيد ميلادها الثامن عشر، ثم تخلي والدها السفير عنها دفاعاً عن مصالحه. هذه القصة، بكل ثقلها الإنساني، احتاجت في النسخة الأصلية إلى أداء قادر على الإمساك بالتناقضات النفسية، وهو ما افتقدته النسخة العربية حتى الآن.

ورغم المشكلات التي اعترضت النسخة التركية، ومنها إصابة البطلة نسليهان أتاغول بمتلازمة الأمعاء المُتسرّبة (Leaky Gut Syndrome)، واستبدالها بالممثلة توبا بويوكستن التي عرفها العالم العربي باسم "لميس"، حافظ المسلسل على جاذبيته حتى نهايته، ولا يزال يعتبر من أكثر الإنتاجات التركية متابعة في السنوات الخمس الأخيرة.

في المقابل، يبدو فريق العمل في النسخة العربية "ليل" ضعيفاً على مستوى الانسجام والحضور. ورغم الإشادة التي نالها محمود نصر سابقاً، خصوصاً في "كريستال" إلى جانب باميلا الكيك قبل عامين، جاء أداؤه هنا باهتاً ومفتقراً إلى الإقناع، ولا يمكن مقارنته بثقل إنجين أكيوريك الذي قاد شخصيته بوعي كامل لتاريخ العائلة وصراعاتها، وعلاقته بالأم المتسلطة، والحب المستحيل الذي شكّل جوهر العمل.

يغيب محمود نصر هذا الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، رغم نجاحه في "البطل" لليث حجو ورامي كوسا في الموسم الفائت. ويبدو أن مشاركته في هذا النوع من الأعمال المعرّبة تستهدف جمهوراً خليجياً تحديداً. غير أن المؤكد أن هذه الإنتاجات لا تشكّل إضافة حقيقية لمسار الممثلين، بقدر ما تبقى مجرّد وجبة ترفيه سريعة، تفتقد مقومات النجاح الفني المتكامل.

مجدداً، تغيب التفاصيل التي يتقنها الأتراك في صناعة درامتهم وتصديرها إلى العالم. ومع اجتزاء الأحداث وتسطيح الشخصيات، تصبح المقارنة بالنسخة الأصلية حتمية ومحبِطة. وهو ما يطرح سؤالاً بات ملحّاً: ما الجدوى من إعادة إنتاج مسلسل تركي آخر، إذا كانت النتيجة نسخة أقل روحاً وأضعف رؤية؟