ليلي كولينز ستؤدّي دور أودري هيبورن في فيلم مرتقب

- ليلي كولينز ستؤدي دور أودري هيبورن في فيلم جديد يستند إلى كتاب سام واسون، ويستعرض كواليس صنع فيلم "الإفطار عند تيفاني" عام 1961. - الفيلم سيقدم سرداً كاملاً لصناعة الفيلم الأصلي، من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى الكوارث التي حدثت أثناء التصوير، مثل حادثة الصعق الكهربائي. - "الإفطار عند تيفاني" حقق نجاحاً نقدياً ومالياً كبيراً، وفاز بجائزتي أوسكار، رغم اعتراضات كابوتي على اختيار هيبورن للدور الرئيسي.

ستؤدي الممثلة ليلي كولينز (1989)، بطلة مسلسل نتفليكس "إميلي في باريس"، دور الممثلة البريطانية أودري هيبورن (1929 - 1993). سيدور فيلم كولينز حول كواليس صنع فيلم "الإفطار عند تيفاني" (Breakfast at Tiffany’s) الصادر عام 1961.

يستند الفيلم، الذي لم يُعلن عن عنوانه ومخرجه بعد، إلى كتاب المؤلّف الأميركي، سام واسون Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman، إذ ستضع السيناريو ألينا سميث، مبتكرة مسلسل "آبل تي في" الشهير "ديكينسون" (Dickinson).

في هذا السياق، كتبت ليلي كولينز على حسابها على "إنستغرام": "بعد ما يقرب من عشر سنوات من التطوير وعمر كامل من الإعجاب والحب لأودري، أستطيع أخيراً أن أشارك هذا الخبر". أضافت: "كلمتا فخورة ومتحمسة لا تفيان ما أشعر به".

كان "الإفطار عند تيفاني" في الأصل رواية قصيرة كتبها ترومان كابوتي ونُشرت عام 1958. تدور أحداث القصة في أربعينيات القرن الماضي، ويرويها كاتب مكافح ينتقل إلى شقة جديدة في نيويورك ويصادق جارته الساحرة هولي غولايتلي، وهي غيشا أميركية (مُضيفة محترفة تُتقن الفنون التقليدية مثل الرقص) تعيش من خلال مصاحبة الرجال الأثرياء اجتماعياً.

أما فيلم عام 1961، فكان اقتباساً من كتاب كابوتي، إذ نقل الأحداث إلى عام 1960 وحوّل الراوي المثلي غير المسمّى في الرواية إلى رجل مغاير يقع في حب غولايتلي.

كان كابوتي يرغب في أن تؤدي مارلين مونرو دور غولايتلي، وضغط على استوديو باراماونت لتوظيفها، لكن مونرو كانت مرتبطة بعقد مع شركة Twentieth Century Fox آنذاك. ويُقال إنها نُصحت برفض الدور لأنه قد يسيء إلى صورتها العامة، إذ قالت مدربة التمثيل الخاصة بها، باولا ستراسبيرغ: "مارلين مونرو لن تؤدي دور امرأة ليل".

ورفضت كل من شيرلي ماكلين وكيم نوفاك الدور، فاختيرت هيبورن خلافاً لرغبة كابوتي. وقد اشتكى لاحقاً قائلاً: "باراماونت خدعتني بكل الطرق واختارت أودري. كان أسوأ اختيار تمثيلي رأيته في حياتي".



حظي "الإفطار عند تيفاني" بإشادة نقدية، وحقق 14 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي (ما يعادل نحو 152 مليون دولار اليوم) وفاز بجائزتي أوسكار: أفضل موسيقى تصويرية للمؤلف هنري مانشيني، وأفضل أغنية عن Moon River، التي أدتها هيبورن في الفيلم.

أما العمل المرتقب الذي ستؤدي بطولته ليلي كولينز سيكون "أول سرد كامل لصناعة الفيلم"، وسيتناول الدراما منذ مرحلة ما قبل الإنتاج وحتى الكوارث التي حدثت في موقع التصوير، مثل الحادثة التي كاد فيها أحد أفراد الطاقم أن يُصاب بصعق كهربائي خلال تصوير المشهد الافتتاحي الشهير أمام المتجر الرئيسي لشركة "تيفاني آند كو" (Tiffany & Co).

ولم يُعلن بعد عن اختيار بقية الممثلين لأدوار الشخصيات الأخرى في الفيلم، بما في ذلك كابوتي ومخرج "الإفطار عند تيفاني"، بليك إدواردز.

جسّدت جينيفر لوف هيويت شخصية هيبورن في الفيلم التلفزيوني "قصة أودري هيبورن" The Audrey Hepburn) Story) عام 2000. وارتبطت روني مارا لفترة وجيزة بمشروع فيلم سيرة ذاتية عن هيبورن من إخراج لوكا غواداغنينو، لكنه أُلغي في عام 2023.