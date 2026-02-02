"ليلة غرامي الساخنة"... 5 جوائز للامار ورسائل سياسية

- شهد حفل جوائز غرامي الـ68 مفاجآت كبيرة بفوز كيندريك لامار بخمس جوائز، وحقق باد باني إنجازاً كأول فنان يفوز بجائزة "ألبوم العام" عن ألبوم بالإسبانية، بينما فازت بيلي أيليش بجائزة "أغنية العام" للمرة الثالثة. - تخلل الحفل احتجاجات سياسية ضد سياسات الهجرة الأميركية، حيث ارتدى الفنانون دبابيس "ICE OUT"، وأكدت بيلي أيليش على أهمية الاستمرار في الاحتجاج، وعبّر باد باني عن دعمه للمهاجرين. - أثار تريفور نواه جدلاً بسخريته من نيكي ميناج ودونالد ترامب، مما دفع ترامب لتهديده بدعوى قضائية، وتزامن الحفل مع غضب شعبي من سياسات الهجرة الأميركية.

شهد مساء الأحد بالتوقيت المحلي (فجر اليوم الاثنين بتوقيت القدس المحتلة) توزيع جوائز غرامي في نسختها الـ68، التي تُعدّ من أرفع جوائز صناعة الموسيقى، في حفل بثته شبكة "سي بي إس" وقدمه تريفور نواه. وتميّز هذا العام بسلسلة مفاجآت على مستوى النتائج، إلى جانب موجة احتجاجات ورسائل سياسية لافتة طغت على السجادة الحمراء وخطابات الفائزين.

دخل كيندريك لامار حفلة غرامي وهو صاحب العدد الأكبر من الترشيحات، تسعة، ولم يفاجئ كثيرين أنه خرج في النهاية بأكبر حصيلة من الجوائز: خمس جوائز، بينها جائزة "تسجيل العام" عن "لوثَر" (Luther)، كما أصبح باد باني الموسيقي البورتوريكي متعدد المواهب، أول فنان في تاريخ جوائز غرامي الممتد لـ 68 عاماً يفوز بجائزة "ألبوم العام" عن ألبوم مُغنّى بالكامل باللغة الإسبانية. فيما حصدت بيلي أيليش "أغنية العام" عن "وايلد فلاور" (Wildflower). أما أوليفيا دين، ففي الفئة الوحيدة من بين الأربع الرئيسية التي بدت متوقّعة فعلاً، وانتزعت جائزة "أفضل فنانة جديدة".

وفاز جيلي رول بجائزة "أفضل ألبوم كانتري معاصر" عن "بيوتيفلي بروكن" (Beautifully Broken). وفي مفاجأة أخرى، تغلّبت المغنية البريطانية الشابة لولا يونغ، على جاستن بيبر وليدي غاغا وغيرهما في فئة "أفضل أداء بوب منفرد" عن "مسي" (Messy). بدورها، حصدت ليدي غاغا جائزة "أفضل ألبوم بوب صوتي" عن "مايهم" (Mayhem).

ومن جوائز غرامي البارزة، إلى جانب ليلة باد باني ولامار "المفصلية"، فازت بيلي آيليش وفينيس (شقيقها وشريكها الفني) بجائزة "أغنية العام" للمرة الثالثة عبر "وايلد فلاور"، وهو رقم قُدِّم باعتباره يتجاوز ما حققه أي كاتب أغنيات سابقاً في هذه الفئة، كما حققت أغنية "غولدن" (Golden) من فيلم "كيبوب ديمون هانترز" (KPop Demon Hunters) اختراقاً بفوزها بجائزة "أفضل أغنية كُتبت لوسائط مرئية" بوصفه أول فوز من نوعه لعملٍ ضمن نطاق موسيقى الكيبوب.

وفي الراب، هيمن كيندريك لامار على معظم الجوائز، "ألبوم الراب" إضافةً إلى "أداء الراب اللحني" عن "لوثَر"، و"أغنية الراب" عن "تي في أوف" (TV Off). وحتى حين خسر فئة "أداء الراب" بأغنية "تي في أوف"، بقي حاضراً عبر الفوز بها كفنانٍ مشارك في "تشينز أند ويبز" (Chains & Whips) لفرقة كليبسي.

وفي "آر أند بي" والروك، برز أيضاً أكثر من فائز متعدد الجوائز، فحصد ليون توماس جائزتَين، "ألبوم آر أند بي" عن "مَت" (Mutt) و"أداء آر أند بي تقليدي" عن "فايبز دونت لاي" (Vibes Don’t Lie). وفي الروك، حصدت فرقة ذا كيور جائزتي "أداء روك بديل" عن "ألون" (Alone) و"ألبوم موسيقى بديلة" عن "سونغز أوف إيه لوست وورلد" (Songs of a Lost World)، فيما فازت فرقة ترنستايل من بالتيمور بجائزتي "أفضل ألبوم روك" عن "نيفر إناف" (Never Enough) و"أداء ميتال" عن "بيردز" (Birds).

وفاز الزعيم الروحي التبتي، الدالاي لاما، بأول جائزة غرامي في مسيرته، وذلك عن فئة "الكتب الصوتية، والسرد، ورواية القصص"، متفوقاً على قاضية المحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون، عن كتابه "تأملات: خواطر قداسة الدالاي لاما".

وفي خانة "خرجوا بلا جوائز"، كان اسم سابرينا كاربنتر وتشابِل روان من بين الأسماء الأبرز، رغم ثقل ترشيحاتهما.

أما فقرة "إن ميموريام" (In Memoriam) فكانت مطوّلة ومركبة كما اعتاد الحفل في السنوات الأخيرة. في مقاطع مُصوَّرة، أثنى بروس سبرينغستين على براين ويلسون من "بيتش بويز" (The Beach Boys)، وتحدث جون ماير عن بوب وير من "غريتفُل دِد" (Grateful Dead). وفي فقرة حيّة امتدت لنحو عشرين دقيقة، أدّى بوست مالون أغانٍ لأوزي أوزبورن، فيما كرّمت لورين هيل روبرتا فلاك ودي أنجيلو، بمشاركة بلال وجون ليجند وجون باتيست وآخرين.

دعوى قضائية

تزامناً مع صدور ثلاثة ملايين وثيقة من ملفات إبستين وهو الملف الذي يلقي بظلال ثقيلة على العديد من الشخصيات العامة، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب. لم يفوّت مقدم الحفل، الكوميدي تريفور نواه، الفرصة لربط هذا الملف بالمناخ العام، مشيراً بسخرية لاذعة إلى أن "القائمة الموسيقية لهذا العام أطول من قائمة اتصالات إبستين".

كما لم يسلم زملاء المهنة من لسان تريفور نواه اللاذع، فكانت المغنية نيكي ميناج هدفاً رئيسياً لسخريته. خلال المونولوغ الافتتاحي، أشار نواه إلى مواقف ميناج السياسية الأخيرة ودعمها لبعض الشخصيات اليمينية، على رأسها ترامب، كما سخر نواه من محاولات ميناج الدائمة للعب دور "الضحية" أو "المتمردة" في عالم الموسيقى، مشبهاً دفاعها عن ترامب في بعض الأوقات بأنه "أغرب تعاون موسيقي في عام 2026". هذه السخرية أثارت انقساماً كبيراً؛ فبينما ضجت القاعة بالضحك، شنت البرابز (قاعدة معجبي نيكي ميناج) هجوماً عنيفاً على نواه، واصفين إياه بأنه يحاول استغلال اسم ميناج لرفع نسب مشاهدة الحفل.

لم يتأخر رد الفعل من دونالد ترامب. فبمجرد انتهاء الحفل، شن الرئيس الأميركي هجوماً عنيفاً عبر منصته تروث سوشيال، واصفاً تريفور نواه بـ"الكوميدي الفاشل" و"قليل الموهبة".

السبب وراء هذا الغضب لم يكن مجرد سخرية عابرة، بل كانت نكتة نواه حول علاقة ترامب بملف إبستين والوثائق المسربة حديثاً. ترامب، وفقاً لتقارير "هوليوود ريبورتر" و"فارايتي"، هدّد برفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد نواه وشبكة سي بي إس الناقلة للحفل. ادعى ترامب أن الحفل كان "مهرجاناً للكراهية" و"مؤامرة يسارية" تهدف إلى تشويه سمعته قبل الانتخابات. وزاد ترامب من حدة تصريحاته قائلاً إن نواه تجاوز الخطوط الحمراء من خلال ربط اسمه بملفات جنائية بطريقة ساخرة أمام ملايين المشاهدين، معتبراً أن "الحرية الإبداعية لا تعني نشر الأكاذيب".

"غرامي" منصة للانتقادات السياسية

وتصدّرت الليلة أيضاً تصريحات سياسية مباشرة، إذ ارتدى كثير من الفنانين بينهم بيلي أيليش، وكارول كينغ، وجاستن بيبر دبابيس كُتب عليها "ICE OUT" احتجاجاً على حملة إدارة ترامب ضد الهجرة.

فعندما تسلّم باد باني جائزة "أفضل ألبوم موسيقى حضرية" في وقتٍ مبكر من الحفل، عبّر بصوتٍ عالٍ عن مزاج الاعتراض الذي ظلّ يتصاعد طوال الأمسية. وأضاف وسط هتافات التأييد في لوس أنجليس: "قبل أن أشكر الله، سأقول: ICE out. ثم تابع: "نحن لسنا متوحشين، ولسنا حيوانات، ولسنا كائنات فضائية. نحن بشر، ونحن أميركيون".

أما المغنية البريطانية التي تمزج السول بالبوب أوليفيا دين، التي نالت جائزة جائزة "أفضل فنانة جديدة"، فذكرت أنها حفيدةُ مهاجر، وأن المهاجرين، على حدّ تعبيرها، "يستحقون الاحتفاء".