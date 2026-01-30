"ليلة أيار"... خيار ريمسكي-كورساكوف الجمالي

- "ليلة أيار" هي أوبرا لنيكولاي ريمسكي-كورساكوف، قدمت لأول مرة في 1880، وتمثل مرحلة مفصلية في مسيرته حيث بدأ في الابتعاد عن "جماعة الخمسة" ودرس الأساليب الغربية بدعم من تشايكوفسكي. - استندت الأوبرا إلى قصة لغوغول، مما يعكس اهتمام كورساكوف بالأساطير والحكايات الشعبية، وركز على بناء مناخ موسيقي يعكس حياة القرويين وأساطيرهم. - لم تحظَ "ليلة أيار" بالاهتمام في الغرب بسبب اللغة والمضمون، وتُعتبر مثالًا على الجماليات الموسيقية الروسية التي تركز على خلق فضاء سمعي متكامل.

في 21 يناير/كانون الثاني 1880، شهدت خشبة مسرح مارينسكي في بطرسبورغ العرض الأول لأوبرا نيكولاي ريمسكي-كورساكوف "ليلة أيار"، بقيادة إدوارد نابرافنيك. غالباً ما يُنظر إلى هذا العمل بوصفه محاولة مبكرة لم يُكتب لها النجاح، ولم تدخل الريبرتوار العالمي. بدأ ريمسكي-كورساكوف العمل على "ليلة أيار" في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، واستغرقت قرابة ثلاث سنوات قبل أن ترى النور في عرضها الأول.

تشكل هذه الأوبرا نقلة نوعية، بل مرحلة مفصلية، في مسار ريمسكي-كورساكوف، إذ كان في بدايات تجربته الأوبرالية، ولم يكن أسلوبه قد تبلور بعد، كما سيتجلى لاحقاً في أعماله الأكثر نضجاً. وشهدت الفترة السابقة للعمل بداية ابتعاده عن "جماعة الخمسة"، وشروعه في دراسة الأساليب الغربية ونظرية الموسيقى بدعم وتشجيع من تشايكوفسكي، كما عُيّن أستاذاً في الكونسرفتوار تقريباً في الفترة نفسها، بعد أن أمضى ثلاث سنوات في تلقي هذا التكوين النظري والمنهجي.

وإن لم تكن "ليلة أيار" تتمتع بالنضج الموسيقي الذي ستبلغه أعمال لاحقة مثل "حكاية القيصر سلطان" و"الديك الذهبي"، فإنها تبقى جديرة بالاهتمام في حد ذاتها؛ إذ تعكس بداية اهتمام هذا الموسيقي بالأسطورة والحكايات الشعبية، ذلك الاهتمام الذي سيصبح سمة واضحة في بقية أعماله.

ألّف ريمسكي-كورساكوف الأوبرا عن إحدى قصص غوغول التي تحمل العنوان نفسه، وكان أميناً للنص الأصلي، فلم يُدخل عليه تغييرات تُذكر. و"ليلة أيار، أو الغريقة" إحدى قصص مجموعة غوغول "أمسيات في قرية قرب ديكانكا" التي أسهمت في إدخال الحكايات الشعبية الأوكرانية إلى الفولكلور الروسي.

ألهمت هذه القصص عدداً من كبار المؤلفين الروس، مثل موسورغسكي الذي ألّف أوبرا "سوق سوروتشينتسي"، وتشايكوفسكي الذي استند إلى قصة "عشية عيد الميلاد" في أوبرا "فاكولا الحداد". غير أن تشايكوفسكي، خلافاً لموسورغسكي وريمسكي-كورساكوف، لم يكتب نص الأوبرا بنفسه، بل كتبه ياكوف بولونسكي لألكسندر سيروف، لكنه مات قبل أن يؤلف الأوبرا، فانتقل النص لاحقاً إلى تشايكوفسكي.

في هذا السياق، يُذكر أن ريمسكي-كورساكوف نفسه ألّف أوبرا بعنوان "عشية عيد الميلاد" عن القصة نفسها التي ألهمت تشايكوفسكي، غير أن مقاربتيهما للنص متباينة؛ فبينما حوّل ريمسكي-كورساكوف عالم غوغول إلى فضاء أسطوري جماعي، ركّز تشايكوفسكي على البعد النفسي والعاطفي للشخصيات، جاعلاً من القصة مسرحاً لمشاعر فردية متوترة.

وبالعودة إلى "ليلة أيار"، لم يحوّل ريمسكي-كورساكوف نص غوغول إلى دراما تقوم على توتر نفسي متصاعد، تماماً كما لم يفعل ذلك في "عشية عيد الميلاد"، بل اختار مقاربة أكثر هدوءاً تقوم على بناء مناخ موسيقي عام يصوّر حياة أهل القرية وحكاياتهم وأساطيرهم كما هي. فالراوي الساخر الذي يصوّر حياة القرويين في نص غوغول يغيب في الموسيقى، حيث يشكّل الليل والأصوات البعيدة والجوقات القروية نسيجاً سمعياً متماسكاً وعنصراً بنيوياً في البناء الموسيقي، لا مجرد خلفية للأحداث.

وقد يكون إهمال العمل عائداً إلى عدة أسباب، منها ما يتصل بسياقه ومضمونه؛ إذ كُتب باللغة الروسية ويتطلب عرضه معرفة باللغة والفولكلور والرقصات الأوكرانية. وقد يعود أيضاً إلى تهميش ريمسكي-كورساكوف نفسه في الغرب؛ فهو، وإن كانت له قطع موسيقية يعرفها كثيرون من دون إدراك أنها من تأليفه أو العمل الذي تنتمي إليه، إلّا أنه لا يحظى بدراسات جدية مكافئة في السياق الغربي. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى سترافنسكي، أشهر تلامذته، الذي لم يعترف على نحو كافٍ بفضل كورساكوف في ابتكار بعض أساليب التأليف، كما يروي المؤرخ الموسيقي ريتشارد تاروسكين.

وقد يكون الغرب أيضاً لم يغفر له ما اعتبره "تشويهاً" لأوبرا "بوريس غودونوف" بعد اكتشاف النسخة الأصلية التي وضعها موسورغسكي، إذ مات موسورغسكي قبل أن ينجز العمل ويشهد عرضه، فأكمله ريمسكي-كورساكوف ونقّحه قبل تقديمه للمرة الأولى. غير أن ريمسكي-كورساكوف لم يتعمّد تحجيم الأوبرا، بل تعامل معها بأمانته المعهودة في التعامل مع أعماله وأعمال مؤلفين آخرين ماتوا قبل اكتمالها، مثل "الأمير إيغور" لبورودين. وكانت نتيجة هذا التهميش خارج روسيا تهميشاً لأعماله الأقل نضجاً وفق المعايير الغربية.

فالنظر إلى "ليلة أيار" من زاوية انتقادات مثل بطء التطور الدرامي وضعف التوتر المسرحي يفترض نموذجاً درامياً مستمداً من تقاليد الأوبرا الرومانسية الغربية، وهو نموذج لم يكن ريمسكي-كورساكوف معنياً باتباعه في هذا العمل. فالأوبرا لا تسعى إلى ذروة درامية حاسمة، بل إلى تصوير مناخ تتراكم فيه الانطباعات السمعية. وفي هذا السياق، تظهر حوريات الماء (روسالكا) لا بوصفها نذيراً بالخطر، بل امتداد طبيعي للمشهد الليلي، مما يعزز الإحساس بأن الليل الأوكراني تحكمه قوانين مختلفة.

ولاحظ المؤرخ الموسيقي ريتشارد تاروسكين، في حديثه عن الموسيقى القومية الروسية، أن بعض أعمال الجيل القومي الأول ليست مبنية على مبدأ التطور الدرامي، بل على مبدأ التكثيف، فهي تخلق فضاءً سمعياً يقيم فيه المستمع بدلاً من أن يُقاد عبر مسار سردي متصاعد. وتنتمي "ليلة أيار" إلى هذا التصور، إذ تستخدم الألحان الشعبية والجوقات والكتابة الأوركسترالية البراقة لبناء عالم القرية، لا لدفع الأحداث.

وبهذا المعنى، تجب إعادة قراءة "ليلة أيار" ليس بوصفها عملاً أوبرالياً متعثراً، بل خيار جمالي متماسك، وإن كان مختلفاً عن الأعراف الغربية، ويعكس قدرة مؤلفه على صياغة فضاء أسطوري متكامل.