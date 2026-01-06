"ليغو سمارت بلاي" تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا دون شاشات

- كشفت ليغو عن "ليغو سمارت بلاي" في معرض لاس فيغاس، وهي قطعة تفاعلية تحتوي على شريحة ومستشعرات ومكبر صوت، مصممة لدعم اللعب الفيزيائي المفتوح مع الحفاظ على التوافق مع نظام ليغو التقليدي. - تتيح "ليغو سمارت بلاي" دمج الإبداع والتكنولوجيا ورواية القصص، مما يجعل بناء العوالم أكثر تفاعلاً دون الحاجة إلى شاشات، وتعتبر معياراً جديداً لتجارب اللعب التفاعلية. - ستُطلق "ليغو سمارت بلاي" عبر ثلاث مجموعات من سلسلة "حرب النجوم"، مما يتيح للاعبين تجربة قصص وشخصيات أسطورية بطرق جديدة ومبتكرة.

كشفت شركة الألعاب الدنماركية ليغو، يوم الاثنين، عن قطعة بناء تفاعلية جديدة خلال معرض إلكترونيات المستهلكين في لاس فيغاس، ووصفتها بأنها واحدة من أهم التطورات في نظام ليغو خلال عقود.

وتُعرف القطعة الجديدة باسم "ليغو سمارت بلاي" (Lego Smart Play)، وتحتوي على شريحة مخصّصة أصغر من نتوء ليغو، وتضم مستشعرات، وأجهزة قياس تسارع، وقدرات لاستشعار الضوء والصوت، إضافة إلى مكبر صوت صغير مزوّد بمولّد صوتي مدمج، وإمكانية الشحن اللاسلكي.

وبخلاف الألعاب المعتمدة على التطبيقات أو الشاشات، أوضحت الشركة أن "ليغو سمارت بلاي" صُمّمت لدعم اللعب الفيزيائي المفتوح. إذ تعمل التكنولوجيا بشكل غير مرئي داخل المجسّمات، مع الحفاظ على التوافق الكامل مع نظام ليغو التقليدي، ما يسمح بدمج القطع الكلاسيكية مع المكوّنات الذكية الجديدة.

قال توم دونالدسون، نائب الرئيس الأول ورئيس مختبر اللعب الإبداعي في مجموعة ليغو، إن "إطلاق ليغو سمارت بلاي يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا ورواية القصص، ليجعل بناء العوالم والحكايات أكثر تفاعلاً، وكل ذلك من دون شاشة". وأضاف: "نؤمن حقاً بأننا نضع معياراً جديداً لتجارب لعب تفاعلية وخيالية، ونتطلع إلى رؤية هذا الابتكار بين أيدي الأطفال عند إطلاقه هذا العام".

وستُطلق منظومة "ليغو سمارت بلاي" للمرة الأولى عبر ثلاث مجموعات بناء شاملة من سلسلة "حرب النجوم". وأشارت جوليا غولدين، الرئيسة التنفيذية للمنتجات والتسويق في مجموعة ليغو، إن التعاون مع شركة لوكاس فيلم يمتد لأكثر من 25 عاماً، وكان التركيز دائماً على ابتكار تجارب أصلية ومميّزة لجمهور المعجبين. وأضافت أن "ليغو سمارت بلاي" ستجعل القصص والشخصيات الأسطورية من عالم "حرب النجوم" تنبض بالحياة على نحو غير مسبوق.

وستتضمن كل مجموعة قطعة "ليغو سمارت بلاي" مع شاحن، إضافة إلى شخصية ذكية واحدة على الأقل، وعلامة ذكية. وسيتمكن اللاعبون من فتح مزايا ذكية، مثل أصوات أضواء السيوف مع شخصيتي دارث فيدر (Darth Vader) ولوك سكاي ووكر (Luke Skywalker)، أو هدير محرّك مركبة "إيه-وينغ" (A-wing)، أو الاستماع إلى مقطوعة "المارش الإمبراطوري" عند جلوس الإمبراطور بالباتين (Palpatine) على عرشه.