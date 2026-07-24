لم تعد مراكز البيانات، وهي المجمعات الحاسوبية الضخمة التي تُشكّل أبرز تجليات طفرة الذكاء الاصطناعي، مجرد منشآت تقنية بعيدة عن حياة الناس، بل تحولت إلى مصدر سجال متصاعد في الولايات المتحدة. فمع تسارع استثمارات شركات التكنولوجيا العملاقة في بناء هذه المجمعات الضخمة، تتسع في المقابل رقعة الاعتراضات الشعبية، وسط مخاوف من استنزاف الموارد الطبيعية، وغياب الشفافية، وتزايد نفوذ الشركات الكبرى على حساب المجتمعات المحلية.

وباتت معارضة إقامة مراكز البيانات من القضايا النادرة التي تجمع الأميركيين على موقف واحد. فبحسب استطلاع حديث أجرته مؤسسة غالوب، قال نحو سبعة من كل عشرة أميركيين إنهم سيعارضون إقامة مركز بيانات بالقرب من منازلهم، ويعبّر كثير منهم عن مخاوف من أن تُنفذ هذه المشاريع بسرية، وأن تلتهم مساحات شحيحة من الأراضي والمياه والكهرباء.

يرى خبراء وناشطون أن اتساع رقعة هذا الرفض وحدّته يكشفان عن أمر أعمق، يتمثل في تزايد استياء الأميركيين من أنظمة سياسية واقتصادية يشعرون بأنها منحازة ضدهم. وبالنسبة إلى كثيرين، أصبحت مراكز البيانات المدعومة غالباً من عمالقة التكنولوجيا، والتي تتوسع بوتيرة يفرضها سباق الذكاء الاصطناعي، رمزاً ملموساً يمكن من خلاله مواجهة قوى نافذة لا تخضع للمساءلة.

التأثير السياسي

في مقاطعة هيل بولاية تكساس، التي حصل فيها دونالد ترامب على 82% من الأصوات في انتخابات عام 2024، حُظر إنشاء مراكز البيانات هذا العام، كما اتخذ سكان مدينة مونتيري بارك في كاليفورنيا، ذات الغالبية الآسيوية واللاتينية من الطبقة العاملة، قراراً مماثلاً.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المعارضة ستنجح في إبطاء توسع مراكز البيانات التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، أو في الحد من انتشار روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي يستخدمها نحو نصف الأميركيين. لكن كثيراً من المسؤولين المنتخبين يقولون إنهم يدركون أن المزاج العام انقلب ضد مراكز البيانات، ولذلك يسارعون إلى إظهار أنهم يصغون إلى مخاوف السكان، وإلا فإنهم سيواجهون ثمناً سياسياً.

فقد بثّ شيرود براون، الديمقراطي من ولاية أوهايو، الذي يسعى إلى استعادة مقعد في مجلس الشيوخ في سباق انتخابي يحظى بمتابعة واسعة، إعلانات يتهم فيها منافسه الجمهوري جون هوستد باستقطاب مراكز البيانات إلى الولاية على حساب سكان أوهايو. وفي ربيع هذا العام، صوّت سكان مدينة فيستوس بولاية ميزوري ضد إعادة انتخاب أعضاء مجلس المدينة الذين وافقوا على مشروع لإنشاء مركز بيانات.

وأعرب مدير مركز سياسات التكنولوجيا في جامعة نيويورك، سكوت بابواه برينن، عن دهشته من السرعة التي انتقل بها الغضب الشعبي من مراكز البيانات إلى التأثير في السياسات العامة. وأوضح أنه على مدى 15 عاماً، كانت الحكومات المحلية تفرش "السجادة الحمراء" أمام مشاريع مراكز البيانات في مناطق مثل شرق واشنطن وشمال فرجينيا، حيث حصلت شركات مثل "غوغل" و"أمازون" و"ميتا" و"مايكروسوفت"، على إعفاءات ضريبية، انطلاقاً من اعتقاد المسؤولين بأنها ستوفر إيرادات ضريبية مستقرة، وعدداً من الوظائف، مع ضغط محدود على الخدمات العامة، مقارنة بمشاريع الإسكان أو المصانع. وأضاف برينن أن مراكز البيانات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة بدأت، قبل نحو عامين، تُتهم في بعض المناطق بأنها تسهم في رفع فواتير الكهرباء على الأسر.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المخاوف التي يثيرها الأميركيون بشأن استنزاف الموارد الطبيعية وغياب الشفافية المتعلقة بمراكز البيانات؟ كيف أثرت الاعتراضات الشعبية على قرارات المسؤولين المنتخبين والتشريعات المتعلقة بمراكز البيانات في الولايات المتحدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واستمرت المعارضة في الولايات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء في التوسع، إلى درجة أن برينن أحصى نحو 65 تشريعاً على مستوى الولايات يفرض قيوداً على مراكز البيانات منذ بداية عام 2025، فضلاً عن عشرات المدن التي فرضت وقفاً مؤقتاً على مشاريعها.

وخلال هذا الأسبوع، أصبحت نيويورك أول ولاية أميركية تفرض تعليقاً مؤقتاً على مشاريع مراكز البيانات الكبيرة الجديدة. وشدد برينن أن "هناك توافقاً حزبياً حول هذه القضية أكبر بكثير مما كان عليه حتى العام الماضي".

يؤكد بعض الرافضين لإقامة مراكز البيانات أنهم لا يعارضون الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، فيما يرى ناشطون آخرون أن السياسيين والشركات الكبرى يطالبون الناس بتقديم تضحيات مقابل وعود بانتعاش اقتصادي قد لا يتحقق أبداً.

وتخشى شاينا كروسلاند، وهي من سكان ولاية فرجينيا الغربية طوال حياتها، أن تعيد مراكز البيانات إنتاج النمط الذي اتبعته صناعات مثل الفحم والأخشاب، التي استنزفت موارد الولاية، بينما بقيت من أفقر الولايات الأميركية. تابعت: "آمل أن تتوقف هذه الحلقة من الاستغلال واستنزاف الناس". وهي تقود، مع الناشطة المحلية إيمي مارغوليس، حملة لمعارضة مشروع ضخم لمركز بيانات في شرق الولاية.

بدورها، لفتت مديرة مركز العدالة البيئية والمناخية في الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP)، أبري كونر، إلى أن الأميركيين باتوا أكثر تشككاً في الوعود التي تتحدث عن توفير مراكز البيانات وظائف جيدة ومزايا تكنولوجية للمجتمعات المحلية. يشار إلى أن هذه الجمعية هي واحدة من الجهات التي رفعت دعاوى قضائية ضد توسع مجمع مراكز البيانات الذي يملكه إيلون ماسك في منطقة ممفيس. وأضافت أن مراكز البيانات أصبحت تحفز المواطنين على مقاومة النفوذ الاقتصادي والسياسي، قائلة: "هذه واحدة من أكبر موجات إدراك الناس لقوتهم".

ليس في فنائي الخلفي

في المقابل، فوجئت شركات التكنولوجيا وغيرها من الجهات الداعمة لمراكز البيانات بسرعة تصاعد المعارضة الشعبية، وهي تؤكد أن هذه المراكز ضرورية لتوفير الخدمات الرقمية الحديثة، وللحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين في سباق الذكاء الاصطناعي.

أوضح متحدث باسم "غوغل"، التي تقف وراء مشروع ساند سبرينغز، أن الشركة "تسعى دائماً إلى أن تكون جاراً صالحاً من خلال شراكات طويلة الأمد واستثمارات في مواقعها وموظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها". أضاف أن "غوغل" تعمل على ضمان الالتزام بقوانين ولاية أوكلاهوما ومتطلبات التراخيص المحلية.

يرى بعض مؤيدي مراكز البيانات أيضاً أن المخاوف المثارة بشأنها تستند أحياناً إلى معلومات مضللة، أو تغذيها دعاية أجنبية، أو تعكس ظاهرة تُعرف باسم "ليس في فنائي الخلفي"(Not In My Backyard - NIMBY)، وهي التسمية التي تُطلق على رفض السكان إقامة مشاريع إسكان أو منشآت جديدة بالقرب منهم.

في هذا السياق، ترى أستاذة العلوم السياسية في جامعة بوسطن، كاثرين ليفين أينشتاين، التي تدرس اعتراضات السكان على مشاريع البناء، أن قرارات تقسيم المناطق والتراخيص تُتخذ عادة على المستوى المحلي في الولايات المتحدة، ما يعني أن "20 جاراً غاضباً" قد يتمكنون من تعطيل مشروع إسكان أو مركز بيانات، حتى لو كان المشروع سيحقق فوائد لعدد أكبر من الناس. أضافت: "في حالة الإسكان، نحن نحب الفكرة، لكننا لا نريدها بالقرب منا. أما بالنسبة إلى مراكز البيانات، فالرأي العام مختلف؛ نحن لا نريدها في أي مكان".