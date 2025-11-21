لوحة للرسامة فريدا كاهلو تكسر رقماً قياسياً بعد بيعها في نيويورك

بيعت لوحة بورتريه للفنانة المكسيكية فريدا كاهلو مقابل 54.66 مليون دولار، وذلك خلال مزاد أقيم أمس الخميس في دار سوذبيز في نيويورك، لتصبح بذلك أغلى لوحة لفنانة على الإطلاق. وتجاوز هذا العمل الذي يحمل عنوان "الحلم (الغرفة)"، الرقم القياسي السابق الذي حققته لوحة للفنانة الأميركية جورجيا أوكيف بيعت لقاء 44.4 مليون دولار عام 2014.

وأوضحت دار سوذبير عبر منصة إكس أنّ اللوحة "أُنجزت عام 1940، خلال عقدٍ محوري في مسيرة (كاهلو) الفنية، طبعته علاقتها المضطربة" مع الرسام المكسيكي دييغو ريفيرا. ولم تعلن "سوذبيز" هوية المشتري. ويصوّر العمل الفنّي الرسامة نائمة على سرير يبدو وكأنه يطفو في السماء، يعلوه هيكل عظمي ضخم تحيط بساقيه أصابع ديناميت.

'El sueño (La cama)' by Frida Kahlo soars to $54.7 million, becoming the most valuable work by a woman artist ever sold at auction.



Painted in 1940 during a pivotal decade in her career, marked by her turbulent relationship with Diego Rivera. pic.twitter.com/t6Sni7fIKT — Sotheby's (@Sothebys) November 21, 2025

وأوضحت رئيسة قسم فن أميركا اللاتينية في دار سوذبيز آنّا دي ستاسي، لوكالة فرانس برس، أن لوحة كاهلو هذه تمثل مشهداً "خاصاً جداً... تدمج فيه زخارف فولكلورية من الثقافة المكسيكية مع السريالية الأوروبية".

وأضافت أنّ فريدا كاهلو التي توفيت عام 1954 عن عمر 47 عاماً، "لم تكن موافقة إطلاقاً" على ربط عملها بالحركة السريالية، لكن "بالنظر إلى هذه الرموز البصرية الرائعة، يبدو من المناسب تماماً إدراجها ضمن هذا التيار".

ولا يقتصر ظهور الهيكل العظمي المرسوم فوق السرير على هذه اللوحة فقط، فقد كانت لدى كاهلو قطعة على هذا الشكل مصنوعة من الورق المعجن فوق سريرها، بحسب دار سوذبيز.

كان الألم والموت محورَي أعمال كاهلو، التي عانت طوال حياتها من مشاكل صحية، أبرزها شلل الأطفال الذي أصيبت به في طفولتها، وحادث حافلة خطر عام 1925.

(فرانس برس)