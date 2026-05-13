لوبيتا نيونغو ستؤدي دورين في "أوديسة" كريستوفر نولان

ستؤدي الممثلة لوبيتا نيونغو دورين في الفيلم الملحمي الجديد "الأوديسة"، للمخرج كريستوفر نولان. وأكدت التقارير أن لوبيتا نيونغو ستجسد شخصية هيلين الطروادية، أجمل امرأة في العالم، والمتزوجة بمينيلاوس الذي يؤدي دوره جون بيرنثال، والتي تُحمَّل مسؤولية اندلاع حرب بعد أن يهرب بها أحد الأمراء. تؤدي لوبيتا نيونغو أيضاً دور شقيقة هيلين، كليتمنسترا، المتزوجة بأغاممنون شقيق مينيلاوس، الذي يجسده بيني سافدي.

وقد تأكّد اختيار الممثلة في تقرير نشرته مجلة تايم عن كريستوفر نولان، الذي كشف أيضاً سبب رفضه تقديم آلهة جبل الأولمب تقليدياً في اقتباسه لهذه الحكاية الأسطورية. وأوضح نولان أنه فكّر في الأمر، ثم قرر أن يمنح الآلهة حضوراً أساسياً من خلال الطبيعة ومعتقدات الشخصيات.

قال نولان: "أصبحت أكثر اهتماماً بفكرة أن الناس في تلك الحقبة كانوا يرون دلائل الآلهة في كل مكان. والشيء الرائع في السينما، وخاصة تقنية آيماكس، هو أنك تستطيع أن تنقل الحاضرين إلى حالة من الانغماس الكامل، فيشعرون بقرب العواصف والبحار الهائجة والرياح العاتية. أنت تريد لهم أن يكونوا على متن القارب، يخشون المحيط ويخشون غضب بوسيدون كما تفعل الشخصيات. بالنسبة إلي، هذا أقوى بكثير من أي صورة مباشرة يمكن تقديمها لإله".

في التقرير، كشفت النجمة آن هاثاواي، التي تؤدي دور بينيلوبي، زوجة أوديسيوس وملكة إيثاكا، أن طاقم العمل أقام في أماكن إقامة متواضعة من أجل إبقاء الميزانية المقدرة للفيلم، والبالغة 250 مليون دولار، مركزة على الشاشة. وقالت: "لديك توم هولاند، وروبرت باتينسون، ومجموعة من الممثلين الرائعين الآخرين، وأنا أيضاً، وكلنا نقيم في أماكن بسيطة على جزيرة صغيرة في صقلية لأنه لا يوجد أي ترف مبالغ فيه. الأمر كله يتعلق بالعمل، ونحن جميعاً سعداء للغاية بوجودنا هناك".

كما كشف نولان بعض التفاصيل حول اختياره لمغني الراب ترافيس سكوت لتجسيد دور شاعر ملحمي في الفيلم. وقال موضحاً: "اخترته لأنني أردت الإشارة إلى فكرة أن هذه القصة انتقلت عبر الأجيال بوصفها شعراً شفهياً، وهو ما يشبه موسيقى الراب".

يؤدي مات ديمون بطولة فيلم "الأوديسة" في دور أوديسيوس، وهو أول فيلم يُصوَّر بالكامل بتقنية آيماكس. وقد أصبح المشروع مصدر تكهنات بين معجبي كريستوفر نولان على الإنترنت. كما أثار عرض دعائي حديث سجالاً حول استخدام طاقم التمثيل اللهجات الأميركية.

ويضم طاقم الشخصيات: ابن أوديسيوس، تيليماخوس، الذي يجسده توم هولاند، والحورية كاليبسو، التي تؤدي دورها تشارليز ثيرون، وخادم أوديسيوس، إيومايوس، الذي يؤديه جون ليغويزامو، إضافة إلى جون بيرنثال في دور مينيلاوس، ملك إسبرطة اليوناني وشقيق أغاممنون.

ويضم طاقم العمل الرئيسي زيندايا في دور الإلهة أثينا، وهيميش باتيل في دور يوريولوخوس، وميا غوث في دور ميلانثو، وجيمي غونزاليس في دور سيفيوس، وويل يون لي في دور لم يُكشف عنه بعد. ومن المقرر عرض فيلم "الأوديسة" في دور السينما يوم 17 يوليو/تموز المقبل.