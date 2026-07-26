لهذه الأسباب يغزو الذكاء الاصطناعي الصيني أميركا

- شهدت النماذج الصينية للذكاء الاصطناعي إقبالاً متزايداً في الولايات المتحدة بفضل تكلفتها المنخفضة وأدائها المحسن، مما دفع شركات أمريكية مثل "كوين بيس" للتحول إليها رغم استياء بعض الشركات الأمريكية. - تواجه النماذج الصينية تحديات سياسية وتقنية بسبب قيود واشنطن واتهامات باستخدام أساليب غير قانونية، لكنها تقترب من قدرات النماذج الأمريكية، مما يعكس سباقاً جديداً في الذكاء الاصطناعي بين البلدين. - تتميز النماذج الصينية بكونها مفتوحة المصدر، مما يعزز انتشارها العالمي بدعم حكومي، لكنها تواجه تحديات في تحقيق استدامة مالية بسبب المنافسة الشديدة.

بعد أكثر من أسبوع على إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "كيمي كي 3" (Kimi K3) من شركة مونشوت (Moonshot) الصينية الناشئة، انتقل رافي كريكوريان، المدير التقني لمؤسسة موزيلا (Mozilla) المطورة لمتصفح "فايرفوكس"، إلى استخدامه في كثير من مهامه اليومية. وأشار كريكوريان أن النموذج "يبدو أسرع وأكثر استجابة"، مقارنة بروبوت الدردشة "فايبل" (Fable) التابع لشركة أنثروبيك الأميركية، والذي يعد أكثر كلفة. وأوضح أنه كان يستخدم قبل ذلك نموذج "جي إل إم 5.2" (GLM-5.2) من شركة زد.إيه آي (Z.ai) الصينية لإدارة البريد الإلكتروني والوثائق والتقويم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي تساهم في انخفاض تكلفة نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مقارنة بنظيراتها الأميركية؟ ما هي التحديات أو المخاوف التي قد تواجهها الشركات الأميركية عند التحول إلى استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولا يُعد كريكوريان حالة استثنائية، إذ يتزايد عدد الأميركيين الذين يعتمدون نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، مستفيدين من انخفاض تكلفتها وتحسن أدائها. كما أعلنت شركات أميركية، بينها منصة تداول العملات المشفرة "كوين بيس" (Coinbase)، أنها بدأت بالتحول إلى النماذج الصينية لتقليل النفقات.

ورغم استياء بعض شركات التكنولوجيا الأميركية من هذا التوجه، تبقى هذه النماذج مرشحة لمواصلة الانتشار بين المطورين المستقلين داخل الولايات المتحدة وخارجها، ما لم يتم فرض حظر مباشر عليها.

تكنولوجيا تدشين عصر الذكاء الاصطناعي منخفض الكلفة

وتفرض واشنطن قيوداً تمنع الصين من الوصول إلى بعض التقنيات الأكثر تقدماً، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، فيما حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من احتمال فرض عقوبات إضافية لحماية الملكية الفكرية الأميركية.

واتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، شركة مونشوت باستخدام أساليب "سرية"، وإن لم تكن بالضرورة غير قانونية، لتطوير نموذج "كيمي كي 3" بالاستفادة من نموذج "فايبل". كما اتهم سياسيون أميركيون وشركات، من بينها "أنثروبيك"، شركات صينية باستخدام تقنية "التقطير" (Distillation) لاستخراج المعرفة من النماذج الأميركية، وهو ما ترفضه بكين وتصفه بأنه "ادعاءات لا أساس لها".

نماذج أرخص و"جيدة بما يكفي"

تكشف الطفرة المتسارعة للنماذج الصينية المتقدمة أن سباق الذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة دخل مرحلة جديدة، بعدما أثارت شركة ديبسيك (DeepSeek) مطلع العام الماضي صدمة في قطاع التكنولوجيا الأميركي، إثر تقديمها نموذجاً يضاهي نظائره الأميركية بكلفة أقل بكثير.

وأطلقت شركة زد.إيه آي (Z.ai)، المعروفة أيضاً باسم زيبو (Zhipu)، نموذجها "جي إل إم 5.2" (GLM-5.2) في يونيو/حزيران، بينما أطلقت مونشوت نموذج "كيمي كي 3" في يوليو/تموز. ويقول خبراء إن هذه النماذج باتت تقترب كثيراً من قدرات النماذج الرائدة لدى "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك". كما كشفت "علي بابا" في يوليو/تموز عن نموذج "كوين 3.8 ماكس" (Qwen3.8 Max)، بينما طرحت "ديبسيك" في إبريل/نيسان معاينات لنموذجها "في 4" (V4) لمنافسة "جي بي تي" و"جيميناي" (Gemini).

وتحدث كورت ماينهولد، وهو مدير تنفيذي في قطاع التكنولوجيا من ولاية كارولاينا الشمالية، أنه بات يفضل استخدام "ديبسيك" في مهام مثل العثور على عملاء محتملين أو تعزيز المبيعات. وأضاف: "الغالبية العظمى منا لا تحتاج إلى أكثر النماذج تقدماً، بل تحتاج إلى شيء جيد بما يكفي".

وأشار تقرير صادر عن بنك غولدمان ساكس في يوليو/تموز إلى أن النماذج الصينية دخلت "مرحلة حرجة" من حيث فرص الانتشار الواسع، خصوصاً مع ازدياد الاعتماد على "الوكلاء الأذكياء" (AI Agents)، وهي أنظمة تنفذ مهام متعددة الخطوات بصورة مستقلة، ما يرفع الطلب على النماذج الأقل تكلفة.

وتُحتسب أسعار استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وفق عدد "الرموز" (Tokens) المدخلة والمخرجة لكل مليون رمز، ما يجعل استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي يضاعف الفوارق في التكلفة بصورة كبيرة، وفق محللين من بينهم أليكس كولفيل من المعهد الأسترالي للسياسات الإستراتيجية. ويؤكد ماينهولد: "أجد أن النماذج الصينية قريبة جداً في البرمجة والبحث. وإذا كنت سأدفع بضعة سنتات فقط مقابل كل مليون رمز ناتج، بدلاً من 30 أو 40 أو 50 دولاراً، فهذا أكثر من كاف".

"كيمي كي 3" يتصدر

وبحسب بيانات منصة أوبن راوتر (OpenRouter)، كانت النماذج الصينية الخمسة الأكثر استخداماً خلال الشهر الماضي جميعها ضمن قائمة النماذج الأكثر شعبية على المنصة.

وأظهرت تقديرات شركة سينسور تاور أن تطبيق "كيمي" سجل أكثر من 930 ألف تنزيل خلال الأسبوع الذي أعقب إطلاق "كيمي كي 3"، بزيادة 200% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما بلغ عدد التنزيلات في الولايات المتحدة نحو 86 ألفاً، بزيادة 387%. وكان الإقبال الكبير على النموذج سبباً في دفع "مونشوت" إلى تعليق الاشتراكات الجديدة مؤقتاً بعدما اقتربت قدراتها التشغيلية من الحد الأقصى.

ومع ذلك، يرى أناستاسيوس أنغيلوبولوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة أرينا (Arena) المتخصصة في تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي، أن النماذج الصينية لا تزال متأخرة عن الشركات الأميركية في القدرات الشاملة متعددة الاستخدامات. بدوره، أشار ياسر أطالان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية تبحث هي الأخرى عن وسائل لخفض الأسعار، من بينها طرح نسخ أقل تكلفة من نماذجها التنافسية.

المصدر المفتوح يمنح الصين أفضلية

تتميز معظم النماذج الصينية بأنها مفتوحة المصدر، ما يسمح للمطورين بدراسة شيفراتها والبناء عليها، في وقت تعتمد فيه شركات أميركية مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" نماذج مغلقة المصدر. وأوضح ليان جي سو من شركة الأبحاث "أوميديا" (Omdia) أن الشركات الصينية ستواصل استغلال ميزة المصدر المفتوح لتعزيز انتشار نماذجها عالمياً.

ويؤكد كريكوريان أن النماذج المفتوحة المصدر الصينية باتت تضاهي بشكل متزايد الأنظمة المغلقة الأميركية، مضيفاً أن "الحدود المفتوحة للذكاء الاصطناعي أصبحت تُبنى بصورة متزايدة في الصين". وفي المقابل، وقعت شركات أميركية كبرى، بينها "مايكروسوفت" و"ميتا" و"إنفيديا"، رسالة مفتوحة تدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة.

الصين تتطلع إلى الهيمنة عالمياً

داخل الصين، انتشر استخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة بين الأفراد والشركات بدعم حكومي، كما بدأت شركات مثل "هواوي" و"تينسنت" (Tencent) إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية والنظارات الذكية والروبوتات الشبيهة بالبشر.

وفي مؤتمر تقني كبير عقد في شنغهاي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دعم نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر وتعزيز العدالة العالمية في الوصول إلى هذه التقنيات، متعهداً بمساعدة الدول النامية على تطوير قدراتها في هذا المجال.

ويرى خبراء أن المنافسة الشديدة داخل السوق الصينية تدفع الشركات إلى التوسع عالمياً وجمع مزيد من التمويل لتعزيز حضورها الدولي. وأضاف أنجيلوبولوس: "المنافسة لم تعد تقتصر على الولايات المتحدة في مواجهة الصين، بل إن المختبرات الصينية نفسها يمارس بعضها ضغوطاً قوية على بعض". لكن، كما هو الحال في الولايات المتحدة، تثير الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تساؤلات بشأن استدامة أعمال هذه الشركات. فعلى سبيل المثال، ارتفعت إيرادات شركة زد.إيه آي (Z.ai) بنسبة 132% العام الماضي إلى 724 مليون يوان (107 ملايين دولار)، إلا أن خسائرها الصافية قفزت 60% لتصل إلى 4.7 مليارات يوان (694 مليون دولار).

وفي الوقت الحالي، تبدو النماذج الصينية مرشحة لمواصلة توسعها، حتى داخل الولايات المتحدة. ويختتم كريكوريان بالقول: "أنصح أي شخص يعتمد بشكل جاد على الذكاء الاصطناعي بأن يمنحها فرصة ويقيّم أداءها بنفسه".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)