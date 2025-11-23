لماذا يتعطّل الهاتف في البرد القارس... وكيف نحميه؟

- تتعرض الهواتف الذكية للتعطل في البرد القارس بسبب بطاريات الليثيوم أيون الحساسة للحرارة، حيث تتباطأ التفاعلات الكيميائية الداخلية، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة التيار الكهربائي وإرباك نظام الهاتف. - معظم الأعطال مؤقتة وتعود الهواتف للعمل عند ارتفاع درجة الحرارة، لكن لضمان استمرار الخدمة في البرد، يُنصح باستخدام غطاء حراري، إبقاء الهاتف قريباً من حرارة الجسم، وتجنب تركه في السيارة. - لتقليل الأعطال، يُفضل الانتظار قبل استخدام الهاتف بعد الانتقال من البرد إلى الدفء، وتقليل استخدامه في الخارج لتقليل استنزاف البطارية.

مثل كثير من الأجهزة الإلكترونية في حياتنا المعاصرة، يتعرّض الهاتف الذكي للتعطّل عند انخفاض درجات الحرارة، خصوصاً في البرد القارس عندما تتدنى الحرارة إلى ما دون الصفر. ويُعد هذا الخلل من أكثر المشاكل شيوعاً في البلدان الباردة أو خلال موجات الصقيع، إذ يصاب المستخدمون بالدهشة حين يلاحظون أن هواتفهم تنطفئ فجأة أو تتباطأ بشكل كبير رغم وجود شحن كافٍ في البطارية. ويرتبط هذا الأمر بالدرجة الأولى ببطارية الجهاز، وهي الجزء الأكثر حساسية في جميع الإلكترونيات المحمولة. ومع ذلك، يحمل الخبر السعيد أن الخبراء يقترحون حلولاً عملية تساعد على إبقاء الجهاز قيد التشغيل، حتى تحت أقسى الظروف المناخية.

لماذا يتعطّل الهاتف في البرد القارس؟

يشرح موقع محلات سي بي آر للإصلاحات أن معظم الهواتف الذكية الحديثة تعمل ببطاريات ليثيوم أيون، وهي بطاريات فعّالة لكنها حسّاسة جداً لتغيّر الحرارة. فعندما تتعرض البطارية لدرجات حرارة منخفضة جداً، تتباطأ التفاعلات الكيميائية الداخلية التي تولّد الكهرباء، وقد تتوقف تماماً. ونتيجة لذلك، تُفرغ البطارية تياراً أقل بكثير مما يحتاجه الجهاز لمواصلة العمل بطريقة طبيعية.

هذا الانخفاض في كفاءة التيار يُربك نظام الهاتف، فيظنّ الجهاز خطأً أن البطارية شارفت على النفاد، فيبدأ في تقليل الأداء أو إطفاء الشاشة أو إيقاف التشغيل بالكامل لحماية مكوّناته. ومع تكرار الأمر، قد يتسبب ذلك بتراجع العمر الافتراضي للبطارية، وهو ما يلاحظه المستخدمون على شكل ضعف سريع في الشحن.

هل يعود الهاتف للعمل في البرد؟

لحسن الحظ، فإن معظم هذه الأعطال مؤقتة، وبمجرد أن ترتفع درجة حرارة بطارية الليثيوم إلى المعدل الطبيعي للتشغيل، يعود أداء الهاتف إلى وضعه المعتاد. لكن السؤال الأهم: ماذا نفعل إذا استمر البرد؟ وكيف نضمن أن يبقى الهاتف في الخدمة؟

ينصح موقع أشوريون المختص بتأمين الإلكترونيات بمجموعة من الخطوات العملية: