لماذا يتصاعد الخلاف بين حكومة بزشكيان والتلفزيون الإيراني؟

- تصاعد التوتر بين حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بسبب اتهامات بالنهج الانتقائي في تغطية الأخبار، مما أثار انتقادات من مسؤولين بارزين ومحافظين. - الخلاف يعكس التوتر بين الحكومة والمؤسسة التي تخضع لإشراف المرشد الأعلى، حيث ترى الحكومة أن الدعم المالي يجب أن يقابله دعم لسياساتها، بينما ترى المؤسسة استقلالها. - يعكس الخلاف صراعًا حول صياغة الرواية الرسمية ودور الإعلام الرسمي، مما يدفع الجمهور للجوء إلى وسائل إعلام خارجية ومنصات التواصل لمقارنة المعلومات.

يتصاعد التوتر في المشهد السياسي والإعلامي في إيران بين حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية التابعة لمؤسسة القيادة، على خلفية اتهامات حكومية للمؤسسة بالانتقائية في تغطية مواقف المسؤولين وحذف أجزاء من تصريحات الرئيس وعدد من كبار المسؤولين. وعلى الرغم من أن شرارة الأزمة الحالية اندلعت مع انتقادات بزشكيان المتكررة لأداء التلفزيون الرسمي، فإنها سرعان ما تحولت إلى سجال علني كشف عن خلافات أعمق تتجاوز الأداء المهني إلى طبيعة دور "الإعلام الوطني" وحدود استقلاله وعلاقته بالحكومة ومراكز القرار في البلاد.

ولا يُعد هذا الخلاف جديداً على الحياة السياسية الإيرانية، إذ تكرر في مراحل مختلفة مع حكومات غير محافظة، لكنه اكتسب هذه المرة زخماً استثنائياً بفعل اتساع دائرة المنتقدين لتشمل مسؤولين بارزين داخل الحكومة، بل وأصواتاً من التيار المحافظ نفسه. ويعيد هذا السجال إلى الواجهة أسئلة قديمة حول مدى تمثيل التلفزيون الرسمي مختلفَ التوجهات السياسية والاجتماعية في إيران، في مقابل اتهامات متزايدة بأنه يعكس رؤية تيار سياسي بعينه، الأمر الذي أسهم، بحسب منتقديه، في انتقال جزء من الجمهور إلى وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج البلاد.

بزشكيان يفتح باب السجال

بدأت الشرارة العلنية للخلاف قبل العدوان الأميركي، حين انتقد بزشكيان في 9 فبراير/شباط الماضي قناة الخبر التابعة للتلفزيون الرسمي، خلال بث مباشر لمراسم تدشين مشاريع طاقة شمسية بقدرة 750 ميغاواط. إذ عندما نبّه أحد الحاضرين إلى ضرورة الالتزام بالوقت لأن المراسم تُنقل على الهواء، رد بزشكيان بأن القناة "ليست مهمة"، وأضاف: "إذا لم تبث فلا بأس، المهم إنجاز العمل". وأعقب ذلك قطع البث المباشر للمراسم. ولم تتوقف انتقادات بزشكيان عند ذلك، بل تصاعدت خلال الأشهر التالية. ففي 21 يوليو/تموز الماضي، دعا إلى إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم"، منتقداً التلفزيون الرسمي لأنه، بحسب قوله، يقتطع من تصريحات المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ما يتعلق برفض التفاوض، بينما يتجاهل حديثه عن إعطاء الإذن بإجراء مفاوضات في الاجتماعات الخاصة.

وسرعان ما اتسعت دائرة المنتقدين لتشمل مسؤولين آخرين في الحكومة، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، ومعاون الشؤون التنفيذية للرئيس محمد جعفر قائم بناه. وبلغ التوتر ذروته في 24 يوليو، عندما أصدر مجلس الإعلام الحكومي بياناً شديد اللهجة احتجاجاً على حذف جزء من خطاب بزشكيان خلال مراسم اليوم الوطني للصناعة والمناجم والتجارة، تناول فيه سماح المرشد بالتفاوض. وأشار البيان إلى أن الواقعة جاءت بعد أيام من بث غير كامل لمقابلة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وحذف جزء من تصريحات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي الداعمة للرئيس، معتبراً أن ذلك يمثل "نموذجاً من الإجراءات غير المألوفة" في تعامل التلفزيون الرسمي مع رؤساء السلطات. كما انتقد البيان امتناع التلفزيون الرسمي عن بث مقابلات وزير الخارجية مع وسائل إعلام أجنبية خلال الحرب، متسائلاً عن دوافع هذا التعامل الانتقائي مع مواقف كبار المسؤولين، وما إذا كانت المواد المحذوفة تكشف أن المؤسسة تنتقي ما يتوافق مع توجهاتها السياسية، وتحذف ما لا ينسجم مع رؤيتها، حتى وإن صدر عن رئيس إحدى السلطات أو وزير الخارجية.

وردت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ببيان نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إن "الإعلام الوطني"، مع "رفضه الاتهامات غير الصحيحة"، يؤكد ضرورة اليقظة العامة والانتباه إلى مقتضيات أداء الواجبات في الظروف الحالية الحساسة، تحت سقف التماسك الوطني ووحدة الكلمة، وتجنب تأجيج الفرقة التي لا تخدم سوى أعداء إيران". وأضافت المؤسسة أنها ترى نفسها "مرآة لعرض خدمات المسؤولين وجهودهم، ونافذة لبيان الإنجازات والمساعي اليومية للأجهزة المختلفة، لا سيما نشر مواقف رؤساء السلطات وشرحها وعكس مواقف قادة القوات المسلحة".

تصاعد الخلاف بين حكومة الرئيس مسعود بزشكيان والتلفزيون الرسمي الإيراني بسبب اتهامات للمؤسسة بحذف أجزاء من تصريحات الرئيس ومسؤولين كبار وانتقائية التغطية

جذور الخلاف

في تفسير جذور هذا الخلاف، قال الصحافي الإصلاحي داود حشمتي، لـ"العربي الجديد"، إن المشكلة ترتبط بطبيعة هيكلية الحكم في إيران، إذ إن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لا تخضع إدارياً للحكومة، لكنها تحصل منها على ميزانيات كبيرة، فضلاً عن اعتمادها على مواردها الخاصة من الإعلانات والأنشطة الترويجية. وأضاف أن الحكومة ترى أن تخصيص عشرات آلاف المليارات من التومان سنوياً للمؤسسة يفترض أن يقابله دعم لسياساتها، في حين تعتبر المؤسسة أنها تخضع مباشرة لإشراف المرشد الأعلى، وبالتالي ليست ملزمة بأن تكون تابعة للحكومة أو مؤيدة لجميع توجهاتها. وأوضح حشمتي أن هذا التناقض يبرز بصورة أوضح عند حدوث انقسام في السياسات العامة، كما جرى في عهد الحكومات الإصلاحية السابقة بشأن الانفتاح على العالم والاتفاق النووي عام 2015، وأخيراً في ما يتعلق بالتفاهم الأخير مع الولايات المتحدة. وأضاف أن المؤسسة، بوصفها المنبر الإعلامي الرسمي، ينبغي أن تتيح عرض مختلف وجهات النظر عندما تتعدد القراءات داخل المجتمع، أو حتى على مستويات القرار العليا، وأن تترك للمجتمع حق الاختيار بين الحجج المطروحة، بما يسهم في تحقيق توازن طبيعي. لكنه رأى أن القائمين عليها لا يؤمنون بهذه الرسالة، بل يعتبرون أنهم يطبقون السياسات العامة للنظام وفق فهمهم الخاص، ولذلك يقصون أي رأي يرونه متعارضاً مع هذا الفهم. وأشار حشمتي إلى أن الخلاف الأساسي للإصلاحيين مع هذا النهج لا يتمثل في المطالبة بوضع المؤسسة بالكامل في خدمة الحكومة، بل في ضرورة إتاحة المجال للرأيين معاً أمام الرأي العام، وترك القرار للمجتمع. ويعكس ذلك، بحسب حشمتي، جوهر الانتقاد الإصلاحي المتكرر للتلفزيون الرسمي، بوصفه مؤسسة لا تتعامل مع التعدد داخل المجتمع الإيراني باعتباره واقعاً ينبغي تمثيله، بل باعتباره انحرافاً ينبغي ضبطه أو تهميشه.

التلفزيون الرسمي لا يتبع الحكومة، بل يخضع مباشرة لإشراف المرشد الأعلى، ما يجعله يتمتع باستقلال إداري وسياسي عن السلطة التنفيذية

في المقابل، قدّم الناشط الإعلامي المحافظ علي رضا تقوي نيا قراءة مختلفة قائلاً لـ"العربي الجديد" إن التباين بين الحكومة والمؤسسة يعود إلى اختلاف في النهج وتقدير الأولويات. وأضاف أن الحكومة ترى أن ظروف الحرب وصعوبة إدارة البلاد تفرضان على المؤسسة الإعلامية انسجاماً كاملاً معها، بينما تنظر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى نفسها باعتبارها "المنبر الرسمي" للنظام والمعبّر عن رؤاه وعن توجهات التيار المحافظ الذي يعدّ نفسه حارساً للدستور. وقال تقوي نيا إن من الطبيعي أن تتوقع أي حكومة مساندة من الإعلام الرسمي، لكن التلفزيون يبرر موقفه بأنه إعلام النظام، ومن واجبه الدفاع عن مبادئ ثابتة مثل "مواجهة الاستكبار" وتطبيق الأحكام الإسلامية. وأضاف أنه إذا لم تنسجم أي حكومة مع هذه الثوابت، فإن التلفزيون يعتبر من واجبه توجيه النقد إليها. وأضاف الخبير الإيراني أنه، رغم ذلك، يُمنح مسؤولو الحكومة في كثير من الأحيان فرصة عرض وجهات نظرهم عبر التلفزيون، وأن الصورة ليست كما يطرحها البعض على أنها هجوم دائم على الحكومة. ورداً على اتهامات الإصلاحيين للتلفزيون بأنه ليس "إعلاماً وطنياً"، قال إن الإصلاحيين تجاوزوا في محطات كثيرة مبادئ النظام وعقائد مؤسسه وبعض بنود الدستور، فيما تسعى المؤسسة إلى الحفاظ على هذه المبادئ ونشرها، ولذلك يبدو الصدام بينها وبينهم أمراً طبيعياً.

صراع الأرقام

امتد النزاع في الآونة الأخيرة إلى ما يمكن تسميته بـ"صراع الأرقام"، إذ لم تعد الانتقادات مقتصرة على الإصلاحيين، بل صدرت أيضاً عن شخصيات وأوساط محافظة. ففي أواخر يونيو/حزيران الماضي، قطع التلفزيون الإيراني فجأة مقابلة مسجلة مع رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، بعدما انتقد خلالها أوساطاً محافظة متشددة عارضت مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتفاوض معها. وفي خضم هذا السجال، قال رئيس كلية الإذاعة والتلفزيون شهاب إسفندياري، الثلاثاء الماضي، إن معدل ثقة الإيرانيين بالتلفزيون الرسمي يفوق معدل ثقتهم بالحكومة، مستنداً إلى أحدث استطلاع أجراه مركز لقياس الرأي العام، قال إن إدارته تميل إلى الإصلاحيين.

لكن صحيفة خراسان المحافظة، المقربة من رئيس البرلمان، رفضت هذه التصريحات في اليوم التالي، وكتبت أن إسفندياري ربما يطالع بعض الاستطلاعات فقط، متجاهلاً نتائج استطلاع مركز إيسبا لقياس الرأي العام لعام 2024 الذي أظهرت نتائجه أن 12.5% فقط من المستطلعين يتابعون الأخبار عبر التلفزيون الرسمي، فيما قال 11.5% إنهم يشاهدون أفلامه ومسلسلاته. وتساءلت الصحيفة، بلهجة حادة، عن الأساس الذي استند إليه رئيس كلية الإذاعة والتلفزيون ليستنتج أن نحو 90 مليون إيراني يثقون بالبث الرسمي أكثر من الحكومة.

الخلاف يعكس صراعاً أعمق حول من يملك حق صياغة الرواية الرسمية في إيران ودور الإعلام الرسمي في تمثيل التعدد السياسي

ويكتسب هذا السجال حول الأرقام والإحصاءات دلالة خاصة، لأنه يرتبط بانتقاد قديم يعتبر أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أسهمت في انتقال "مرجعية الخبر" من الداخل إلى وسائل إعلام معارضة في الخارج. وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الإعلام إحسان بوري، لـ"العربي الجديد"، إن مرجعية الخبر تعني أن يختار الجمهور وسيلة إعلامية بوصفها المصدر الأول والأكثر صدقية لتلقي الأخبار والتحقق منها، وأن هذه المكانة تقوم على عناصر مثل الثقة، والسرعة، والدقة، والشفافية، والمهنية. وأضاف أن القول إن المرجعية انتقلت بالكامل إلى القنوات الفضائية أو إلى وسائل إعلام بعينها ليس دقيقاً، لكن لا يمكن إنكار أن شريحة من الجمهور، لا سيما في القضايا السياسية والاجتماعية والأزمات، تلجأ إلى وسائل إعلام خارجية أو إلى منصات التواصل لمقارنة المعلومات واستكمالها.

وأشار بوري إلى أن سهولة الوصول إلى المعلومات والشفافية عاملان أساسيان في تشكيل المرجعية الإعلامية، موضحاً أن الجمهور اليوم أكثر وعياً، ويريد أن يجد في الوسيلة الإعلامية ما يبدو قابلاً للتصديق ومتطابقاً مع ما يلمسه في الواقع. وأضاف أن أداء التلفزيون الرسمي في بعض المراحل، سواء من حيث التأخر في التغطية أو تقديم روايات محدودة أو تناول القضايا من زاوية واحدة، كان من العوامل التي دفعت الجمهور إلى البحث عن بدائل. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا ليس العامل الوحيد، إذ لعب تطور تكنولوجيا الاتصال، وانتشار الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، وتغير أنماط الاستهلاك الإعلامي عالمياً، دوراً مباشراً في إعادة تشكيل المرجعية الخبرية. وخلص إلى أن هذه المرجعية نتاج مجموعة من العوامل؛ يرتبط بعضها بأداء الإعلام الوطني في بناء الثقة والشفافية والمهنية، بينما يرتبط بعضها الآخر بالتحولات الكبرى في نظام الاتصال العالمي.