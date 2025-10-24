لماذا نشرة يومية ما دامت غير جاذبة؟

- النشرات اليومية في المهرجانات السينمائية تُعتبر غير فعّالة في عصر التكنولوجيا، حيث تفشل في جذب الاهتمام وتقديم محتوى مثير، خاصة في ظل غياب التحرير الجيد والتصميم الجذاب، مما يجعلها غير ضرورية. - المهرجانات العربية تعاني من ضعف في وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية، مما يحد من قدرتها على إثارة حماسة المتابعين، بينما تظل المطبوعات غير مثيرة للاهتمام ولا تحتفظ بها الجماهير. - مهرجان الجونة السينمائي يستمر في إصدار نشرة يومية رغم غياب الكاتالوغ، مع الاكتفاء بكتيّب للأفلام، مما يبرز الحاجة إلى تحسين التنظيم والتواصل في المهرجانات.

مُجدّداً: ما الداعي لإصدار نشرة يومية في مهرجان سينمائي، إنْ تبقى النشرة أسيرة العادي، كي لا يُقال الأسوأ؟

فالنشرة تلك ـ إنْ يُخطَّط لها بوصفها منبراً ترويجياً مكتوباً، وهذا يُفترض به أنْ يكون جزءاً أساسياً من عمل الإدارة ـ حاجةٌ تهدف إلى إعلامِ المهتمّ/المهتمّة بتفاصيل يومية، وبتأكيد إضافي لمواعيد عروضٍ وندوات، وبمتابعة مختصرة لندوات حاصلة، أو ستحصل. أمّا الشكل، فضروري أنْ يكون أنيقاً بمستوياته كلّها: التصميم والطباعة، والأخيرة معنية بنوع الحرف وحجمه، وبالتنضيد والورق والألوان والصُّور، وهذا كلّه سهلٌ ما دام هناك ميزانية، يُصرف القليل منها على مطبوعة، وإلاّ فلا داعي لإصدار يومي غير مُثير لأدنى اهتمام، لكونه غير جاذب بصرياً. من دون تناسي الغياب المطلق للتحرير، وهذه طامة كبرى.

مغزى إصدار نشرة مكتوبة، يومياً، في مهرجان سينمائي، غير نافعة في زمن التكنولوجيا ووسائل التواصل والمواقع الإلكترونية. المأزق أنّ مهرجانات، عربية تحديداً، غير ناجحة في إطلاق وسيلة تواصل أو موقع إلكتروني يُغريان بالمتابعة. فما المقصود من إصدار مطبوعة، هشّة وأقلّ من عادية، إنْ تعجز عن تلبية المطلوب منها (يجب عدم نسيان قلّة عدد المهتمين/المهتمات بالقراءة أصلاً)؟ أمّا تلك الوسائل والمواقع، فعاجزةٌ بدورها عن إثارة حماسة المتابعة.

للمطبوعات (نشرة يومية، كتب متخصّصة، نسخ محاضرات وندوات) حضورٌ سابقٌ أفضل من الراهن، رغم أنّ متابعين/متابعات الدورات القديمة يقولون إنّها (المطبوعات) غير مُثيرة لاهتمامٍ شامل، فقلّة تكترث وتحتفظ بها، أو ببعضها. حينها، تُترك مطبوعات، كلّها (غالباً) أو بعضها (على الأقلّ)، في غرف فنادق مهرجانات سينمائية عربية كثيرة، أبرزها مهرجانا القاهرة ودمشق. فلا الكتب تأريخية أو نقدية أو تحليلية، ولا المنشورات والنشرات اليومية "تستحقّ" الاحتفاظ بها، باستثناء القليل منها، أو النادر.

مع إلغاء الكاتالوغ، والاكتفاء بكتيّبات تضمّ مختصرات عن الأفلام في برامجها ومسابقاتها، يُصبح إلغاء إصدار النشرة اليومية (أحياناً نشرة كهذه غير صادرة الأيام كلّها لكلّ دورة) مُلحّ. مهرجان الجونة السينمائي مُستمرّ، بدورته الثامنة (16 ـ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025)، في إصدار نشرة يومية (نجمة الجونة)، بينما يختفي كلّ أثر للكاتالوغ الأساسي (لعلّ هذا أفضل من إصداره المتأخر)، مع الاكتفاء بكتيّب يُسهِّل اختيار الأفلام والاطّلاع على ملخّصات لها، مع مواعيد عروضها وأمكنتها، رغم أنّ الكتيّب، هذه الدورة، صادر باللغة العربية فقط، مع عناوين أفلام أجنبية مُترجمة إلى العربية، في مقابل الإبقاء على العناوين الإنكليزية في أجهزة حجز البطاقات.

ملاحظات كهذه تهدف إلى المشاركة، إنْ يكن هناك مُهتمّ/مهتمة في إدارات المهرجانات، بتنظيم أمور، يسهل تنظيمها أصلاً. ملاحظات غير حاجبة جماليات أفلامٍ كثيرة مختارة لهذه الدورة، كما لدورات سابقة، وهذا أهمّ.