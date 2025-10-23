لماذا مواليد جيل زد يبدون ويحسبون أنهم أكبر سناً؟

- الضغوط الاجتماعية وتأثيرها على جيل زد: يعاني جيل زد من ضغوط اجتماعية هائلة تدفعهم لتلبية معايير جمال غير واقعية، مما يؤدي إلى استخدام مفرط لمستحضرات التجميل، ويساهم في ظهورهم بمظهر أكبر سناً. - الثقافة الواسعة للعناية بالبشرة: يمتلك جيل زد ثقافة واسعة في العناية بالبشرة، لكن المعلومات المغلوطة والروتينات المعقدة تضر بحاجز البشرة، مما يجعلهم يبدون أكبر سناً. - التسويق وتأثيره النفسي: تستغل صناعات التجميل الضغوط الاجتماعية، مما يعرض جيل زد لهجوم تسويقي مكثف، ويؤدي إلى شعورهم بأنهم أكبر سناً بسبب الرسائل المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.

صحيح أن القلق من الشيخوخة شائع، لكن مواليد جيل زد يعبّرون عن ضيق شديد منها، خصوصاً حينما تروّج بعض المنشورات المنتشرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي نظرية تقول إنهم يشيخون أسرع من غيرهم. أحد مقاطع "تيك توك" حصد نحو 20 مليون مشاهدة، يقول صاحبه جوردان هاوليت (26 عاماً) إنه يعتقد أن مواليد جيل زد يبدون أكبر سناً نظراً للضغوطات التي يتعرضون لها هذا الجيل. وفي فيديو آخر، تتظاهر الشابة تايلور دونوهيو (23 عاماً) بالغضب من المعلقين الذين يظنون أنها في أوائل الثلاثينيات من عمرها.

منتجات تضرّ ببشرة جيل زد

تنقل مجلة ماري كلير عن مؤسّسة عيادة التجميل "بلان سكين" كلارا هيرست أن هناك فرقاً بين "الشيخوخة السريعة" و"الظهور بمظهر أكبر سناً". وتوضح أن أبناء جيل زد تعرّفوا معظم حياتهم على المشاهير والمؤثرين ذوي المظهر المتناسق والبشرة المثالية والمكياج المثالي. هذا ولّد ضغطاً يدفعهم لتلبية معايير الجمال هذه منذ الصغر، وجعلهم أكثر ميلاً نحو خيارات تجميلية تناسب الأكبر سناً. وتوضح: "قد يؤدي الضغط الذي يدفعهم للظهور بمظهر معين إلى الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل أو استخدامها بشكل غير ضروري، ما يساهم في ظهورهم بمظهر أكبر سناً".

ومقارنةً بالأجيال الأخرى، يتمتع جيل زد بثقافة أوسع بكثير في مجال العناية بالبشرة، وهذا ليس دائماً أمراً جيداً. توضح هيرست أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة المنتشرة، التي تسهم في استخدام الشباب كميات كبيرة من منتجات العناية بالبشرة، ومكونات غير ضرورية، واتباع روتينات مُعقدة، ما قد يُلحق الضرر بسهولة بحاجز البشرة. ومن المفارقات، بحسبها، أن المنتجات والإجراءات التي يستخدمها مواليد جيل زد هي نفسها التي تجعلهم يبدون أكبر سناً في سن مُبكرة.

ضرر نفسي بسبب التسويق

تنقل صحيفة نيويورك تايمز عن مؤلفة كتاب "النشأة في الأماكن العامة: بلوغ سن الرشد في عالم رقمي"،ديفورا هايتنر أن وسائل التواصل الاجتماعي تربط الشباب بكل من الضغط والأدوات اللازمة لتعديل أعمارهم لحظة دخولهم. وأضافت أن الأطفال في سن العاشرة قد يتظاهرون بأنهم في الثالثة عشرة من عمرهم على الإنترنت للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولأنهم يرغبون في المشاركة في حياة البالغين. وبالنسبة للشابات تحديداً، سرعان ما يتلاشى دافع التقدم في السن على الإنترنت أمام الضغط المجتمعي للظهور بمظهر أصغر سناً، فـ"من المفترض أن يكون عمركِ 25 عاماً من سن 13 إلى 40 عاماً".

وقد وظّفت صناعات التجميل هذه الضغوط ببراعة، إذ تركّز على مظهر لا يحترم الأعمار. يروّج بعض أطباء الجلدية إجراءات "بوتوكس الأطفال" أو "تجديد البشرة"، التي ازدادت شعبيتها بين العملاء في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، تعمل شركة تبيع مرطبات البشرة وكريمات تفتيح العيون مع حوالى ألفي سفير شبابي تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً. هذا يعرّض مواليد جيل زد لهجومٍ واسع من التسويق والرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تجعلهم يحسون أنهم أكبر سناً.