لماذا تُسمّى كرة القدم "سوكر" في بعض الدول؟

- تُعرف كرة القدم في معظم دول العالم باسم "Football"، بينما تُسمى "Soccer" في الولايات المتحدة، وهو مصطلح بريطاني الأصل وليس أمريكيًا كما يُعتقد غالبًا. - نشأت كرة القدم الحديثة في إنجلترا عام 1863 مع وضع الاتحاد الإنجليزي لقواعدها، بينما كانت "ركبي فوتبول" نوعًا آخر يسمح بحمل الكرة، مما أدى إلى تمييزها كلغويًا في جامعة أكسفورد بين "rugger" و"assoccer". - في الولايات المتحدة، تطورت رياضة جديدة في أواخر القرن التاسع عشر، مستعيرة عناصر من الركبي وكرة القدم، وأصبحت تُعرف باسم "Gridiron Football"، بينما استُخدم مصطلح "سوكر" للإشارة إلى كرة القدم التقليدية.

بينما تسمي أغلب دول العالم "كرة القدم" بالإنكليزية Football تسميها بعض الدول مثل الولايات المتحدة Soccer (سوكر)، وهذه من أبرز الفروقات بين الإنكليزية البريطانية والأميركية. ولأن هذه الرياضة نشأت في إنكلترا، يُفترض غالباً أن "سوكر" مصطلح أميركي، لكن موسوعة بريتانيكا تؤكد أن "سوكر" كلمة بريطانية الأصل.

وعلى الرغم من أن الألعاب الشبيهة بكرة القدم موجودة منذ قرون، إلا أن الرياضة التي نعرفها اليوم بدأت على الأرجح في 1863، عندما كتب الاتحاد الإنكليزي مجموعة من قواعدها. في ذلك الوقت كانت هذه اللعبة الأكثر انتشاراً من نوعها في البلاد، لكنها لم تكن الوحيدة. كانت "كرة الركبي"، نسبةً إلى مدرسة داخلية إنكليزية، نوعاً مختلفاً يسمح للاعبين بحمل الكرة والركض بها نحو المرمى. وهكذا أصبحت اللعبة التي تُلعب وفقاً لقواعد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تُعرف باسم Football.

وفي ثمانينيات القرن التاسع عشر، ميّز طلاب جامعة أكسفورد لغوياً بين رياضتي rugger (كرة الركبي) وassoccer اختصاراً لـassociation football، الذي اختُصر أكثر إلى socker. هذا الأخير سرعان ما انتشر خارج أسوار الجامعة. وبحلول القرن العشرين، أصبح يُطلق على "ركبي فوتبول" اسم "ركبي" بشكل أكثر شيوعاً، بينما اكتسبت "أسوسييتشن فوتبول" اسم "فوتبول" فقط.

أثناء ذلك، ظهرت في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر رياضة استعارت عناصر من كلٍّ من الركبي وكرة القدم. وسرعان ما أصبحت أكثر شعبية من كلتيهما. عُرفت هذه الرياضة رسمياً باسم Gridiron Football، لكن معظم الناس لم يهتموا بالكلمة الأولى. واعتمد لاعبو كرة القدم الأميركية بشكل متزايد اسم "سوكر" للإشارة إلى رياضتهم.

وجمعية كرة القدم الأميركية، الهيئة المسؤولة عن الجسم الكروي في البلاد منذ 1910، كان اسمها بالإنكليزية هو The United States Football Association. لكنها غيرت اسمها إلى United States Soccer Football Association عام 1945، أي صارت كلمتا "سوكر" و"فوتبول" معاً في اسمها. لكن بعدها أزالت "فوتبول" وتركت "سوكر".