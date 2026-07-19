لماذا البث المباشر للمباريات متأخر في بعض الشاشات؟

- تفاوت في توقيت المشاهدة: يشاهد الجمهور مباريات كرة القدم بتأخير زمني يختلف حسب نوع البث، حيث يكون البث الأرضي الأسرع، يليه الكابل، ثم الفضائي، وأخيرًا الإنترنت الذي قد يتأخر لأكثر من دقيقة. - تعقيد عملية البث: تمر الإشارة التلفزيونية بعدة مراحل من المعالجة والتشفير قبل الوصول إلى المشاهد، مما يضيف تأخيرات تراكمية تؤثر على توقيت المشاهدة. - التخزين المؤقت: الأجهزة الذكية تخزن جزءًا من الفيديو مؤقتًا لضمان تجربة مشاهدة سلسة، مما قد يؤدي إلى تأخير إضافي في عرض الأحداث.

يشاهد الجميع مباريات كرة القدم في نفس الوقت، ولكن ليس في نفس الثانية. قد يسجّل هدف فيقفز مشاهدون في مكان ما فرحاً، بينما لا يزال الآخرون لم يشاهدوا الهدف بعد. فهل يعني هذا أن البث المباشر في المونديال ليس مباشراً حقاً؟ وماذا يحدث حقاً أثناء عملية نقل الصورة من الملعب إلى شاشتك؟

وخلال المباريات البث التلفزيوني الأرضي هو الأسرع، فيرى المشاهدون الحدث عادةً بعد ثلاث إلى ثماني ثوانٍ من وقوعه. أما البث التلفزيوني عبر الكابل فيتطلب معدات وخطوات إضافية لإرسال الإشارة عبر شبكات الألياف الضوئية، لهذا فالتأخير يتزايد تدريجياً، ليصل إلى ما بين خمس إلى 12 ثانية. هذا بينما تضطر قنوات البث الفضائي إلى قطع مسافة أطول، وصولاً إلى الفضاء والعودة، كما يتطلب الأمر المزيد من التشفير والمعالجة، لذا قد يصل التأخير الآن إلى ما بين 15 و30 ثانية. أما البث عبر الإنترنت فيقسّم الفيديو إلى آلاف الملفات الصغيرة، وهذا يعني مزيداً من التأخير والعديد من الخطوات الإضافية، وقد يصل التأخير إلى دقيقة كاملة أو حتى أكثر.

وتنقل صحيفة نيويورك تايمز عن نائب الرئيس السابق لقسم التكنولوجيا في شبكة NESN الرياضية الإقليمية، كيني إلكوك، أنه "لسنوات طويلة، كان البث التلفزيوني المباشر يعني وصول الإشارة مباشرةً من الكاميرا إلى المشاهدين"، "أما اليوم، فتمر عمليات البث المباشر بعملية أكثر تعقيداً. فقبل أن تشاهد الفيديو، يتم التقاطه ومعالجته وضغطه وتشفيره وتغليفه وإرساله وتخزينه وفك تشفيره، ثم عرضه أخيراً على شاشتك. كل خطوة من هذه الخطوات تضيف تأخيراً طفيفاً، وهذه التأخيرات مجتمعة قد تتراكم".

ثم هناك التخزين المؤقت الذي يقوم به التلفزيون الذكي أو الهاتف أو الكمبيوتر، إذ يتم تنزيل جزء صغير من الفيديو وتخزينه مؤقتاً أثناء مشاهدة فيديو أقدم قليلاً. ومن دون هذه المخازن المؤقتة، قد يتسبب خلل بسيط في خدمة الإنترنت في توقف الصورة. ويوضح إلكوك: "إذا انخفضت سرعة الإنترنت لفترة وجيزة، يستمر المشغل في عرض الفيديو المخزن مؤقتاً ريثما تصل البيانات الإضافية. والنتيجة هي تجربة مشاهدة أكثر سلاسة، حتى لو كان ذلك يعني أن يشاهد المشاهدون الأحداث بعد بضع ثوانٍ".

نتيجةً لذلك، قد يقفز بعض المشجعين حماساً لهدف سُجّل، أو ينفجرون غضباً لهدف ملغى أو ظلم تحكيمي، بفارق يصل إلى دقيقة، حتى لو كانوا في الحي نفسه، أو حتى في المكتب نفسه أو المقهى نفسه.