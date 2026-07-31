"لعبة الأيام"... إليسا في أغنية هاربة من مسلسل

- أصدرت إليسا أغنية "لعبة الأيام" بعد غياب طويل بسبب نزاع قانوني مع شركة وتري، حيث استعادت حقوقها لإنتاج ونشر أغانيها. - الأغنية تتبع أسلوب إليسا المعروف، حيث تروي حكايات عن المجتمع وتدعو لمواجهة الحياة بقوة، وتم تصويرها في كليب يعكس الأمل والتضامن بين سكان مبنى يعانون من الضائقة المالية. - رغم الانتقادات لتشابه الأغنية مع أعمال سابقة، إلا أنها تحقق نجاحًا على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي.

أصدرت اللبنانية المغنية إليسا أغنية جديدة بعنوان "لعبة الأيام"، من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى. الأغنية باكورة لألبوم من المتوقع صدوره في فترة الصيف الحالي. غابت إليسا عن الإصدارات الغنائية بعد مشكلتها التي انتهت قبل شهر مع شركة وتري، إذ سمحت الأخيرة لها باسترداد صفحتها على منصة يوتيوب بحكم قضائي صدر في دبي، ومنحها الحق بإعادة إنتاج ونشر أغانيها.ط

أكثر من أربع سنوات قضتها إليسا في المحاكم بين بيروت ودبي، ما أثر على إنتاجها الغنائي، لكن ذلك لم يمنعها من تسجيل أغان خاصة بالمسلسلات والإعلانات التجارية في القاهرة.

في "لعبة الأيام"، محاولة مكررة من أسلوب غنائي عُرفت به، فتروي حكايات عن مجتمع ويوميات الناس بقالب وجداني، يدعو إلى القوة ومواجهة القدر وهموم الحياة. الأغنية صُوّرت في كليب من إخراج نديم حبيقة في تعاون أول مع إليسا.

ينقل الكليب حكاية عن سكّان في مبنى واحد، جميعهم يعانون من الضائقة المالية والفقد، تحاول جارتهم إليسا مؤازرتهم في المحن التي يعيشونها من خلال الغناء على الشرفة وتحويل حالات هؤلاء إلى فرح عبر بثّ الأمل في منشورات ملونة ترميها من على الشرفة. ويختتم الكليب بحفل على سطح المبنى نفسه، يجتمع فيه السكّان لإقفال باب الأحزان عن طريق غناء الفنانة ومساندتها الجميع بمزيد من الأمل.

نجوم وفن رامي عياش في "عذبيني"... البحث عن المشاهدات

بعد ساعات قليلة من صدور الأغنية، ارتفعت الأصوات المنتقدة، المتابعون قالوا إن لا جديد في الأغنية، خصوصاً وأنها مشابهة لأغان كثيرة قدمتها صاحبة "بدي دوب" في القاهرة، لشارات مسلسلات خاصة بموسم الدراما الرمضاني، أو إعلانات تجارية.

سبق أن قدم الملحن نفسه محمد يحيى أغنية "اضحك يا قلبي" لكارول سماحة قبل عامين. ويبدو أن يحيى استنسخ في الموسيقى بين لحن "اضحك يا قلبي" و"لعبة الأيام"، في مقاربة واضحة في موضوع الأغنية لجهة بث الأمل والترفع عن الهموم بين الناس، إضافة إلى أجواء الكليب المشابه نوعاً ما لكليب إليسا.

لم تكتمل فرحة المغنية اللبنانية في جديدها في ظل ردات فعل غير مرحبة بهذا الإصدار، خصوصاً لتشابهه مع أغاني المسلسلات والإعلانات المصرية. لعلّ إليسا لم تنتبه إلى ذلك، لكن الأغنية ورغم كل هذه الانتقادات، ما زالت تحقق نسبة استماع جيدة على "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي.