لحظات فارقة شكلت مسار المعركة القضائية بين إيلون ماسك وسام ألتمان

- بدأت هيئة المحلفين مداولاتها في قضية إيلون ماسك ضد أوبن إيه آي، حيث يتهم ماسك الشركة بالتخلي عن رسالتها غير الربحية بعد تحولها لكيان ربحي بقيمة 850 مليار دولار، مطالبًا بإعادتها إلى هيكلها الأصلي. - ركزت المحاكمة على مصداقية الرئيس التنفيذي سام ألتمان، وسط اتهامات حول أسلوب إدارته، بينما قدم ماسك نفسه كمدافع عن الإنسانية ضد أخطار الذكاء الاصطناعي. - كشفت مذكرات غريغ بروكمان عن طموحه لتحقيق ثروة، مما أثار الجدل حول نوايا الشركة، بينما أثارت شهادة شيفون زيليس اهتمامًا واسعًا لدورها كوسيط سري.

تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها، الاثنين، في المحاكمة الكبرى التي تجمع بين إيلون ماسك وشركة أوبن إيه آي ممثلة برئيسها التنفيذي سام ألتمان، في نزاع يتهم فيه ماسك الشركة بالتخلي عن رسالتها التأسيسية. وشهدت المحاكمة، التي استمرت ثلاثة أسابيع في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو، شهادات لعدد من أبرز قادة وادي السيليكون، وسط تأكيد ماسك أن تحوّل "أوبن إيه آي" إلى شركة تسعى إلى الربح شكّل خرقاً لأساسها بوصفها منظمة غير ربحية.

ويرى أغنى رجل في العالم أن الشركة تحوّلت من مختبر بحثي صغير إلى عملاق تُقدّر قيمته بنحو 850 مليار دولار، مستفيدة من إطلاق "تشات جي بي تي" عام 2022، والذي أسهم في إشعال سباق الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويتهم ماسك كلاً من ألتمان والمؤسس المشارك غريغ بروكمان باستخدام تبرع بقيمة 38 مليون دولار، كان قد قدّمه لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية، في مسار تجاري يحقق أرباحاً خاصة.

وبحسب القاضية إيفون غونزاليس روجرز، قد تختزل القضية بالنسبة لهيئة المحلفين المؤلفة من تسعة أشخاص في سؤال بسيط: من يصدقون في هذا النزاع بين مليارديرات؟ وفي مرافعته الختامية، هاجم محامي ماسك، ستيفن مولو، مصداقية ألتمان، مشككاً في التزامه برؤية "منظمة غير ربحية مكرّسة لتطوير آمن ومفتوح للذكاء الاصطناعي لصالح البشرية". في المقابل، ردّت محامية "أوبن إيه آي"، سارة إيدي، باستهداف رواية ماسك، مشيرة إلى أن حتى المقربين منه، ومن بينهم شيفون زيليس، لم يدعموا ادعاءاته خلال الشهادة.

وكان إيلون ماسك قد غادر "أوبن إيه آي" عام 2018، واتجه لاحقاً إلى تطوير مشاريع ذكاء اصطناعي عبر شركته سبايس إكس، في حين واجهت شركته الناشئة إكس إيه آي صعوبة في منافسة "أوبن إيه آي" وشركة أنثروبيك.

وركّزت المرافعات على مصداقية ألتمان، خاصة بعد إقالته المفاجئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 من مجلس إدارة الشركة بسبب "نقص الشفافية"، قبل أن يُعاد إلى منصبه تحت ضغط الموظفين، وسط اتهامات متواصلة بشأن أسلوب إدارته.

ولكن بعيداً عن السجالات الاتهامات المتبادلة، هناك مجموعة لحظات فارقة هي التي شكّلت مسار المحاكمة:

هل فات الأوان؟

أول ما ستنظر فيه هيئة المحلفين هو مسألة إجرائية حاسمة: ما إذا كان إيلون ماسك قد رفع دعواه ضمن المهلة القانونية، إذ تقدّم بها عام 2024، بعد أربع سنوات من آخر مساهمة له في الشركة. وفي حال ثبت العكس، قد تُرفض القضية قبل النظر في مضمونها. أما إذا استمرت، فسيُطلب من المحلفين، ومن ثم القاضية، تحديد ما إذا كان مؤسسو "أوبن إيه آي" قد أساؤوا استخدام تبرعات ماسك أو خالفوا وعودهم له من أجل التحوّل إلى نموذج ربحي.

ويطالب ماسك بإعادة الشركة إلى هيكلها غير الربحي، وهو ما قد يعرقل خططها للطرح العام الأولي، ويفرض إعادة النظر في شراكاتها مع مستثمرين كبار مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"سوفت بنك"، الذين ضخّوا مليارات الدولارات في الشركة ضمن سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. كما ستبحث هيئة المحلفين ما إذا كانت "مايكروسوفت"، أكبر داعم خاص للشركة باستثمارات تصل إلى 13 مليار دولار، قد ساهمت عن علم في هذا التحول بعيداً عن النموذج غير الربحي.

ماسك يعتبر نفسه "ساذجاً"

في افتتاح الجلسات يوم 28 إبريل/نيسان، قدّم ماسك نفسه بوصفه داعماً نزيهاً سعى لحماية البشرية من أخطار الذكاء الاصطناعي، محذّراً من أنه "قد يقتلنا جميعاً" إذا وقع في الأيدي الخطأ. وأوضح أنه كان صاحب فكرة تأسيس "أوبن إيه آي" عام 2015، وقال: "اخترعت الاسم، وجمعت الفريق، وموّلت المشروع". وأضاف بنبرة لافتة: "قدّمت 38 مليون دولار مقابل لا شيء تقريباً، ليُستخدم هذا المال في بناء شركة تُقدّر اليوم بـ800 مليار دولار... كنت ساذجاً حرفياً". وخلال الاستجواب، بدا منزعجاً من أسئلة محامي الشركة، واعتبر أنها "مصمّمة للإيقاع به".

ألتمان يردّ الهجوم

ظهر الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان بهدوء في قاعة المحكمة، قبل أن يدلي بشهادته في 12 مايو/أيار. وعندما سُئل عمّا إذا كان قد قال الحقيقة دائماً، أجاب: "أنا متأكد أنني لم أفعل ذلك في كل مرة". لكنّه سرعان ما ردّ على اتهامات ماسك، مؤكداً أن الأخير طالب عام 2017 بالحصول على "90% من أسهم الشركة"، ورفض الالتزام كتابياً بتقاسم السلطة. وأضاف: "لم نكن نعتقد أن الذكاء الاصطناعي العام يجب أن يكون تحت سيطرة شخص واحد".

دفاتر بروكمان تكشف الكواليس

خلال المحاكمة، لفتت مذكرات غريغ بروكمان، الرئيس والمؤسس المشارك لـ"أوبن إيه آي"، الانتباه، بعدما استُعرضت مقتطفات منها أمام المحكمة.

وأظهرت الملاحظات طموحه لتحقيق ثروة كبيرة، إذ كتب: "ما الذي سيجعلني أصل إلى مليار دولار؟"، كما أشار إلى رغبته في تحويل الشركة إلى كيان خاص بمعايير اجتماعية، من دون ماسك. كما تضمنت مخاوف من خطة "سلب" السيطرة على المنظمة غير الربحية من ماسك، وُصفت بأنها "غير أخلاقية إلى حد كبير". وردّ بروكمان قائلاً: "لا أشعر بالخجل من أي شيء فيها"، كاشفاً أيضاً عن حادثة عام 2017 قال فيها إنه خشي أن يعتدي عليه ماسك خلال نقاش حاد.

شاهدة في موقع حساس

أثارت شهادة شيفون زيليس اهتماماً واسعاً، نظراً لعلاقتها المعقدة بكل من ماسك وقيادات "أوبن إيه آي". وزيليس، التي عملت في مجلس إدارة الشركة بين 2020 و2023، تُعد أيضاً من المقرّبين لماسك، وهي والدة أربعة من أطفاله. وخلال الاستجواب، اتُهمت بأنها لعبت دور "وسيط سري" ينقل المعلومات إلى ماسك، وهو ما ردّت عليه بإجابات مقتضبة وأحياناً ساخرة، قائلة إن "العلاقة مصطلح نسبي"، قبل أن تقرّ بوجود "لحظات رومانسية". وقد تكون رسائلها المتبادلة مع الطرفين عاملاً حاسماً، إذ قد تُظهر أن ماسك كان على علم مسبق باتجاهات "أوبن إيه آي"، ما قد يؤدي إلى إسقاط دعواه قبل الخوض في جوهرها.