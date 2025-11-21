لجنة الأفلام في قطر تحصل على حقوق قصة "قيصر" السوري

- شهد مهرجان الدوحة السينمائي 2025 إطلاق لجنة الأفلام في مدينة الإعلام - قطر، لتعزيز مكانة البلاد في صناعة السينما، مع الإعلان عن مشروع "قيصر" الذي يتناول انتهاكات التعذيب في السجون السورية. - يتضمن مشروع "قيصر" إنتاجات متعددة تشمل فيلم روائي، وثائقي، مسلسل، وبودكاست، بالتعاون مع شركاء دوليين، مع مشاركة مجموعة سرد ميديا الكويتية في التوثيق. - أطلقت لجنة الأفلام برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)، لتقديم حوافز تصل إلى 50% من النفقات المؤهلة، مما يعزز مكانة قطر كوجهة مفضلة للإنتاج السينمائي.

شهدت فعاليات مهرجان الدوحة السينمائي 2025، الجمعة، الإعلان عن إطلاق لجنة الأفلام في مدينة الإعلام - قطر في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد في صناعة السينما والإعلام والابتكار الإبداعي.

وجاء هذا الإعلان خلال ملتقى صناع الأفلام، الذي نظمته لجنة الأفلام بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام، ويشارك فيه نخبة من قادة السينما والإعلام والقطاع الإبداعي من مختلف دول العالم، لبحث مستقبل صناعة الأفلام في قطر والمنطقة.

وذكر بيان مهرجان الدوحة السينمائي إن باكورة مشاريع اللجنة الجديدة ستكون حول الضابط السوري "قيصر" الذي خاطر بحياته لكشف انتهاكات التعذيب الممنهجة داخل السجون السورية خلال فترة حكم بشار الأسد، وذلك بعد حصولها على الحقوق الحصرية لإنتاج قصته. وتعمل اللجنة على تطوير المشروع عبر مجموعة من الأشكال الفنية تشمل فيلماً روائياً طويلاً، وفيلماً وثائقياً، ومسلسلاً، وبودكاست، ليكون واحداً من أضخم مشاريعها وأكثرها ارتباطاً بالقضايا الإنسانية.

ويأتي تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة ديبارمتمنت إم واستديوهات كتارا، فيما ستتولى شركة التوزيع نيون مهمة طرح وتوزيع العمل دولياً. كما ستشارك مجموعة سرد ميديا الكويتية بدور داعم في عملية التوثيق وتطوير المحتوى.

وقد كشف "قيصر" عن هويته الحقيقية لأول مرة في فبراير/شباط 2025، وهو الملازم أول فريد ندى المذهان، وكان يعمل سابقاً ضابطَ طب شرعي ورئيساً للشعبة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، قبل أن يقرر الانشقاق ليتولى على مدى ثلاث سنوات تهريب آلاف الوثائق والصور من داخل النظام عبر وسائل دقيقة وسرية، بينها شرائح ذاكرة أخفاها داخل ملابسه وداخل أرغفة الخبز.

وظهر "قيصر" في فعالية نادرة خلال ملتقى "صناع الأفلام" التي نظمتها لجنة الأفلام على هامش مهرجان الدوحة السينمائي 2025، في حضور أعاد تسليط الضوء على أهمية قصته وثقلها الإنساني والثقافي عالمياً. وسيستعرض المشروع مسار فريد المذهان منذ اللحظة التي بدأ فيها توثيق الجرائم سرّاً، وصولاً إلى تحوّله لشاهد دولي قدّمت الأدلة التي جمعها أساساً لتغيير سياسات ومواقف دولية تجاه الانتهاكات في سورية.

وقال الشريك المؤسس لشركة ديبارتمنت إم، مايك لاروكّا: "قصة قيصر واحدة من أكثر القصص الإنسانية جرأة وتأثيراً، وتملك كل المقومات التي تجعل منها فيلماً استثنائياً. ونحن متحمسون للعمل على تقديمها للعالم، ونتطلع لشراكتنا مع الجهات القطرية والعالمية لصنع عمل فني يليق بتجربة قيصر ويصل إلى جمهور عالمي".

يذكر أن لجنة الأفلام أطلقت برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)، وهو مبادرة إقليمية تهدف إلى دعم منظومة الإنتاج وترسيخ مكانة قطر بوصفها وجهة مفضلة للأعمال التلفزيونية والسينمائية والمحتوى البصري.

ويوفّر البرنامج حافزاً نقدياً يصل إلى 50% من النفقات المؤهلة، تشمل 40% حافزاً أساسياً، و10% مكافأة إضافية للإنتاجات التي تستوفي معايير محددة، من بينها تشغيل الكفاءات القطرية، دعم التدريب، تعزيز الثقافة الوطنية، والمساهمة في تنمية القطاع.

ووفق البيان فإن نطاق هذه الحوافز يمتد ليشمل دول العالم العربي والجنوب العالمي، ممّا يتيح تنفيذ أجزاء من التصوير في دول عربية مختارة مع بقائها ضمن النفقات المؤهلة للبرنامج. كما يمكن استرداد ما يصل إلى 25% من إجمالي نفقات المشروع في حال جرى تنفيذ الجزء المؤهل منها في إحدى الدول المحددة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية للبرنامج في وقت لاحق.