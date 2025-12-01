لبؤة تقتل رجلاً دخل حظيرتها في حديقة حيوان بالبرازيل

- في حادثة مأساوية، قُتل رجل في البرازيل بعد دخوله حظيرة لبؤة في حديقة حيوان بمدينة جواو بيسوا السياحية، مما أدى إلى إغلاق الحديقة للتحقيق. - أظهرت مقاطع فيديو الرجل وهو يتسلق حاجزًا يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، قبل أن تهاجمه اللبؤة وتسحبه إلى الداخل، حيث حاول الهرب لثوانٍ قبل أن تهدأ حركته. - عبّر مجلس المدينة عن تعاطفه مع عائلة الضحية، ولم تُكشف هوية الرجل بعد، بينما تستمر التحقيقات في الحادث.

قُتل رجلٌ في البرازيل، أمس الأحد، بعدما هاجمته لبؤة إثر دخوله حظيرتها في حديقة الحيوان. ووقع الحادث في مدينة جواو بيسوا الساحلية، وهي منطقة سياحية في شمال شرق البلاد، وفق ما أفاد به مجلس المدينة. وأُغلقت حديقة الحيوان إلى حين اكتمال التحقيق. وذكر مجلس المدينة: "إنه حادث محزن للغاية للجميع، ونُعبّر عن تضامننا وتعاطفنا مع العائلة". ولم تُكشف هوية الرجل بعد.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يجتاز حاجزاً عند أعلى جدار، يبلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار، ثم ينزلق عبر شجرة إلى داخل حظيرة اللبؤة في حديقة حيوان أرودا كامارا. وكانت اللبؤة تستريح بجانب بركة مياه قرب جدار زجاجي يسمح للزوّار بالمشاهدة. ويُظهر أحد المقاطع كيف سحبته اللبؤة إلى الداخل، ثم تحرك شيء بين الشجيرات، قبل أن يظهر الرجل وهو يحاول الجري لثوانٍ معدودة، قبل أن تهدأ حركته.

⚡A lioness mauled a young man who entered her enclosure at a #Brazilian zoo.



This was reported by the local news portal G1.



The tragedy reportedly occurred in the city of João #Pessoa in northeastern #Brazil. The 19-year-old man climbed over a six-meter fence and descended a… pic.twitter.com/fV34cVQN3U — News.Az (@news_az) December 1, 2025

(أسوشييتد برس)