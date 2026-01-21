"لا للملوك" متوهجة تستقبل ترامب على جبل في دافوس

حول العالم
دافوس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
21 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:54 (توقيت القدس)
حروف "لا للملوك" متوهجة في دافوس (إكس)
حروف "لا للملوك" متوهجة في دافوس (إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- "لا للملوك" تضيء جبل دافوس: شوهدت عبارة "لا للملوك" متوهجة على جبل في دافوس، حيث يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، قبل خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد سياساته.

- انتشار واسع على وسائل التواصل: انتشرت صورة اللافتة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركها بيتر ألكسندر من شبكة إن بي سي نيوز، مشيراً إلى توقيتها مع بدء مؤتمر ترامب الصحافي.

- وفد أميركي كبير في دافوس: وصل ترامب إلى دافوس مع أكبر وفد أميركي يضم كبار مسؤولي إدارته، وسط اهتمام عالمي بمواضيع خطابه، بما في ذلك قضية غرينلاند.

شوهدت ليلة أمس الثلاثاء حروف متوهجة كتبت عبارة "لا للملوك" على جبل في دافوس السويسرية، حيث يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي. وأُضيئت اللافتة قبل يوم من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تنظم مظاهرات تحمل شعار "لا للملوك" ضد سياساته، بينما يتلقى استقبالاً غير دافئ بسبب غضب أوروبي ضد تصريحاته وسياساته.

وانتشرت لافتة "لا للملوك" من دافوس بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وشارك بيتر ألكسندر من شبكة إن بي سي نيوز الصورة، وعلّق عليها: "بينما كان الرئيس ترامب يبدأ مؤتمره الصحافي في الولايات المتحدة... في دافوس، رصدنا عبارة لا للملوك، بأحرف كبيرة، متوهجة على سفح الجبل المطل على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي حيث سيلقي ترامب كلمته غداً".

تظاهرة أمام القنصلية الأميركية في نوك ضد تصريحات ترامب، 17 يناير 2026 (العربي الجديد)
تقارير دولية
التحديثات الحية

ترقب خطاب ترامب في دافوس: توتر وضغوط في غرينلاند

وكان ترامب قد وصل إلى دافوس على رأس أكبر وفد أميركي يشارك في المنتدى حتى الآن، يضم عدداً من كبار مسؤولي إدارته، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسينت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بالإضافة إلى المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. ومن المقرر أن يعتلي ترامب منصة المنتدى الاقتصادي العالمي وسط اهتمام عالمي بما إذا كانت غرينلاند ستكون ضمن القضايا التي سوف يتطرق إليها.

و"لا للملوك" شعار رفعته مئات المظاهرات في جميع الولايات الخمسين لأميركا ضد ما يعتبره معارضو ترامب تجاوزات استبدادية من لدنه ضد الحريات، والإغلاقات الحكومية، والسياسات العدوانية في مجالات الهجرة والحقوق المدنية والتعليم. ويشمل ذلك فرض ترامب سلطته الفيدرالية على الشرطة، ونشر الحرس الوطني، وفرض واقع أمني جديد لأول مرة منذ عقود.

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
نادين نجيم (فيتّوريو تزونينو شيلوتو/Getty)
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

"ممكن" نادين نجيم خارج السباق الرمضاني

سام ألتمان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن، 22 يوليو 2025 (أندرو هارنيك/Getty)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

سام ألتمان يراهن على ربط الدماغ بالذكاء الاصطناعي

أديتيا براكاش وخطيبته أورمي بهاتاشيريا (فيسبوك)
التحديثات الحية
حول العالم
مباشر

هنديان ينالان 200 ألف دولار بسبب تسخين طبق في الفرن