"لا للملوك" متوهجة تستقبل ترامب على جبل في دافوس

- "لا للملوك" تضيء جبل دافوس: شوهدت عبارة "لا للملوك" متوهجة على جبل في دافوس، حيث يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، قبل خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد سياساته. - انتشار واسع على وسائل التواصل: انتشرت صورة اللافتة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركها بيتر ألكسندر من شبكة إن بي سي نيوز، مشيراً إلى توقيتها مع بدء مؤتمر ترامب الصحافي. - وفد أميركي كبير في دافوس: وصل ترامب إلى دافوس مع أكبر وفد أميركي يضم كبار مسؤولي إدارته، وسط اهتمام عالمي بمواضيع خطابه، بما في ذلك قضية غرينلاند.

شوهدت ليلة أمس الثلاثاء حروف متوهجة كتبت عبارة "لا للملوك" على جبل في دافوس السويسرية، حيث يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي. وأُضيئت اللافتة قبل يوم من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تنظم مظاهرات تحمل شعار "لا للملوك" ضد سياساته، بينما يتلقى استقبالاً غير دافئ بسبب غضب أوروبي ضد تصريحاته وسياساته.

وانتشرت لافتة "لا للملوك" من دافوس بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وشارك بيتر ألكسندر من شبكة إن بي سي نيوز الصورة، وعلّق عليها: "بينما كان الرئيس ترامب يبدأ مؤتمره الصحافي في الولايات المتحدة... في دافوس، رصدنا عبارة لا للملوك، بأحرف كبيرة، متوهجة على سفح الجبل المطل على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي حيث سيلقي ترامب كلمته غداً".

As President Trump began his news conference stateside… in Davos, we spotted the words “NO KINGS” - in all caps - glowing on the mountainside overlooking the World Economic Forum site where Trump speaks tomorrow. pic.twitter.com/E152uXfdnD — Peter Alexander (@PeterAlexander) January 20, 2026

وكان ترامب قد وصل إلى دافوس على رأس أكبر وفد أميركي يشارك في المنتدى حتى الآن، يضم عدداً من كبار مسؤولي إدارته، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسينت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بالإضافة إلى المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. ومن المقرر أن يعتلي ترامب منصة المنتدى الاقتصادي العالمي وسط اهتمام عالمي بما إذا كانت غرينلاند ستكون ضمن القضايا التي سوف يتطرق إليها.

و"لا للملوك" شعار رفعته مئات المظاهرات في جميع الولايات الخمسين لأميركا ضد ما يعتبره معارضو ترامب تجاوزات استبدادية من لدنه ضد الحريات، والإغلاقات الحكومية، والسياسات العدوانية في مجالات الهجرة والحقوق المدنية والتعليم. ويشمل ذلك فرض ترامب سلطته الفيدرالية على الشرطة، ونشر الحرس الوطني، وفرض واقع أمني جديد لأول مرة منذ عقود.