- كشفت دراسة حديثة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتتبع السعرات الحرارية عبر الصور تقلل من تقدير السعرات والدهون بنحو الثلث، مما يثير تساؤلات حول دقتها. - تم تحليل 102 وجبة باستخدام تطبيقات مثل "ما فتنس بال" و"لوز إت"، حيث أظهرت النتائج تقليل تقدير السعرات بين 250 و345 سعرة حرارية، والدهون بنحو 30 غراماً. - ينصح الباحثون مستخدمي هذه التطبيقات بالتعامل بحذر مع النتائج، حيث تميل إلى التقليل من تقدير السعرات، خاصة من الدهون، مما قد يؤدي إلى استهلاك فعلي أعلى.

كشفت دراسة أنّ تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أن حساب السعرات الحرارية فيها يعاني من عدم الدقة. وتَعِد تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتتبع السعرات من خلال صورة الوجبة لتقدير قيمتها الغذائية، ورغم سهولة استخدام هذه التطبيقات، فقد وجدت دراسة جديدة أن أربعة تطبيقات تعتمد على الصور تُقلل من تقدير السعرات الحرارية ومحتوى الدهون في الوجبات بنحو الثلث.

ولتقييم مدى دقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تتبع السعرات الحرارية القائمة على الصور جمع الباحثون صوراً موحدة لـ102 وجبة، ثم حلّلوها بتطبيقات "ما فتنس بال" و"لوز إت" و"كال إيه آي" و"أبدايت"، وباستخدام وجبات محضّرة في مطبخ مجهّز وفقاً لمعايير الأيض، تمكّن الباحثون من مقارنة تقديرات التطبيقات بمرجع دقيق.

وتستخدم هذه التطبيقات تقنية التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأطعمة في صورة الوجبة وتقدير أحجام الحصص. ثم تُقارن هذه المعلومات بقواعد بيانات التغذية لحساب السعرات الحرارية والعناصر الغذائية. ونقلت مجلة يوريكالترت العلمية عن الباحث في المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، آرون هينجست، أنّ ​​"تطبيقات تتبع السعرات القائمة على الصور تحظى بشعبية كبيرة، خاصةً بين الأشخاص الذين يسعون إلى تحسين صحتهم أو إنقاص وزنهم. ومع ذلك، لم يجرِ تقييم دقة العديد من هذه التطبيقات بشكل شامل. تساعد دراستنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال دراسة ما إذا كانت هذه التطبيقات قادرة على تقدير السعرات بدقة".

النتيجة كانت أنّ جميع التطبيقات الأربعة قد قلّلت من تقدير محتوى السعرات الحرارية في الوجبات بما يتراوح بين 250 و345 سعرة حرارية في المتوسط، ومن تقدير الدهون بما يقارب 30 غراماً. كما أظهر التحليل أن تطبيقَي "ما فتنس بال" و"لوز إت" قد قدّرا محتوى الطاقة في الوجبات عالية السعرات بدقة أكبر من الوجبات منخفضة السعرات، فيما قدّرت جميع التطبيقات الأربعة الكربوهيدرات بدقة أكبر من المغذيات الكبرى الأخرى.

ويؤكد هينجست، أنّه "ينبغي على مستخدمي تطبيقات تتبع السعرات الحرارية القائمة على الصور، من دون تعديل الكميات أو إدخالها يدوياً، التعامل مع النتائج بحذر. فهذه التطبيقات تميل إلى التقليل من تقدير السعرات الحرارية، وخاصةً من الدهون، لذا من المرجح أن تكون الكمية الفعلية التي تناولها المستخدم أعلى مما يُظهره التطبيق".