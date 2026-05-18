لانغلي تهيمن على جوائز "موسيقى الريف" وجونسون يخطف اللقب الأكبر

- تألقت إيلا لانغلي في حفل جوائز أكاديمية موسيقى الريف، حيث حصدت أربع جوائز، منها "أغنية العام" و"أفضل فنانة للعام"، بفضل أغنيتها "تشوزين تكساس" ودويتو "دونت مايند إف آي دو". - رغم تألق لانغلي، فاز كودي جونسون بجائزة "فنان العام" و"أفضل فنان رجل للعام"، معبراً عن امتنانه لموهبته الموسيقية ومهديًا الجائزة إلى لوك كومبس. - أقيم الحفل في لاس فيغاس لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وشهد عروضاً مميزة من نجوم موسيقى الريف، وبُث مباشرة عبر منصات أمازون.

حصد نجم موسيقى الريف كودي جونسون جائزة "فنان العام" خلال حفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف، إلا أن الأضواء سُرقت منذ البداية لصالح المغنية إيلا لانغلي التي كانت النجمة الأبرز في الأمسية.

وافتتحت لانغلي سجل الفائزين بجائزة "أغنية العام" عن عملها الناجح "تشوزين تكساس" (Chosen Texas)، والتي قدمها لها النجم مايكل بوبليه، في واحدة من أبرز لحظات الحفل. وقالت في كلمتها: "نادراً ما أعجز عن التعبير، لكن شكراً للمعجبين... لا أعرف لماذا أحببتم هذه الأغنية، لكن شكراً لكم". ولم تمضِ ساعة حتى عادت إلى المسرح لتحصد جائزة "أغنية العام المنفردة" عن العمل نفسه، قبل أن تنضم لاحقاً إلى رايلي غرين بعد فوزهما معاً بجائزة "الحدث الموسيقي للعام" عن دويتو "دونت مايند إف آي دو" (Don't Mind If I Do).

واختتمت لانغلي ليلتها الاستثنائية بجائزة رابعة، إذ تُوّجت بلقب "أفضل فنانة للعام"، لتتحدث بصوت متأثر: "أحاول أن أقول شيئاً لكنني لا أستطيع... لم أكن لأصل إلى هنا لولا دعم الكثير من النساء".

ورغم هذا التألق، بقيت الجائزة الكبرى من نصيب جونسون، الذي كان قد فاز أيضاً بجائزة "أفضل فنان رجل للعام"، قبل أن يعتلي المسرح لتسلّم لقب "فنان العام"، قائلاً: "يقولون إن الموسيقى هي صوت العاطفة، وأنا أستطيع إيصال ذلك من خلال هذه الموهبة التي منحني إياها الله"، ثم أهدى الجائزة إلى لوك كومبس.

وشهد الحفل، الذي ضم أبرز نجوم موسيقى الريف المعاصرة، افتتاحاً حماسياً مع ليني ويلسون، الفائزة بلقب "فنان العام" في العامين الماضيين، حيث قدمت أغنيتها "هانغ تايت ستيل" (Hang Tight Still)، في عرض انطلاقة لافت.

وأقيمت الدورة الحادية والستون من الحفل في قاعة "إم جي إم غراند غاردن أرينا" (MGM Grand Garden Arena) في لاس فيغاس، في تحول واضح عن موقعه خلال السنوات الثلاث الماضية في تكساس. وبُث الحفل مباشرة عبر منصة برايم فيديو، إلى جانب قناة أمازون ميوزك على "تويتش"، وتطبيق "أمازون ميوزك".

