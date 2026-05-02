لافينيا وميشيل: توأم بريطاني من أم واحدة وأبوين مختلفين

- اكتشفت التوأم لافينيا وميشيل أوزبورن، بعد اختبار حمض نووي في 2022، أنهما لا تشتركان في الأب نفسه، رغم أنهما توأم غير متطابق، مما أثار صدمة كبيرة في حياتهما. - تُعد حالتهما نادرة وتُعرف باسم "الإخصاب الفائق من أبوين مختلفين"، حيث تُخصب بويضتان من رجلين مختلفين في الدورة نفسها، وهي ظاهرة موثقة في أقل من 20 حالة عالمياً. - رغم الصدمة، بقيت علاقتهما قوية، حيث وجدت لافينيا شعور الانتماء مع والدها البيولوجي، بينما أكدت ميشيل أن رابط التوأم بينهما لا يمكن كسره.

تشارك التوأم لافينيا وميشيل أوزبورن علاقة خاصة منذ طفولتهما، لكن اكتشافاً صادماً قلب حياتهما رأساً على عقب، بعدما أظهرت نتيجة اختبار حمض نووي منزلي، في سبتمبر/أيلول 2022، أن الشقيقتين التوأم غير المتطابقتين لا تشتركان في الأب نفسه.

تعود القصة إلى عام 2022، حين قررت ميشيل إجراء اختبار حمض نووي عبر شركة Ancestry، بدافع شكوك راودتها لسنوات حول هوية والدها، لتكشف النتائج لاحقاً أن التوأم، البالغتين اليوم 49 عاماً، لا تشتركان في الأب نفسه، رغم أنهما نمتا في الرحم ذاته وولدتا بفارق دقائق قليلة.

وتندرج حالتهما ضمن ظاهرة نادرة للغاية تُعرف باسم "الإخصاب الفائق من أبوين مختلفين" (heteropaternal superfecundation)، وهي حالة تتطلب حدوث سلسلة ظروف بيولوجية معقدة، أبرزها تخصيب بويضتين في الدورة نفسها بحيوانات منوية من رجلين مختلفين، مع بقاء الجنينين حتى الولادة. ولم يُوثّق عالمياً سوى أقل من 20 حالة مماثلة.

وعاشت الشقيقتان طفولة مضطربة، إذ تنقلتا بين منازل مختلفة وعدد من مقدمي الرعاية، في ظل غياب والدتهما، التي أنجبتهما وهي في التاسعة عشرة من عمرها، ما جعل علاقتهما ببعضهما تشكّل مصدر الاستقرار الوحيد في حياتهما. ورغم اختلاف شخصيتيهما، إذ تميل ميشيل إلى الانطواء فيما تصف لافينيا نفسها بأنها أكثر حيوية، تؤكدان أن الرابط بينهما ظل قوياً، لدرجة أنهما كانتا تشعران أحياناً بألم بعضهما البعض.

لكن نتائج الاختبار قلبت كل ما اعتقدتاه عن هويتهما، إذ أظهرت أن الرجل الذي قيل لهما إنه والدهما، ويُدعى"جيمس"، ليس والد أي منهما، لتبدأ رحلة بحث معقدة قادت ميشيل إلى التعرف على والدها البيولوجي، الذي يعيش ظروفاً صعبة، بينما لم تُبدِ لافينيا في البداية رغبة في معرفة والدها.

لاحقاً، تمكنت ميشيل من تحديد هوية والد لافينيا، وهو رجل يُدعى "آرثر"، لتلتقي به الشقيقتان في لندن، حيث نشأت علاقة وثيقة بينه وبين لافينيا، التي وجدت فيه أخيراً شعور الانتماء الذي افتقدته.

وفي حديث لهما مع "بي بي سي"، رجّحت لافينيا أنهما لن تعرفا أبداً ما إذا كانت والدتهما قد شكّت في أنهما تنتميان إلى أبوين مختلفين، فيما اعتبرت ميشيل أن الأم ربما كانت تعلم في قرارة نفسها، لكنها كانت في حالة إنكار شديد.

ورغم الصدمة التي أحدثها اختبار الحمض النووي، تؤكد التوأم أن الرابط بينهما سيبقى استثنائياً. وختمت لافينيا بالقول: "نحن معجزتان، وستبقى بيننا دائماً علاقة لا يمكن كسرها"، بينما شددت ميشيل: "إنها أختي التوأم، ولا شيء يغيّر ذلك".