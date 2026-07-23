لاعبان في المنتخب الإسباني يحصلان على هدية: وزنهما طماطم

- احتفل مسقط رأس فابيان رويز وغافي بفوزهما بكأس العالم 2026 بتقديم هدايا من الطماطم تعادل وزنهما، في تقليد بدأ عام 2010، حيث استقبلا بحفاوة في لوس بالاسيوس إي فيلافرانكا. - شارك اللاعبان في موكب احتفالي في مدريد قبل العودة إلى بلدتهما، حيث ارتديا ميدالياتهما الذهبية، وتم تكريمهما على إنجازاتهما الرياضية. - تشتهر لوس بالاسيوس بإنتاج الطماطم وتخريج لاعبين مميزين، وتخطط لبناء نصب تذكاري لتكريم رويز وغافي وخيسوس نافاس.

تلقى لاعبا المنتخب الإسباني فابيان رويز وغافي هدايا من الطماطم تعادل وزنهما، وذلك من مسقط رأسيهما، احتفالاً وتكريماً لهما، بعد مساهمتهما في فوز إسبانيا في كأس العالم 2026. وزار رويز وغافي مسقط رأسيهما لوس بالاسيوس إي فيلافرانكا، وهي بلدة تقع جنوب إشبيلية ويقلّ عدد سكانها عن 40 ألف نسمة. وقد عادا إليها أمس الأربعاء لحضور حفل استقبال رسمي في قاعة المدينة. هناك استُقبلا بحفاوة، واستمراراً لتقليد بدأ عام 2010، تم وزن اللاعبَين، ثم تقديم كمية من الطماطم تُعادل وزن كل منهما.

وارتدى اللاعبان ميدالياتهما الذهبية أثناء استقبالهما من مسؤولي لوس بالاسيوس إي فيلافرانكا وحشد كبير من الناس. وصعد كل منهما على ميزان لتحديد كمية الطماطم التي سيحصل عليها. وبلغ وزن رويز، لاعب باريس سان جيرمان، 84 كيلوغراماً، بينما بلغ وزن غافي، لاعب برشلونة، 68 كيلوغراماً. وهذا ما حصلا عليه من الطماطم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو التقليد الذي بدأ عام 2010 والذي تم استمراره في تكريم اللاعبين؟ ما هي الأسباب الأخرى التي جعلت البلدية ترغب في تكريم اللاعبين الثلاثة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وعاد رويز وغافي إلى إسبانيا هذا الأسبوع بعد فوز "لا روخا" بكأس العالم هذا الصيف في أميركا الشمالية، وكانت اللحظة الحاسمة هي الفوز على الأرجنتين 1-0 في المباراة النهائية يوم الأحد. هذا إلى جانب مشاركتهما بجانب بقية زملائهما في منتخب إسبانيا في موكب عَبَر العاصمة الإسبانية مدريد قبل التوجه إلى مسقط رأسيهما لمواصلة الاحتفالات.

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وتشتهر لوس بالاسيوس إي فيلافرانكا، الواقعة في الأندلس جنوبي إسبانيا، بإنتاج الطماطم، لكنها تشتهر أيضاً، وبشكل متزايد، بتخريج لاعبين من الطراز الرفيع. وكان جناح المنتخب الإسباني السابق، خيسوس نافاس، قد كُرّم بنفس الطريقة، حين توّج بلقب كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010. كما تلقى نافاس ورويز هدية الطماطم بعد فوز إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024.

وقال بيان لبلدية لوس بالاسيوس إنه "بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المجلس على تشجيع بناء نصب تذكاري مخصص للأبطال الثلاثة". وتابع البيان: "بهذه الطريقة، يرغب مجلس البلدة في تكريم ثلاثة رياضيين يمثّلون فخر المدينة بأكملها، والذين أصبحوا، بمسيرتهم الرياضية والإنسانية، قدوةً لأجيال عديدة من الأطفال والشباب".