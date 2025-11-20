لائحة تنظيمية جديدة لتصوير الإنتاجات الأجنبية في مصر

- وافق مجلس الوزراء المصري على لائحة جديدة لتنظيم التصوير الأجنبي، حيث ستتولى لجنة مصر للأفلام مسؤولية التنسيق وتسهيل الإجراءات، بهدف تعزيز جاذبية مصر للاستثمار في مشروعات الإنتاج الأجنبية. - أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن إنشاء مدينة إعلامية جديدة بالقرب من أهرامات الجيزة، تضم استوديوهات وفنادق، لتعزيز الرواج السياحي وتطوير منطقة هضبة الأهرام، مع السعي لجذب استثمارات القطاع الخاص. - تستهدف مصر توفير مليارات الدولارات سنوياً بعد تشغيل محطة الضبعة النووية، وتعمل على مشاريع تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي لمواجهة أزمة العجز المائي.

وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قرار لرئيس الوزراء بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي في البلاد، والتي تهدف إلى تولي لجنة مصر للأفلام التابعة لشركة مدينة الإنتاج الإعلامي إجراء التنسيقات اللازمة للحصول على موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي، على أن تكون الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.

وقضت اللائحة بإنشاء نافذة رقمية واحدة للتصوير الأجنبي، وتولي اللجنة إدارتها، والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح. وتلتزم الجهات المتعاملة مع اللجنة بالربط الإلكتروني معها بصفتها المسؤولة عن النافذة، بغرض تيسير تقديم الخدمات والموافقات اللازمة مجمعة من خلالها، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد الأمن السيبراني التي تقرها الجهات المعنية.

وتتولى لجنة مصر للأفلام الترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار في تنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبية، والتنسيق مع الجهات المختلفة للحصول على موافقات السيناريو، واستخراج تصاريح التصوير الأجنبي، مع العمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج معدات التصوير من البلاد بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، ومتابعة أعمال التصوير لشركات الإنتاج الأجنبية، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التصوير، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجيستي لتسهيل متطلبات التصوير.

كذلك، تتولى اللجنة التعاون مع الوزارات وجهات الدولة المعنية لتوفير المعدات والخدمات والأفراد التي يتطلبها التصوير، مع عرض المواقع المسموح التصوير فيها داخل مصر عبر النافذة الرقمية، إلى جانب التعريف بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للتصوير الأجنبي، وترشيح شركات الإنتاج الفني المحلية لتنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبي داخل البلاد، والكوادر الفنية المصرية اللازمة لمشروعات الإنتاج الأجنبية، بالإضافة إلى مرافقة فرق الإنتاج الأجنبية عند وصولها ومغادرتها بالمطارات والموانئ.

ونصّت اللائحة على توفير جهات الدولة المعنية حوافز للمشاريع السينمائية الكبرى، ووضع أطر للتعاون الثنائي من خلال إبرام بروتوكولات مشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي، متضمنة مهام وواجبات كل منها، ولائحة أسعار الخدمات المقدمة.

مدينة إعلامية في الجيزة

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي

، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، إن مدينة الإعلام الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها خلال ثلاث سنوات ستضم أستوديوهات ونماذج لتصوير الأفلام والأحداث العالمية، على غرار المدن الكبرى في الولايات المتحدة والهند، مدعياً أن الهدف من تدشين مدينة لتصوير الأفلام المصرية والعالمية هو زيادة الرواج السياحي.

وأضاف مدبولي أن المكان المقترح للمدينة الجديدة هو بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة، على أن تضم فنادق ومناطق لإقامة الأطقم العاملة في الأفلام، مستطرداً بأن تدشين المدينة يأتي في إطار مخطط تطوير منطقة هضبة الأهرام، والاستفادة من موقع المتحف المصري الكبير الذي افتتحته الدولة مؤخراً.

وتابع أن الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، من أجل المشاركة في تنفيذ المدينة الإعلامية الجديدة، والفنادق المستهدف إقامتها في محيط المنطقة لمتابعة الأنشطة السينمائية. وزاد مدبولي أن معدلات النمو للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 مبشرة، ومن المقرر الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

وأكمل أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر بين 1 و12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من اتفاق قرض الصندوق الموقع مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار. وأضاف أن بلاده تستهدف توفير ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً بعد الانتهاء من أعمال تشغيل محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح، وفقاً لتقديرات وزارتي الكهرباء والبترول.

وذكر مدبولي أن الطاقة الكهربائية المتوقع إنتاجها من محطة الضبعة تقدر بـ4800 ميغاواط، وهو رقم مهم في معادلة الطاقة في مصر، وتوفير ما تستورده أو تنتجه من غاز طبيعي ومشتقات بترولية لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن العمر الافتراضي للمحطة يصل إلى 60 عاماً، وقد شهد الأسبوع الحالي تركيب غطاء المفاعل النووي، ما يعني بدء العد التنازلي لقرب الانتهاء من المشروع العملاق.

فيما استبعد تحقيق بلاده الاكتفاء الذاتي من القمح المزروع محلياً، بقوله إن مصر تعاني من أزمة عجز مائي متفاقمة، وبالتالي تحتاج إلى ترشيد استهلاك كل قطرة من المياه والاستفادة منها، زاعماً أن التوسع في زراعة القمح سيؤدي إلى التوقف عن زراعة محاصيل أخرى مهمة للدولة، تعمل على تصديرها للخارج مقابل الحصول على عملة صعبة. كما نبّه إلى أن أزمة نقص المياه تعوق زراعة الكثير من المحاصيل الاستراتيجية، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.