- حظر فيلم "ديدلاين" وتأثير الرقابة: تم حظر فيلم "ديدلاين" للمخرج كيوي تشاو في هونغ كونغ بسبب اعتباره مهدداً للأمن القومي، مما يعكس تأثير قوانين الرقابة الصارمة التي فرضتها بكين منذ 2020، وأدى ذلك إلى تعزيز الرقابة الذاتية في صناعة السينما. - تاريخ كيوي تشاو السينمائي: بدأ تشاو بفيلم "تن ييرز" في 2015، الذي تنبأ بتزايد نفوذ بكين في هونغ كونغ، مما جعله يواجه صعوبات في إنتاج أفلامه بسبب تحديه للمحرمات السياسية. - التحديات والإصرار على الإبداع: رغم التحديات، نقل تشاو إنتاج "ديدلاين" إلى تايوان ويواصل العمل على أفلامه، معبراً عن التزامه بمدينته واستعداده لتعديل أعماله لتتناسب مع الظروف الحالية.

بعد أربعةِ أشهرٍ من الانتظار القَلِق، تلقّى المخرج كيوي تشاو رسالةً كان يخشاها، وإن لم تفاجئه تماماً: "سلطات الرقابة في هونغ كونغ حظرت فيلمه الجديد ومنعته من العرض في صالات السينما". انطلقت مسيرة المخرج، البالغ من العمر 46 عاماً، بقوّة في عام 2015 عبر عملٍ ديستوبي حاز جوائز. لكن ذلك المنع يُجسّد كيف أنّ صناعة السينما في هونغ كونغ، التي اشتهرت يوماً بروحها الجريئة وبسخريتها اللاذعة، انطفأت تدريجياً، تاركةً الفنانين يصفون واقعاً إبداعياً خانقاً أقرب إلى "قميصٍ حديدي" يقيّد حركتهم.

فيلم كيوي تشاو الأخير "ديدلاين" (Deadline) هو فيلم إثارة يروي حكاية مدرسةٍ نخبوية تهتزّ على وقع تحذيرات حول عملية انتحار وشيكة، كما أوضح المخرج في مقابلةٍ مع وكالة فرانس برس، مشيراً إلى أنّ العمل يُقدَّم بوصفه مجازاً عن فرط التنافس في ظلّ الرأسمالية. صُوِّر الفيلم في تايوان، لكن أحداثه تجري في ما يصفه تشاو بأنّه "عالمٌ متخيَّل". وأضاف: "اعتبرتْه الرقابة "منافياً لمصالح الأمن القومي"... لكن كيف؟ لم يقدّم أحدٌ أيّ تفسير"، واصفاً القرار بأنّه "عبثي".

كانت بكين قد فرضت في عام 2020 قانوناً صارماً للأمن القومي على هونغ كونغ، عقب احتجاجاتٍ مؤيّدة للديمقراطية اتّسمت أحياناً بالعنف في هذا المركز المالي العالمي. وبعد عامٍ واحد، جرى تشديد قواعد الرقابة على الأفلام. منذ ذلك الحين، يرى كيوي تشاو أن الرقابة الذاتية تعزّزت داخل الصناعة السينمائية نفسها. ويُعلّق قائلاً: "إذا كان الأمر يتعلّق بالوضع السياسي الحقيقي في هونغ كونغ، فلن يجرؤ أحدٌ على صناعة فيلمٍ عنه على الإطلاق".

وحين سُئلت دائرة الرقابة على الأفلام والصحف والمقالات في هونغ كونغ (Office for Film, Newspaper and Article Administration) عن "ديدلاين"، أبلغت الدائرة وكالة فرانس برس بأنّ الرقابة حظرت 13 فيلماً بدعوى "مقتضيات الأمن القومي" بين عامَي 2021 ويوليو/ تموز من هذا العام، في حين طُلِب إدخال تعديلات على 50 فيلماً آخر. وفيما لم تُحظَر أيّ أفلام في هونغ كونغ بين عامَي 2016 و2020، لكن الرقم قفز إلى 10 أفلام في عام 2023 وحده.

ويعتقد كيوي تشاو أنّ فيلمه رُفض ليس بسبب مضمونه بحدّ ذاته، بل لأنّ سنواتٍ أمضاها في تحدّي المحرّمات التي تفرضها بكين وضعته فعلياً على "قائمةٍ سوداء" غير رسمية. ويضيف قائلاً: "أريد أن أتعاون مع ممثلين، وأن أبحث عن مواقع تصويرٍ ومستثمرين، لكن الأمر شديد الصعوبة"، كما أنّه أثناء العمل على "ديدلاين" شعر "بوحدةٍ كبيرة".

عشرة أعوام

في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، عُرض فيلم "تن ييرز" (Ten Years) للمرة الأولى في هونغ كونغ، مقدّماً خمس لوحاتٍ ديستوبية قصيرة من بينها واحدة أخرجها تشاو في وقتٍ كان كثير من السكان يشعرون فيه بالقلق من تنامي النفوذ السياسي لبكين في المدينة شبه الذاتية الحكم.

بعد مرور عشرة أعوامٍ، يستعيد كيوي تشاو كيف تهافتت الجماهير على عروضٍ مجتمعية للفيلم، بعدما رفضت بعض دور السينما التجارية عرضه. ويذكر أنّ "كثيرين شعروا بأنّ (تن ييرز) يصوّر مأزق هونغ كونغ... وكيف يمكن أن تُفقَد الحريات. شعروا بأنّ ذلك كان نبوءةً في الفيلم، وقد تحققت".

الجزء الذي أخرجه تشاو في العمل، بعنوان "سيلف إيموليتر" (Self-immolator)، ينتهي بمشهد امرأةٍ مسنّة خيالية تسكب البنزين على جسدها وتشعل قدّاحة. ويفسّر المخرج أنّ "المرأة في المشهد كانت رمزاً للتضحية"، مضيفاً: "أردت أن أسأل أهالي هونغ كونغ: إلى أي حدّ أنتم مستعدون للتضحية من أجل قيم مثل الحرية والعدالة؟". ويشير إلى أنّ أفكاره عن التضحية متأثّرة بإيمانه المسيحي.

ويضيف أنّه حصل على جوابه خلال احتجاجات 2019 المؤيّدة للديمقراطية، والتي كانت غير مسبوقة من حيث الحجم والحدة، وأفضت إلى أكثر من 10,200 حالة اعتقال، وإلى فرض عقوباتٍ قانونية على أكثر من ألفي شخص.

في عام 2019، كان كيوي تشاو في المراحل الأخيرة من إنتاج فيلم دراما رومانسية، لكنه في الوقت نفسه صوّر كمّاً كبيراً من مشاهد الاحتجاجات، تحوّل لاحقاً إلى الفيلم الوثائقي "ريفوليوشن أوف أور تايمز" (Revolution of Our Times). وعُرض الوثائقي للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي في يوليو/ تموز 2021، لكن تشاو لم يحاول إطلاقه في هونغ كونغ، وأبقى فريق العمل بأكمله مجهول الهوية. فقد توقّع ألّا يتمكّن من صناعة أفلام لفترة طويلة، وتهيّأ نفسياً "لاحتمال دخول السجن".

كيوي تشاو لم يستسلم بعد

ورغم أنّ الوثائقي لم يؤدِّ إلى سجن تشاو، فإنّ المخرج يقرّ بأنّه دفع ثمناً قاسياً، إذ انسحب المستثمرون والمتعاونون من حوله، وكاد ذلك أن يطيح "ديدلاين" بالكامل. ويذكر أنّه لم يتمكّن من الحصول على موافقةٍ واحدة لتصوير الفيلم في أي مدرسة في هونغ كونغ، ما دفعه إلى نقل الإنتاج إلى تايوان، حيث عُرض العمل الشهر الماضي.

قرار الرقابة الذي طال انتظاره في هونغ كونغ مثّل ضربة جديدة، خصوصاً على مستوى فرص الفيلم التجارية. ويعلّق تشاو بأنّ "تبنّي الحكومة موقفاً رسمياً يعتبر هذا الفيلم مناقضاً لمصلحة الأمن القومي قد يكون سابقةً بالنسبة إليّ، ويضيف مستوى من المخاطرة والقلق". بعض مؤيّديه في هونغ كونغ سافروا إلى تايوان لحضور عروض خاصة لـ"ديدلاين"، لكن أحد المنظمين أشار إلى أنّه خضع للتفتيش من جانب سلطات الجمارك عند عودته.

ورغم شعوره بأنّ الرقابة السياسية تخلق عوائق ثقيلة في طريق عمله، لا يرغب كيوي تشاو في "التخلّي" عن مدينته. فختم بالقول إنّه ربما يخفّض الميزانيات أو يُجري تعديلات على السيناريو، مضيفاً: "ما دام من الممكن صنع الفيلم في هونغ كونغ، فهذا يعني أنّني لم أستسلم بعد".