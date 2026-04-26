كيف ينقذك مدير كلمات المرور من القرصنة؟

ما يعتقد القارئ أنه كلمة سر صعبة قد تستغرق ساعات فقط من قرصان لتخمينها، خصوصاً أن قدرات القرصنة تتطور، والذكاء الاصطناعي ينقلها إلى مستوى آخر، بل الأسوأ أن الكثير من المستخدمين لديهم كلمات مرور سهلة أصلاً، بل ويستخدمون كلمات السر نفسها في الكثير من حساباتهم أو كلها. لكل هذا ما فتئ خبراء الأمن السيبراني يطالبون المستخدمين بالاعتماد على "مدير كلمات المرور" بدلاً من الاضطرار إلى حفظ الكثير من الكلمات التي يظنّ المستخدم أنها صعبة الاكتشاف.

ما هو مدير كلمات المرور؟

تتلخص فكرة مدير كلمات المرور (Password Manager) في تطبيق يتولى توليد كلمات سر صعبة الاكتشاف في كل حساب على حدة، ثم تسجيلها في خزنة في التطبيق لاستخدامها وقتما أراد المستخدم. هذا التطبيق يطلب من المستخدم تعيين كلمة مرور واحدة فقط. سيحتاج المستخدم إلى تذكر هذه الكلمة فقط، ولا حاجة له لتذكر الكلمات الأخرى التي يولّدها في كل تطبيق. ويوفّر مدير كلمات المرور أدوات عدة ليتذكر المستخدم كلمة السر الرئيسية.

هذا وتسمح خزنة التطبيق بالاحتفاظ بأرقام بطاقات الائتمان، والحسابات المصرفية، والعناوين، والمعلومات الشخصية الأخرى، ويمكن استخدام التطبيق لتعبئة البيانات تلقائياً في المواقع عند الحاجة، من دون ضرورة كتابة كل كود على حدة في كل مرة. كذلك يمكن استخدام الخزنة نفسها مستودعاً آمناً لمعلومات الهوية، مثل جواز السفر أو رقم المسافر، بالإضافة إلى رموز النسخ الاحتياطي للوصول إلى الحسابات الإلكترونية المقفلة.

طريق إنشاء كلمة السر الرئيسية

يتوفر في الأسواق مدراء كلمات مرور تترواح بين المجاني والمدفوع، من بينها Apple Passwords و"وان باسوورد" (1Password). سوف يحتاج المستخدم إلى إنشاء كلمة سر قوية، مكونة من 16 حرفاً على الأقل، مع المزج بين الأحرف اللاتينية الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز. يجب أن تكون هذه الكلمة جديدة تماماً، لم تُستخدم أبداً في أي من حساباتك من قبل. وتوفّر أداة "بيتواردن" (Bitwarden) المجانية عبر الإنترنت إنشاء كلمة مرور عشوائية مع إمكانية إضافة رقم. ويُنصح بإضافة رمز خاص أو اثنين مثل "&" أو "$".

هكذا تستفيد من مدير كلمات المرور

الآن دوّن كلمة مرورك، واحتفظ بها في مكان آمن، ولا تُفشِها لأحد. وتنصح صحيفة نيويورك تايمز بحماية كلمة المرور هذه باستخدام المصادقة الثنائية (2FA). ابحث في إعدادات حسابك في مدير كلمات المرور عن خيارات المصادقة الثنائية. كما توصي الصحيفة بتفعيل المصادقة الثنائية لكل حساب في خزنة مدير كلمات المرور.

بعد تثبيت التطبيق، عليك تمكين المصادقة البيومترية حتى تتمكن من تسجيل الدخول لحسابك باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع، فهي أسهل بكثير من كتابة كلمة المرور الطويلة والمعقدة في المدير في كل مرة تحتاج فيها إلى الوصول إلى كلمات مرورك. هذا وتتيح أجهزة "آيفون" استخدام أكثر من مدير كلمات مرور للتعبئة التلقائية، ولكن الصحيفة توصي باستخدام واحد فقط.

بعدها تأتي المرحلة الأخيرة، وهي تغيير كلمات مرورك القديمة. المهمة ستكون سهلة الآن لأن مدير كلمات المرور يولّد كلمات لكل حساب، ما عليك سوى تسجيلها بنقرات قليلة في الخزنة. ويُبرز المدير كلمات السر القصيرة جداً، أو المكررة، أو المعرضة للاختراق بسبب تسريبات البيانات على الإنترنت، ويجب أن يكون تغيير هذه الكلمات أولوية قصوى. بعد ذلك تنصح الصحيفة بتحديث كلمات المرور في الحسابات الأكثر أهمية: البريد الإلكتروني، وحسابات التواصل الاجتماعي، والحسابات المصرفية، وما إلى ذلك. وبعدها يمكن ببساطة تغيير كلمات مرور الحسابات الأخرى عند زيارتها.