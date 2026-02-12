كيف يعمل "وضع الإغلاق" الذي منع "إف بي آي" من اختراق هاتف صحافية؟

- ميزة "وضع الإغلاق" من آبل توفر حماية متقدمة ضد الهجمات السيبرانية المعقدة، موجهة لأفراد محددين عرضة لتهديدات رقمية، وتعمل على تقليص سطح الهجوم عبر فرض قيود صارمة على التطبيقات والخصائص. - لتفعيل "وضع الإغلاق"، يجب تحديث الجهاز وتفعيله من "الإعدادات"، مما قد يؤثر على تجربة الاستخدام مثل بطء المواقع وحظر بعض المرفقات، مع فرض قيود على الاتصال بشبكات غير آمنة. - رغم الحماية القوية، يسبب "وضع الإغلاق" بعض الإزعاج مثل بطء التطبيقات، وقد يضطر المستخدمون لتعطيله في حالات معينة مثل استخدام كاميرا الهاتف.

خطفت ميزةٌ أمنيةٌ غير معروفة كثيراً في هواتف آيفون، هي "وضع الإغلاق" (Lockdown Mode)، الأضواء بعدما عطّلت مساعي السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية لاستخراج بيانات من أجهزة صودرت من مراسلةٍ خلال تحقيق.

منع "وضع الإغلاق" لدى شركة آبل عناصرَ من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من اختراق هاتف مراسلة "واشنطن بوست" هانا ناتانسون. وكان العملاء صادروا الهاتف، إلى جانب حاسوبَي "ماك بوك" (MacBook) وأجهزة إلكترونية أخرى، عندما فتّشوا منزل ناتانسون الشهر الماضي، ضمن تحقيقٍ يتعلق بمتعاقدٍ مع البنتاغون متهم بالتعامل غير القانوني مع معلوماتٍ مُصنّفة. غير أن المكتب أفاد، وفق ملف قضائي، بأن فريقه لتحليل الأجهزة "لم يتمكّن من استخراج بيانات من هاتف آيفون لأن الجهاز كان مفعّلاً عليه وضع الإغلاق".

في تقرير لـ"أسوشييتد برس"، حاولت الوكالة الإجابة عن السؤال الأبرز: ما هو "وضع الإغلاق"؟ وكيف يعمل؟ وكيف يمكن تفعيله؟

أعلى مستوى حماية

تصف شركة آبل "وضع الإغلاق" بأنه أداة حماية "اختيارية ومتطرفة" صُمّمت للتصدي لـ" هجمات سيبرانية نادرة جداً وشديدة التعقيد". وهو ليس موجهاً للجميع، بل لـ"عددٍ محدود جداً من الأفراد" الذين قد يصبحون هدفاً لتهديدات رقمية بسبب طبيعة عملهم أو موقعهم أو نشاطهم. وتوضح صفحة الدعم لدى آبل أن "معظم الناس لن يتعرضوا لهجماتٍ من هذا النوع".

الميزة متاحة ضمن أنظمة تشغيل آبل الأحدث، ومنها iOS 16 وmacOS Ventura. وتعمل عبر فرض قيود أمنية صارمة على بعض التطبيقات والخصائص، أو تعطيل بعضها بالكامل، لتقليص سطح الهجوم الذي يمكن لبرمجيات تجسس متقدمة استغلاله. كما تقيّد أنواع تقنيات المتصفح التي يمكن للمواقع استخدامها، وتحدّ من مشاركة الصور.

هل تستطيع "آبل" تعطيل الميزة؟

رفضت "آبل" في السابق طلباتٍ من الحكومة الأميركية تتعلق ببناء ما يُعرف بـ"أبواب خلفية تتيح الوصول إلى أجهزتها. فعام 2016، امتنعت الشركة عن تلبية طلب السلطات المساعدةَ على تجاوز حماية شاشة القفل لهاتف آيفون مُشفّر يعود لأحد منفذي هجومٍ إرهابي في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا. كما رفضت إضافة إمكانية إدخال رموز المرور إلكترونياً، وهي خطوة كانت ستسهّل تنفيذ محاولات لتخمين الرمز باستخدام الحواسيب. واعتبرت آبل حينها أن "إضعاف المنتجات عمداً عبر بابٍ خلفي تفرضه الحكومة أمرٌ خاطئ".

كيفية تفعيل "وضع الإغلاق"

تأكّد أولاً من تحديث جهازك آيفون أو آيباد أو ماك بوك. وستحتاج إلى تفعيل الميزة بشكلٍ منفصل على كل جهازٍ من أجهزة "آبل" التي تملكها.

على "آيفون": انتقل إلى "الإعدادات"، ثم إلى "الخصوصية والأمان"، ومرّر إلى أسفل القائمة واضغط على "وضع الإغلاق". سيُطلب منك إدخال "رمز المرور" وليس التحقق عبر الوجه أو البصمة لتفعيل الميزة. بعدها سيُعاد تشغيل الجهاز، ثم ستحتاج إلى إدخال رمز المرور مرةً أخرى لفتحه. وعلى أجهزة ماك بوك، اتبع خطوات مشابهة عبر قائمة "إعدادات النظام". وتوصي "آبل" بتفعيل "وضع الإغلاق" على جميع أجهزتها.

رمز المرور أقوى من القياسات الحيوية

قد تفترض أن فتح الهاتف عبر التعرّف إلى الوجه أو بصمة الإصبع كافٍ لحمايته من "التطفّل"، لكن خبراء يشيرون إلى أن رموز المرور توفر حمايةً أفضل في مواجهة إنفاذ القانون، لأن السلطات قد تُجبرك على فتح هاتفك عبر توجيهه إلى وجهك أو إلزامك بوضع إصبعك على المستشعر.

وفي قضية ناتانسون، أبلغها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنهم "لا يستطيعون إجبارها على تقديم رموز المرور"، لكن مذكرة التفتيش التي استندوا إليها منحتهم صلاحية "استخدام القياسات الحيوية لناتانسون، مثل التعرّف إلى الوجه أو بصمات الأصابع، لفتح أجهزتها". وبحسب ملف قضائي، أكدت ناتانسون أنها لا تستخدم القياسات الحيوية لقفل أجهزتها، لكن العملاء تمكنوا في النهاية من فتح حاسوبها من نوع "ماك بوك" باستخدام بصمتها.

كيف يغيّر "وضع الإغلاق" تجربة هاتفك؟

توضح "آبل" أن بعض التطبيقات والخصائص ستعمل بصورة مختلفة عند تشغيل "وضع الإغلاق". فقد تصبح بعض المواقع أبطأ في التحميل أو لا تعمل بشكلٍ سليم، وقد تختفي بعض الصور وخطوط الويب لأن الميزة تحظر تقنيات ويب معقدة معينة. في تطبيق الرسائل، تُحظر معظم أنواع المرفقات، كما لن تتوفر الروابط ومعايناتها. وتُحجب مكالمات "فيس تايم" الواردة ما لم تكن من رقمٍ تواصلت معه خلال الشهر الماضي. في تطبيق الصور، تُزال بيانات الموقع من الصور التي تشاركها، وتُحذف الألبومات المشتركة من التطبيق. كما قد لا يعمل "وضع التركيز" بالشكل المعتاد. كذلك تُفرض قيودٌ أشد على ربط الهاتف أو الحاسوب بشبكات "واي فاي" غير آمنة، أو توصيله بحواسيب وإكسسوارات أخرى.

وذكر كاتب التقرير، أنه حين جرّب الميزة على هاتفه، حذّرت بعض التطبيقات من أن وظائف معينة قد لا تعمل. ولاحظ أن أحد تطبيقات الأخبار بدأ يستخدم خطاً مختلفاً، وأن صوراً في بعض المواقع لم تعد تظهر واستُبدلت بعلامة استفهام. كما واجه عطْلاً كبيراً في النادي الرياضي عندما احتاج إلى تسجيل الدخول عبر مسح رمز "كيو آر" (QR) بكاميرا الهاتف، إذ لم تعمل الكاميرا وهي على "وضع الإغلاق"، واضطر إلى تعطيله للدخول.

كيف تُوقفه؟

اتبع الخطوات نفسها التي استخدمتها لتفعيله: انتقل إلى القسم نفسه، وأوقف "وضع الإغلاق". ستحتاج إلى إدخال رمز المرور، وسيُعاد تشغيل الهاتف.