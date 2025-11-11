كيف يؤثر التوتر على المزاج والذاكرة؟

- توضح الدراسة أن التوتر يؤثر على الدماغ عبر تغيير النشاط الجيني داخل الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الذاكرة والمزاج والطاقة. - أظهرت التجارب أن جزيئات وراثية صغيرة تتفاعل مع البروتينات لتقليل نشاط الجينات الحيوية، مما يفسر بطء التحسن لدى مرضى التوتر المزمن. - تفتح الدراسة آفاقًا للتشخيص والعلاج المبكر باستخدام الجزيئات الوراثية كبصمة حيوية، مع إمكانية تطوير علاجات تستهدف التفاعل الجيني، بجانب تبني عادات صحية لدعم التحسن.

التوتر ليس مجرد شعور عابر يداهمنا في يومٍ صعب ثم يزول، بل هو أثر أعمق بكثير داخل الدماغ، أشبه بوضع أقفال صغيرة على بعض صفحات كتاب الجينات داخل خلايانا العصبية، وفقاً لدراسة جديدة نُشرت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني في مجلة Genomic Psychiatry. هذه الفكرة البسيطة تساعد على تفسير لغزٍ ظل يحير الأطباء والعلماء طويلاً: لماذا يبقى تأثير الفترات العصيبة على التفكير والمزاج والذاكرة حتى بعد أن تهدأ الظروف الخارجية؟ ولماذا يحتاج كثيرون منا وقتاً أطول مما نتوقع لاستعادة توازنهم، رغم العلاج والدعم؟

يشرح المؤلف الرئيسي للدراسة يوغيش دويفيدي، أستاذ الطب النفسي وعلم الأعصاب السلوكي في جامعة ألاباما في برمنغهام، أن جوهر الاكتشاف هو أن هرمونات التوتر وفي مقدمتها الكورتيزول لا تغيّر فقط حركة المواد الكيميائية بين الخلايا العصبية للحظات قصيرة، بل يمكنها أيضاً أن تستعين بجزيئات وراثية صغيرة لا تصنع بروتينات، لكنها تتصرف كـ"منسّق خلف الكواليس". يضيف في تصريحات لـ"العربي الجديد": "هذه الجزيئات تعمل مثل قصاصات لاصقة ملوّنة نضعها على صفحات من كتاب الجينات لتظل مطويّة مؤقتاً؛ وعندما تتكاثر القصاصات على الصفحات التي تتعلق بالذاكرة والتعلم وتنظيم المزاج، نشعر بثقلٍ ذهني وبطءٍ في الاستجابة وفتورٍ يلتهم الطاقة".

لم يكتفِ الفريق البحثي بالتخمين، بل صنع نموذجاً للتوتر المستمر داخل خلايا عصبية بشرية نامية. وبدلاً من الاعتماد على جرعات متقلّبة من الهرمونات، ثبّت الباحثون مسار الاستجابة للتوتر لفترة كافية لرصد أثره العميق. بعد ذلك استخدموا أدوات دقيقة لقراءة النشاط الوراثي، فلاحظوا أن عشرات الجزيئات الصغيرة ترتفع أو تنخفض استجابةً للضغط. وتمكّن الفريق من إثبات أن هذه الجزيئات تصل فعلاً إلى "الخزائن" التي تتحكم في فتح الصفحات أو إغلاقها؛ إذ وُجدت مجموعات كبيرة منها ملتصقة بالبروتينات التي تضع الأقفال على الجينات، ومتجمعة في مناطق معروفة بأنها خامدة أثناء التوتر. وعندما قارن الباحثون بين تغيّر هذه الجزيئات الصغيرة وتغيّر الجينات المجاورة لها، لاحظوا علاقة واضحة: كلما زاد مستوى هذه الجزيئات، قلّ نشاط الجينات القريبة. المهم أن الجينات التي تراجع نشاطها تتحكم في وظائف أساسية داخل الخلية العصبية، مثل حركة الحويصلات التي تنقل الإشارات، واستقبال الرسائل الكيميائية بين الخلايا، وضبط الكالسيوم الذي ينظّم عملها.

هذه ليست تفاصيل هامشية، بل هي الأساس الذي يعتمد عليه التعلم وتكوين الذكريات والمرونة الذهنية، كما تؤكد الدراسة. وعندما تضعف هذه الدوائر، يصبح التركيز أصعب، ويثقل المزاج، ويحتاج الجسم إلى وقتٍ أطول ليتعافى بعد يومٍ مرهق. يقول دويفيدي: "نقدّم مساراً بنيوياً يربط بين هرمونات التوتر وتغيير عمل الجينات. ما نراه ليس ضوضاء عابرة، بل خطة دقيقة تُوجَّه فيها جزيئات صغيرة لإسكات جينات قريبة، وكثير منها يتحكم في عمل نقاط الاتصال بين الخلايا العصبية". ويضيف: "هذا الفهم يساعدنا على تفسير لماذا يترك الضغط الطويل أثراً يتجاوز اللحظة، ولماذا يحتاج الدماغ وقتاً ليستعيد توازنه بعد فترات صعبة".

تكمن أهمية هذه النتائج في أنها تنقلنا من سطح الظاهرة إلى عمقها؛ فلطالما ركزت العلاجات المتاحة على تعديل مستويات المواد الكيميائية بين الخلايا العصبية، لكن بطء التحسّن لدى عدد كبير من المرضى كان يشير إلى وجود طبقة أعمق من الخلل. يلفت دويفيدي إلى أنه إذا كانت المشكلة جزئياً في طريقة تشغيل الجينات نفسها، فمن المنطقي التفكير في وسائل تعالج هذا المستوى أيضاً، وهو ما يفتح بابين جديدين: باب التشخيص المبكر، وباب العلاج الموجَّه. على صعيد التشخيص، يطمح الفريق إلى تحويل هذه الجزيئات الصغيرة إلى بصمة حيوية يمكن التقاطها في عينات يسهل جمعها، مثل الدم أو اللعاب. يقول دويفيدي: "تخيّل فحصاً بسيطاً يخبرك بأن دفتر تعليمات دماغك بدأ يطوي بعض الصفحات المهمة تحت الضغط، قبل أن تتفاقم الأعراض. هذا لا يعني أن الفحص سيحكم نهائياً على الحالة النفسية، لكنه قد يصبح أداة إنذار مبكر، توجّه النصيحة والتدخّل في الوقت المناسب، وتسمح بقياس التحسن مع الوقت بموضوعية أكبر".

أما على مستوى العلاج، فالفكرة ببساطة – وفقاً للباحث – هي إيقاف التفاعل بين هذه الجزيئات والفريق الذي يغلق الجينات، أو مساعدتها على فتح الأقفال في الجينات التي نحتاجها للتعلم والمرونة. لا يوجد حلٌّ سحري سريع، لكن المنطق واضح: إذا عرفنا ما هي الأقفال وكيف تُفتح، يمكن تطوير أدوية أدق وأخف في آثارها الجانبية. وحتى قبل ظهور هذه الأدوية، يفيدنا هذا الفهم في تبنّي عادات يومية ترسل إشارات تعاكس الإغلاق، مثل النوم الكافي والمنتظم، والنشاط البدني، والتعرّض للشمس، والطعام المتوازن، والعلاقات الداعمة. "هذه ليست نصائح عامة، بل إشارات بيولوجية تساعد خلايانا على إعادة فتح الصفحات الصحيحة تدريجياً"، يوضح دويفيدي.