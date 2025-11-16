كيف نحمي الأطفال من الأمراض الموسمية في المدارس؟

مع بداية كل عام دراسي جديد، يبدأ الأطفال بالعودة إلى الصفوف الدراسية والمرافق التعليمية، ما يعني زيادة اختلاطهم ببعضهم البعض في أماكن مغلقة ومزدحمة نسبياً. هذا الوضع يرفع من احتمالية انتقال العدوى والأمراض الموسمية بين الطلاب، خصوصاً مع تغيّر الفصول والطقس. لذلك، تصبح الوقاية في هذه الفترة من الأمور الأساسية للحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم، وضمان استمرار تحصيلهم الدراسي من دون انقطاع، إضافة إلى حماية المجتمع المدرسي بأكمله من انتشار الأمراض، ويجب أن تكون هذه الوقاية مزيجاً من العادات الصحية اليومية، وتعزيز المناعة، والتوعية السليمة للأطفال حول سلوكيات النظافة والسلامة.

الأمراض الشائعة مع عودة المدارس

تعد من أكثر الأمراض انتشاراً بين الأطفال على مدار العام الدراسي، نظراً لسهولة انتقالها عبر العطس والسعال. وفي بعض الحالات، قد تصاحب نزلات البرد أعراض إضافية مثل التهاب الحلق أو الحمى، أو كلاهما معاً. الإنفلونزا الموسمية: تزداد شيوعاً في فصلَي الخريف والشتاء، وتتميز بارتفاع درجة الحرارة، وآلام الجسم، والسعال، والاحتقان وسيلان الأنف، وقد تؤثر على قدرة الطفل على التركيز والدراسة.

غالباً ما تنتج عن عدوى بكتيرية، وتسبب التهاب الحلق مع الحمى والصداع وآلام المعدة. تنتشر بسهولة بين الأطفال عند مشاركة المشروبات وأدوات الطعام، لذلك من المهم الانتباه لهذه العادات. أمراض الجهاز الهضمي (إنفلونزا المعدة): تشمل الإسهال والقيء، وتنتقل عن طريق فيروس يصيب المعدة والأمعاء نتيجة مشاركة الطعام أو إهمال غسل اليدين. خلال الإصابة، يُنصح بالحفاظ على رطوبة الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

تشمل الإسهال والقيء، وتنتقل عن طريق فيروس يصيب المعدة والأمعاء نتيجة مشاركة الطعام أو إهمال غسل اليدين. خلال الإصابة، يُنصح بالحفاظ على رطوبة الجسم وتعويض السوائل المفقودة. التهابات العين (الرمد): تسبب احمرار العينين مع إفرازات خضراء أو صفراء، وتنتقل بسرعة بين الأطفال عن طريق اللمس أو استخدام أدوات مشتركة، مثل المناشف أو الأقلام أو الألعاب.

كيفية تقليل خطر هذه الأمراض

غسل اليدين هو أفضل طريقة لمنع انتشار الجراثيم والحفاظ على صحة الطفل. يجب توجيه الأطفال لغسل أيديهم بانتظام، خاصة بعد العطس أو تنظيف الأنف، وقبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام ولمس مقابض الأبواب والمقاعد. والطريقة الصحيحة: بلّل اليدين بالماء، افرك الجزء الأمامي والخلفي وبين الأصابع لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم اشطف اليدين وجففهما بمنشفة نظيفة. وإذا لم يتوفر الصابون والماء، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي، ويمكن تثبيت زجاجة صغيرة في حقيبة المدرسة لتكون متاحة دائماً. التوعية الصحية: يجب تعليم الأطفال عدم مشاركة أدواتهم الشخصية مثل زجاجات المياه والملاعق والأكواب، والتشديد على استعمال المناديل عند العطس أو السعال والتخلص منها فوراً في سلة المهملات.

الحفاظ على جهاز المناعة قوياً من أهم الوسائل للوقاية من الأمراض، ويشمل ذلك: النوم الكافي، لأن الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد في تقوية جهاز المناعة. توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بـ10–13 ساعة يومياً للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، و9–12 ساعة يومياً للأطفال من 6 إلى 12 عاماً، و8–10 ساعات للأطفال فوق 12 عاماً. التقليل من التوتر: التوتر المزمن قد يضعف جهاز المناعة ويؤثر على صحة الطفل النفسية والجسدية. يجب التأكد من عدم وجود قلق أو ضغوط عند العودة للمدرسة، والانتباه لأي تغيرات في النوم أو الأكل أو السلوك، ومنح الطفل وقتاً كافياً للعب والمشاركة في أنشطته المفضلة بعد المدرسة من دون تحميله واجبات زائدة.

اللقاحات وسيلة أساسية لحماية الطفل من الأمراض، مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي توصي به مراكز السيطرة على الأمراض للأطفال فوق 6 أشهر. التغذية السليمة: يجب تزويد الطفل بوجبات صحية متوازنة تحتوي على البروتينات، والدهون الصحية، والحبوب الكاملة، والخضار والفواكه، مع الحد من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات أو الألوان الصناعية. التغذية الجيدة تدعم نمو الطفل وتعزز مناعته وتحافظ على صحته العامة.

اتباع هذه الإجراءات المتكاملة يساهم كثيراً في حماية الأطفال من الأمراض الشائعة، وضمان عام دراسي صحي وآمن، ويعزز من قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي من دون انقطاع بسبب المرض.