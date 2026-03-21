- نظام ملاحة ذكي من "بوكيمون غو": ساهمت لعبة "بوكيمون غو" في بناء نظام تحديد المواقع المرئي (VPS) عبر جمع أكثر من 30 مليار صورة، مما أتاح تحديد المواقع بدقة دون الاعتماد على الأقمار الصناعية. - شراكة مع "كوكو روبوتيكس": تعاونت "نيانتيك سبيشال" مع "كوكو روبوتيكس" لتحسين روبوتات توصيل الطعام باستخدام نظام VPS، مما يعزز دقة التنقل في المدن المعقدة. - جمع البيانات بموافقة اللاعبين: رغم عدم وعي اللاعبين، كانت "نيانتيك" واضحة بشأن جمع البيانات، حيث يتطلب تفعيل ميزة المسح الضوئي موافقة المستخدمين، مما يساهم في تدريب الروبوتات.

ساهم مئات الملايين من لاعبي لعبة "بوكيمون غو"، من دون علمهم، في بناء نظام ملاحة ذكي باتت الروبوتات تعتمد عليه اليوم. فمن خلال هذه اللعبة القائمة على الواقع المعزز، والتي تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وكاميرا الهاتف لتمكين المستخدمين من اصطياد شخصيات البوكيمون في العالم الحقيقي، جُمعت قاعدة بيانات هائلة تضم أكثر من 30 مليار صورة منذ إطلاقها قبل نحو عقد.

هذه البيانات شكّلت الأساس الذي اعتمدت عليه شركة "نيانتيك سبيشال"، المنبثقة من "نيانتيك" المطوِّرة للعبة، لتطوير نظام تحديد المواقع المرئي (VPS)، وهو نظام قادر على تحديد الموقع بدقة تصل إلى بضعة سنتيمترات، من دون الحاجة إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية الخاصة بنظام GPS.

كيف جمعت "بوكيمون غو" هذه البيانات؟

عندما ظهرت عام 2016، حققت لعبة "بوكيمون غو" نجاحاً باهراً بين ليلة وضحاها. من لندن إلى نيويورك مروراً بالعالم العربي، بدا وكأن الجميع قد ثبّت التطبيق وانطلق في الشوارع في محاولة محمومة للإمساك بجميع البوكيمونات . في أثناء ذلك، كان اللاعبون يوجهون كاميرا هواتفهم في كل اتجاه للعثور على هذه البوكيمونات، وكانوا يستخدمون ميزة المسح الضوئي للأماكن حولهم، وكانت اللعبة تسجل كل هذه البيانات، التي ستُستخدم الآن لتدريب روبوتات التوصيل.

وفي 2020 مثلاً، أضافت "بوكيمون غو" ميزة "البحث الميداني"، التي تكافئ اللاعبين على التقاط الصور ومسح محيطهم مقابل عناصر وبوكيمونات نادرة. كان على اللاعبين الاشتراك في هذه الميزة. ومع ذلك، سواء أدرك اللاعبون تبعات ذلك أو لا، فقد ساهموا في تزويد "نيانتيك" ببيانات استُخدمت لاحقاً لتدريب روبوتات توصيل الوجبات.

"في بي إس" بدل "جي بي إس"

أعلنت "نيانتيك سبيشال" شراكة جديدة مع "كوكو روبوتيكس"، التي طوّرت روبوتات مصممة لتوصيل الطعام عبر البيئات الحضرية المعقدة. من خلال هذا التعاون، ستعتمد "كوكو" على خبرة "نيانتيك" في مجال "الذكاء الاصطناعي المكاني ونظام تحديد المواقع المرئي (في بي إس)" لتحسين أسطول يضم نحو ألف روبوت مصمم لحمل ما يصل إلى ثماني بيتزات كبيرة جداً أو أربعة أكياس تسوق، ويجري نشره في لوس أنجليس وشيكاغو وجيرسي سيتي وميامي وهلسنكي.

وضعف إشارة نظام "جي بي إس" أحد أكبر التحديات التي تواجه "كوكو" في المدن، إذ تنعكس موجات الراديو عن المباني الشاهقة. في المقابل، تستطيع "بوكيمون غو" تحديد موقع اللاعب في العالم من خلال محيطه بدلاً من الاعتماد على موقع "جي بي إس" الخاص به، لذا ستُستخدم البيانات التي يجمعها لاعبوها لبناء نموذج دقيق للمدن التي يتعين على "كوكو" التنقل فيها.

أخذ البيانات حصل بإذن اللاعبين

حتى لو لم يعلم اللاعبون بذلك، لم تُخفِ "نيانتيك" يوماً جمعها للبيانات، ومسح المواقع اختياري تماماً وواضح، ويتعين على اللاعبين اختيار تفعيل هذه الميزة ومسح أماكن عامة محددة. هذا ولن تتوقف الشركة عن جمع هذه البيانات، فقد صرّحت لموقع بوليغون بأنها ستتلقى عمليات مسح جديدة عندما يوافق المستخدمون طواعيةً على تحميل عمليات المسح مباشرةً إلى "نيانتيك سبيشال" في خدمة طرف ثالث.