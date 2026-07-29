خلال الأيام الأخيرة، فوجئ مستخدمو روبوت الدردشة "كلود" من شركة أنثروبيك باكتشاف تسرّب بعض محادثاتهم على محركات البحث مثل "غوغل" و"بينغ". تسمح الشركة للمستخدمين بإنشاء روابط عامة لمحادثاتهم. وهذا يمنح أي شخص لديه الرابط القدرة على الاطلاع على المحادثة. لكن ما قد لا ينتبه إليه كثير من المستخدمين أن بعض محادثاتهم على "كلود"، مهما كانت حسّاسة أو شخصية، قد تظهر فعلاً في نتائج البحث العامة، عبر موافقة مسبقة موجودة في إعدادات الخصوصية.

وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها المحادثات في نتائج "غوغل". وقعت حادثة مماثلة في سبتمبر/أيلول، وصرّحت "أنثروبيك" لمجلة فوربس بأن المحادثات أصبحت مرئية عبر بحث "غوغل" و"بينغ" لأنها شوركت عبر الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه المرة أكدت "أنثروبيك" أن مستخدمي "كلود" هم من يقررون مشاركة محادثاتهم، مؤكدةً أن روابطها "لا يمكن تخمينها أو اكتشافها ما لم يختر المستخدمون مشاركتها بأنفسهم". وأضافت أن مشاركة المحادثة تجعل محتواها متاحاً للعامة، كأي محتوى منشور على الإنترنت، ما يعني إمكانية أرشفته من جانب خدمات تابعة لجهات خارجية.

لكن بالرغم من أن خيار المشاركة في "كلود" يوضح للمستخدمين أن "أي شخص يمتلك الرابط" يستطيع الاطلاع على المحادثة، لكنه لا ينبّههم إلى احتمال ظهور الرابط في نتائج البحث على "غوغل" أو غيره من محركات البحث.

كيف تمنع تسرّب رسائل "كلود" إلى "غوغل"؟

يمكن إلغاء نشر المحادثات أو ملفات "غوغل" التي شاركها المستخدم سابقاً من إعدادات الخصوصية. في موقع "كلود" على الحاسوب يجب أن ينقر المستخدم على أيقونة البروفايل، في الزاوية السفلية اليسرى، ثم اختيار "الإعدادات" من القائمة. بعدها يجب الانتقال إلى بوابة "الخصوصية"، ثم النزول إلى قسم "بياناتك"، ثم النقر على إدارة المحادثات العامة. من هناك، يمكن حذف تلك المحادثات العامة.

وفي "غوغل درايف"، سوف يتعين على المستخدم فتح كل مستند على حدة سبق أن نشره. بعدها، عليه النقر على زر "مشاركة" في أعلى يمين النافذة، ثم تغيير إعدادات "الوصول العام" من "أي شخص لديه الرابط" إلى "مُقيّد" أو أشخاص أو مجموعات أو مساحات محددة.