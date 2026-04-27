- يتزايد استخدام "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي" بشكل كبير، حيث يستخدمه 900 مليون شخص أسبوعياً، مما يثير مخاوف الخصوصية بسبب اتفاق الشركة مع وزارة الدفاع الأمريكية. - يمكن للمستخدمين استكشاف ما يعرفه الروبوت عنهم من خلال طرح أسئلة محددة، مثل تقييم نمط الشخصية أو تلخيص المهام المتكررة، مما يساعد في فهم نقاط الضعف الشخصية. - يتيح "تشات جي بي تي" تحميل تاريخ المحادثات، لكن قد تواجه العملية مشكلات مثل عدم اكتمال الملف، ويمكن حفظ الأرشيف بصيغة "بي دي إف" لتسهيل التصفح.

يتغلغل روبوت الدردشة تشات جي بي تي من شركة أوبن إيه آي في حياة الناس، إذ بات يستخدمه 900 مليون شخص أسبوعياً. وأثناء اللجوء إليه، يتحدّث معه المستخدمون في أسرارهم الأكثر حميمية وحساسية، من حياتهم الشخصية إلى المهنية. يحذر خبراء الخصوصية من الأضرار المحتملة للإفصاح عن كثير من المعلومات لروبوت الدردشة.

يكمن القلق الأساسي في عدم وجود يقين تام بشأن كيفية استخدام معلوماتك الشخصية في المستقبل، حتى تلك التي قد لا تبدو ضارة. ويخشى بعضهم من أن ينتهي المطاف بالبيانات الشخصية في نظام مراقبة جماعية، أو أن تُستخدم بطرق أخرى غير متوقعة قد تضر بالمستخدمين. وقد واجهت "أوبن إيه آي" فعلاً موجة غضب كثير من المستخدمين، عقب توقيع اتفاق مع وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، ما انعكس في ارتفاع عمليات حذف التطبيق من الهواتف بنسبة وصلت إلى 295%.

كيف أعرف ما يعرفه "تشات جي بي تي" عني؟

من أجل معرفة ما يعرفه "تشات جي بي تي" يمكن للمستخدم طرح السؤال مباشرة على روبوت الدردشة. ويكمن السر في طلب هذه المعلومات بطريقة صحيحة في المحادثات. يقترح موقع تومس غايد التقني سؤاله بالصيغ الآتية:

نمط الشخصية: مؤشر مايرز-بريغز لأنماط الشخصية اختبار شهير يُستخدم لتقييم الشخصية البشرية. من أجل معرفة المعلومات عن شخصيتك التي لدى الروبوت اسأله: "قيّم جميع محادثاتنا السابقة حتى الآن. بناءً على هذه المعلومات، ما هو نمط شخصيتي وفقاً لمؤشر مايرز-بريغز؟". الأخطاء الشائعة: يقرأ "تشات جي بي تي" كل الاستفسارات والطلبات، فيعلم عن الأخطاء الشائعة لدى المستخدم. لمعرفة هذه الأخطاء يقترح الموقع طرح السؤال التالي: "بناءً على سجلّ أسئلتي، ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي أرتكبها عند إنشاء الأسئلة؟ قدّم أمثلة محددة من بعض أسئلتي الفعلية". المساعدة المتكرّرة: اسأل الروبوت "راجع سجل محادثاتنا السابقة بالكامل. حدد ولخص أكثر المهام أو أنواع الطلبات تكراراً التي طلبتُ المساعدة فيها. صنّفها حسب الفئة، ورتّبها حسب التكرار. قدِّم وصفاً موجزاً ​​لكل نوع مهمة مع أمثلة على كيفية صياغتي لهذه الطلبات عادةً". نقاط الضعف: السؤال سيكون بهذه الصيغة: "استناداً إلى سجل تفاعلاتنا السابقة، حدد ملاحظة ثاقبة عني، شيء قد يكون متسقاً أو دالاً، لكنني قد لا أكون مدركاً له بوعي. بعبارة أخرى، ما هي إحدى نقاط ضعفي؟ اشرح منطقك بوضوح، مع توضيح ماهية نقطة الضعف، وسبب وجودها، وتأثيرها عليّ. ادعم إجابتك بأمثلة من تفاعلاتنا السابقة". ال​​سيرة الذاتية: سؤال آخر لاكتشاف ما يعرفه هذا الروبوت عنك، وهو "استخدم المعلومات التي حصلت عليها عني وعن عملي من خلال محادثاتنا السابقة. بناءً على هذه المعلومات، أنشئ سيرة ذاتية مختصرة يمكن أن يقرأها المذيع قبل أن ألقي محاضرة TED".

ويمكن للمستخدم تحميل التاريخ الكامل للمحادثات مع "تشات جي بي تي"، وذلك عبر الدخول إلى إعدادات الحساب ثم إلى قسم "عناصر التحكم في البيانات"، واختيار "تصدير البيانات". بعد ذلك، ترسل الشركة رسالة إلكترونية تحتوي على أرشيف المستخدم. إلا أن هذه العملية لا تخلو من مشكلات، إذ إن الملف قد يصل أحياناً غير مكتمل أو تالف، ما قد يضطر المستخدم إلى إعادة المحاولة أكثر من مرة للحصول على نسخة سليمة. وفي حال كان تصفح الأرشيف معقداً، يمكن حفظه بصيغة "بي دي إف" باستخدام خاصية الطباعة في المتصفح.